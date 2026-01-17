יום שבת, 17.01.2026 שעה 19:36
יום שבת, 17/01/2026, 18:30אצטדיון בראלליגת העל Winner - מחזור 19
מ.ס אשדוד
דקה 49
0 0
שופט: שניר לוי
מכבי בני ריינה
ליגת העל Winner 25-26
4520-4419בית"ר ירושלים1
4216-4318הפועל ב"ש2
3619-3718מכבי ת"א3
2916-3318מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2631-3419הפועל פ"ת6
2439-3018מכבי נתניה7
2325-2118בני סכנין8
2138-2318עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1839-2418מ.ס אשדוד11
1631-2418עירוני ק"ש12
1229-1618הפועל ירושלים13
745-1518מכבי בני ריינה14
גיי קופיצ'ינסקי | 17/01/2026 18:30
הרכבים וציונים
 
 
רועי גורדנה במאבק
רועי גורדנה במאבק (חג'אג' רחאל)

אם יש שתי קבוצות שלא נמצאות במומנטום טוב בליגה בכלל, אלו הן מ.ס אשדוד ומכבי בני ריינה. בשעה זו ובמסגרת המחזור ה-19 בליגת העל שני המועדונים הללו נפגשים באצטדיון בראל, כאשר שניהם נואשים לנקודות כדי לנסות ולצאת לדרך חדשה.

הצפוניים רק עם שני ניצחונות העונה בליגה ונועלים את הטבלה, מה שלא מנע מהם להשיג ניצחון בגביע המדינה ולעלות לרבע הגמר, שם הם יפגשו את הפועל ב”ש. בליגה הדברים הולכים קשה הרבה יותר ואדהם האדיה יודע שאם הוא עדיין חולם על להישאר, הוא חייב נקודות ומהר.

מנגד, הדרומיים החליטו לזעזע ולפטר את חיים סילבס, כאשר הקבוצה לא ניצחה משחק מאז חודש נובמבר. עונה שהחלה מדהים ועם סיכוי לפלייאוף עליון לפתע הסתבך והקו האדום לא רחוק בכלל מהקבוצה מעיר הנמל, והיא תנסה לנשום אוויר עם שלוש נקודות קריטיות.

במפגש בין שני הצדדים במסגרת הסיבוב הראשון בליגה, אשדוד יצאה עם ידה על העליונה עם 0:2 באצטדיון הי”א. ז’אן פלורן באטום כבש את הגול הראשון עבור חיים סילבס אז בדקה ה-72, אורי עזו כבש את השני וחתם את תוצאת המפגש כעבור ארבע דקות.

מחצית ראשונה
ניר ביטון (חג'אג' רחאל)ניר ביטון (חג'אג' רחאל)
ניר ביטון (חג'אג' רחאל)ניר ביטון (חג'אג' רחאל)
  • '41
  • חילוף
  • חילוף בריינה. עאיד חבשי יצא, איהאב גנאים נכנס
  • '40
  • אחר
  • אחר 30 דקות של כדורגל טוב, הקצב מעט נחלש ב-10 הדקות האחרונות והקבוצות לא מגיעות להזדמנויות
איברהים דיאקטה (חג'אג' רחאל)איברהים דיאקטה (חג'אג' רחאל)
ז'אן פלורן באטום (חג'אג' רחאל)ז'אן פלורן באטום (חג'אג' רחאל)
  • '27
  • אחר
  • כמעט שער עצמי. כדור קרן שהוגבה על ידי גורדנה הגיע לרחבה, חבשי הרחיק, אך נגח קרוב לשער שלו עצמו
  • '20
  • החמצה
  • ההתקפות עוברות מרחבה לרחבה. פייץ' קיבל את הכדור מ-30 מטרים, התקדם מעט וניסה להפתיע עם בעיטה חזקה, נימצ'יצקי התעופף והדף לקרן
  • '18
  • החמצה
  • ההזדמנות הטובה ביותר של אשדוד עד כה. באטום הכניס עומק נפלא לאנסה, שהתקדם והתמהמה מעט עד הבעיטה, גליקליך יצא לכיוונו והדף לקרן
שניר לוי מוציא כרטיס צהוב לאבישי כהן (חג'אג' רחאל)שניר לוי מוציא כרטיס צהוב לאבישי כהן (חג'אג' רחאל)
רועי גורדנה (חג'אג' רחאל)רועי גורדנה (חג'אג' רחאל)
  • '15
  • החמצה
  • הזדמנות טובה לאשדוד. אנסה הכניס כדור עומק לבאטום, שהתקדם באגף שמאל והעביר רוחב נפלא, טמם הגיע ובעט בנגיעה, אך חלש ולאמצע, גליקליך קלט
  • '12
  • כרטיס צהוב
  • אבישי כהן קיבל כרטיס צהוב גם כן
  • '10
  • החמצה
  • הזדמנות ראשונה גם אצל ריינה. כדור קרן שהוגבה הגיע לחוטבא, שנגח החוצה
יוג'ין אנסה (חג'אג' רחאל)יוג'ין אנסה (חג'אג' רחאל)
טימותי אוואני (חג'אג' רחאל)טימותי אוואני (חג'אג' רחאל)
  • '7
  • כרטיס צהוב
  • איברהים דיאקיטה קיבל את הכרטיס הצהוב הראשון במשחק
  • '3
  • החמצה
  • הזדמנות ראשונה במשחק. כדור קרן נהדר הגיע עד לראשו של ראם טל, שנגח לא מספיק טוב וגליקליך קלט בקלות
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט שניר לוי הוציא את ההתמודדות לדרך!
