אם יש שתי קבוצות שלא נמצאות במומנטום טוב בליגה בכלל, אלו הן מ.ס אשדוד ומכבי בני ריינה. בשעה זו ובמסגרת המחזור ה-19 בליגת העל שני המועדונים הללו נפגשים באצטדיון בראל, כאשר שניהם נואשים לנקודות כדי לנסות ולצאת לדרך חדשה.

הצפוניים רק עם שני ניצחונות העונה בליגה ונועלים את הטבלה, מה שלא מנע מהם להשיג ניצחון בגביע המדינה ולעלות לרבע הגמר, שם הם יפגשו את הפועל ב”ש. בליגה הדברים הולכים קשה הרבה יותר ואדהם האדיה יודע שאם הוא עדיין חולם על להישאר, הוא חייב נקודות ומהר.

מנגד, הדרומיים החליטו לזעזע ולפטר את חיים סילבס, כאשר הקבוצה לא ניצחה משחק מאז חודש נובמבר. עונה שהחלה מדהים ועם סיכוי לפלייאוף עליון לפתע הסתבך והקו האדום לא רחוק בכלל מהקבוצה מעיר הנמל, והיא תנסה לנשום אוויר עם שלוש נקודות קריטיות.

במפגש בין שני הצדדים במסגרת הסיבוב הראשון בליגה, אשדוד יצאה עם ידה על העליונה עם 0:2 באצטדיון הי”א. ז’אן פלורן באטום כבש את הגול הראשון עבור חיים סילבס אז בדקה ה-72, אורי עזו כבש את השני וחתם את תוצאת המפגש כעבור ארבע דקות.