גיא קופיצ'ינסקי
|
17/01/2026 18:30
רועי גורדנה במאבק (חג'אג' רחאל)
אם יש שתי קבוצות שלא נמצאות במומנטום טוב בליגה בכלל, אלו הן מ.ס אשדוד ומכבי בני ריינה. בשעה זו ובמסגרת המחזור ה-19 בליגת העל שני המועדונים הללו נפגשים באצטדיון בראל, כאשר שניהם נואשים לנקודות כדי לנסות ולצאת לדרך חדשה.
הצפוניים רק עם שני ניצחונות העונה בליגה ונועלים את הטבלה, מה שלא מנע מהם להשיג ניצחון בגביע המדינה ולעלות לרבע הגמר, שם הם יפגשו את הפועל ב”ש. בליגה הדברים הולכים קשה הרבה יותר ואדהם האדיה יודע שאם הוא עדיין חולם על להישאר, הוא חייב נקודות ומהר.
מנגד, הדרומיים החליטו לזעזע ולפטר את חיים סילבס, כאשר הקבוצה לא ניצחה משחק מאז חודש נובמבר. עונה שהחלה מדהים ועם סיכוי לפלייאוף עליון לפתע הסתבך והקו האדום לא רחוק בכלל מהקבוצה מעיר הנמל, והיא תנסה לנשום אוויר עם שלוש נקודות קריטיות.
במפגש בין שני הצדדים במסגרת הסיבוב הראשון בליגה, אשדוד יצאה עם ידה על העליונה עם 0:2 באצטדיון הי”א. ז’אן פלורן באטום כבש את הגול הראשון עבור חיים סילבס אז בדקה ה-72, אורי עזו כבש את השני וחתם את תוצאת המפגש כעבור ארבע דקות.
מחצית ראשונה
-
'41
- חילוף בריינה. עאיד חבשי יצא, איהאב גנאים נכנס
-
'40
- אחר 30 דקות של כדורגל טוב, הקצב מעט נחלש ב-10 הדקות האחרונות והקבוצות לא מגיעות להזדמנויות
-
'27
- כמעט שער עצמי. כדור קרן שהוגבה על ידי גורדנה הגיע לרחבה, חבשי הרחיק, אך נגח קרוב לשער שלו עצמו
-
'20
- ההתקפות עוברות מרחבה לרחבה. פייץ' קיבל את הכדור מ-30 מטרים, התקדם מעט וניסה להפתיע עם בעיטה חזקה, נימצ'יצקי התעופף והדף לקרן
-
'18
- ההזדמנות הטובה ביותר של אשדוד עד כה. באטום הכניס עומק נפלא לאנסה, שהתקדם והתמהמה מעט עד הבעיטה, גליקליך יצא לכיוונו והדף לקרן
-
'15
- הזדמנות טובה לאשדוד. אנסה הכניס כדור עומק לבאטום, שהתקדם באגף שמאל והעביר רוחב נפלא, טמם הגיע ובעט בנגיעה, אך חלש ולאמצע, גליקליך קלט
-
'12
- אבישי כהן קיבל כרטיס צהוב גם כן
-
'10
- הזדמנות ראשונה גם אצל ריינה. כדור קרן שהוגבה הגיע לחוטבא, שנגח החוצה
-
'7
- איברהים דיאקיטה קיבל את הכרטיס הצהוב הראשון במשחק
-
'3
- הזדמנות ראשונה במשחק. כדור קרן נהדר הגיע עד לראשו של ראם טל, שנגח לא מספיק טוב וגליקליך קלט בקלות
-
'1
- השופט שניר לוי הוציא את ההתמודדות לדרך!