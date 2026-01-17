יום שבת, 17.01.2026 שעה 18:20
יום שבת, 17/01/2026, 17:30אצטדיון טדיליגת העל Winner - מחזור 19
עירוני טבריה
מחצית
2 0
שופט: עידן לייבה
פנדל איליי מדמון (5)
הפועל ירושלים
ליגת העל Winner 25-26
4520-4419בית"ר ירושלים1
4216-4318הפועל ב"ש2
3619-3718מכבי ת"א3
2916-3318מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2631-3419הפועל פ"ת6
2439-3018מכבי נתניה7
2325-2118בני סכנין8
2138-2318עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1839-2418מ.ס אשדוד11
1631-2418עירוני ק"ש12
1229-1618הפועל ירושלים13
745-1518מכבי בני ריינה14
גיא בן זיו | 17/01/2026 17:30
הרכבים וציונים
 
 
איליי מדמון בועט את הפנדל (אורן בן חקון)
איליי מדמון בועט את הפנדל (אורן בן חקון)

לאחר שקיבלנו משחקי אמצע שבוע נהדרים במסגרת גביע המדינה, בשעה זו ליגת העל עולה שוב אל הדשא כשהפועל ירושלים, שנואשת לנקודות, מארחת את עירוני טבריה באצטדיון טדי. החבורה של אלירן חודדה מגיעה טרייה יותר להתמודדות לאחר שהודחו כבר מהמפעל ולא שיחקו השבוע, בעוד שהירושלמים ספגו 1:2 דרמטי מול הפועל ב”ש וסיימו את דרכם בשלב שמינית הגמר.

בליגה, הקבוצה של זיו אריה עדיין מתחת לקו האדום כאשר היא גם לא ניצחה בארבעת המשחקים האחרונים שלה במפעל הבכיר בישראל, והיא עם 12 נקודות, ארבע מתחת לקריית שמונה שבחוף המבטחים. במחזור הקודם האדומים מהבירה נפרדו ב-1:1 דרמטי במיוחד נגד מכבי נתניה.

מהצד השני, הצפוניים הגיעו במחזור האחרון למפגש שאותו היה אולי אפשר להגדיר בין שתי הקבוצות הכי חמות בליגה, אולי לצד בית”ר, אבל זה היה חד צדדי לגמרי. הפועל פ”ת חגגה עם 1:4 גדול על אלירן חודדה ושחקניו, וכעת הם ינסו לשוב למסלול כדי להמשיך להיות רחוקים מהקו האדום.

במפגש בסיבוב הראשון בין שני הצדדים ששוחק בתחילת אוקטובר, עירוני טבריה יצאה עם ידה על העליונה והשיגה שלוש נקודות במה שאז נקרא אצטדיון גרין וכיום בראל. מי שעשה את ההבדל במפגש ההוא היה סטניסלב בילנקי, שכבש את ה-0:1 בדקה ה-55.

מחצית ראשונה
  • '30
  • החמצה
  • מצב ראשון להפועל ירושלים מאז הגול. מרקו רקוניאץ' קיבל כדור רוחב מאשטה והניף את רגלו, אך הוא פספס את המסגרת של של עידו שרון
  • '26
  • כרטיס צהוב
  • אווקה אשטה דרך על שחקן יריב וקיבל כרטיס צהוב שיגרום לו להיעדר מהמשחק הבא
אנדרו אידוקו (אורן בן חקון)אנדרו אידוקו (אורן בן חקון)
נדב זמיר קולט את הכדור (אורן בן חקון)נדב זמיר קולט את הכדור (אורן בן חקון)
נועם לייש ואיתמר שבירו קופצים לכדור (אורן בן חקון)נועם לייש ואיתמר שבירו קופצים לכדור (אורן בן חקון)
  • '22
  • החמצה
  • חצי מצב ראשון לטבריה. פיראס אבו עקל קיבל כדור מהגבהה כשהוא מול שער כמעט ריק, אך הוא בעט בנפילה ולא הצליח למצוא את המסגרת
  • '20
  • אחר
  • צריך להגיד שמלבד הפנדל המוצלח של הפועל ירושלים, לא קיבלנו אף מצב הבקעה משתי הקבוצות
  • '17
  • כרטיס צהוב
  • אונדריי באצ'ו נכנס לפנקס של עידן לייבה לאחר שתפס את מרקו קרוניאץ'
עידן לייבה שולף לדוד קלטינס כרטיס צהוב (אורן בן חקון)עידן לייבה שולף לדוד קלטינס כרטיס צהוב (אורן בן חקון)
  • '7
  • כרטיס צהוב
  • דוד קלטינס הוא המוצהב הראשון של הערב
איליי מדמון מודה לאל (אורן בן חקון)איליי מדמון מודה לאל (אורן בן חקון)
שחקני הפועל ירושלים חוגגים (אורן בן חקון)שחקני הפועל ירושלים חוגגים (אורן בן חקון)
איליי מדמון חוגג את השער (אורן בן חקון)איליי מדמון חוגג את השער (אורן בן חקון)
עידן לייבה מסמן שהייתה נגיעת יד ברחבה (אורן בן חקון)עידן לייבה מסמן שהייתה נגיעת יד ברחבה (אורן בן חקון)
  • '6
  • שער
  • שער! הפועל ירושלים עלתה ל-0:1: איליי מדמון ניצל נגיעת יד ברחבה של ריינה, ניגש לבעוט את הכדור ודייק לפינה השמאלית העליונה
  • '1
  • החלטת שופט
  • שריקת הפתיחה! עידן לייבה הוציא את ההתמודדות לדרך
