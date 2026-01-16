חוזר לארץ: בן סורנסן חתם בנוער של הפועל ת"א

קבוצת הנוער של הפועל ת"א סיימה את שלב הליגה הסדירה במקום הראשון בטבלת ליגת העל, כשלזכותה יתרון של חמש נקודות על פני המקום השני בו מדורגת יריבתה העירונית, מכבי ת"א. עם פתיחתו של חלון ההעברות בליגת העל השאילה הפועל ת"א שניים משחקניה ילידי 2008, שחקן ההגנה אופק צ'יפרוט עבר למכבי הרצליה מליגת העל, הקשר אורי אדרי עבר לסקציה נס ציונה מליגת העל.

במקביל, רשמה הפועל ת"א בסגלה את השוער בן סורנסן, שחוזר לכדורגל הישראלי אחרי שתי עונות בקבוצות הנערים ׁׁ(U17) והנוער (U18) של טורינו האיטלקית. סורנסן מתאמן עם הפועל ת"א תקופה ממושכת לאחר שהחלים מפציעה מורכבת ומאתגרת. כעת הוא בכשירות הנדרשת לחזור ולשחק.

בן סורנסן גדל וצמח במחלקת הנוער של הפועל ירושלים. בשנתון נערים ג' עבר לשלוחת קצף של מכבי חיפה ואחרי שתי עונות במדים הירוקים ביצע מעבר לטורינו האיטלקית. בראיון שהעניק ל-ONE בחודש יוני 2024, שיתף השחקן בדרך שעבר בישראל ובהשתלבות שלו בקבוצתו האיטלקית. כעת הוא חוזר לכדורגל הישראלי לאתגר גדול בקבוצה עם שאיפות גבוהות, שמוליכה את טבלת ליגת העל.

בן סורנסן (טורינו)

אחד מסיפורי ההצלחה הגדולים ביותר בליגת העל לנוער, ובפרט בהפועל ת"א, זהו סיפור השתלבותו של השוער, ינאל בזאדוג, יליד 2009. בזאדוג פתח את העונה עם שתי הופעות בקבוצת נערים א', אך במחזור הרביעי ערך הופעת בכורה בשערה של קבוצת הנוער, שניצחה בביתה 1:3 את הפועל עכו.

הופעתו המוצלחת של בזאדוג סללה את דרכו להישארות בקבוצת הנוער, בשורותיה רשם 15 הופעות מלאות. במקביל, באמצע השבוע רשם ינאל בזאדוג הופעה רביעית העונה בקבוצת נערים א', לה סייע לזכות בניצחון 2:4 במשחק הדרבי מול מכבי, שנהנתה עד לאותו משחק ממאזן מושלם. בהחלט יהיה מעניין לעקוב אחר עמדת השוערים של הפועל ת"א עם צירופו לסגל של בן סורנסן.