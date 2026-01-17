דקה 21: הפועל ת"א - בית"ר י-ם 0:0

הליגות בכל אירופה וגם כאן בישראל ממשיכות לצבור תאוצה, אז כמובן שבהתאם לכך גם ליגת העל לנוער. הליגה הבכורה לשנתון ממשיכה בשעה זו עם המחזור 18, כאשר במוקד הפועל ת”א מארחת את בית”ר ירושלים. בנוסף, מכבי ת”א מארחת את הפועל פ”ת ומכבי חיפה מארחת את מכבי פ”ת. זה גם המחזור שמוציא לדרך את הפלייאוף העליון.

הפועל ת”א – בית”ר ירושלים 0:0

האדומים מוליכים את הטבלה ביתרון של חמש נקודות ממכבי ת”א וינסו לנצח כדי לכל הפחות לשמור על זה כך, ואולי אפילו לקוות למעידה במקביל של היריבה עירונית. לפני שלושה ימים חניכיו של שחר ויזינג חגגו עם 0:3 על הפועל פ”ת והם רוצים להמשיך במומנטום, כאשר מנגד הצהובים-שחורים אחרי הפסד 4:1 להפועל כפ”ס והם במקום האחרון בפלייאוף העליון.

מכבי ת”א – הפועל פ”ת 1:0

עונה שהחלה מעט פחות טוב עבור הצהובים צברה תאוצה ומפה לשם מאבק האליפות חי וקיים והם במקום השני. הקבוצה מקריית שלום רוצה להמשיך בכושר שלה אחרי שרשמה 3:4 מדהים על מכבי פ”ת במחזור האחרון, וכשהיא חמש נקודות מתחת להפועל ת”א המוליכה. מנגד, המלאבסים כאמור לאחר הפסד לא נעים בדמות 3:0 לאדומים מהמקום הראשון.

דקה 4, הפועל פתח תקווה עלתה ליתרון 0:1: עומרי כהן השתחרר נהדר בסמוך לקו מחצית המגרש ודהר קדימה. הוא ניסה למסור אך הכדור חזר אליו, ומול השוער הוא לא התבלבל וכבש.

מכבי חיפה – מכבי פ”ת 0:0

הירוקים איבדו גובה במחזור האחרון עם 1:1 מאכזב נגד הפועל עכו בבית, וכעת הם יודעים שאין עוד מקום לטעויות כשהם עם 34 נקודות, אחת מתחת למכבי ת”א השנייה ושש מתחת להפועל ת”א הראשונה. האלופה גם יודעת שהיריבה שלה במפגש הזה עם 30 נקודות וניצחון שלה יקרב אותה מאוד אליה, כשכאמור היא אחרי הפסד מאכזב מאוד של 4:3 למכבי ת”א.