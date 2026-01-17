יום שבת, 17.01.2026 שעה 15:20
יום שבת, 17/01/2026, 15:00אצטדיון סנטיאגו ברנבאוליגה ספרדית - מחזור 20
לבאנטה
דקה 19
0 0
שופט: מיגל ססמה אספינוסה
ריאל מדריד
ליגה ספרדית 25-26
4920-5319ברצלונה1
4517-4119ריאל מדריד2
4117-3718ויאריאל3
3817-3419אתלטיקו מדריד4
3422-2320אספניול5
2925-3119בטיס6
2920-2519סלטה ויגו7
2425-1719אתלטיק בילבאו8
2434-2020ג'ירונה9
2324-2519אלצ'ה10
2222-1619ראיו וייקאנו11
2127-2419ריאל סוסיאדד12
2125-1519חטאפה13
2030-2419סביליה14
1922-1819אוססונה15
1924-1619אלאבס16
1828-2119מיורקה17
1731-1819ולנסיה18
1430-2118לבאנטה19
1328-919אוביידו20
מערכת ONE | 17/01/2026 15:00
הרכבים וציונים
 
 
ג'וד בלינגהאם (IMAGO)
תקופה נוראית עוברת על ריאל מדריד ללא צל של ספק. הבלאנקוס איבדו את הפסגה כבר לפני כחודש, הפסידו לברצלונה בגמר הסופר קופה, פיטרו את צ’אבי אלונסו ואם כל זה לא היה מספיק, אז אלברו ארבלואה וחניכיו הפסידו 3:2 מטורף לאלבסטה בגביע והודחו. בשעה זו הלבנים מארחים את לבאנטה בליגה.

הבכורה של המאמן הספרדי החדש לא רק שהייתה לא מוצלחת, אלא כישלון גדול עם הדחה לקבוצה מתחתית הליגה השנייה בספרד. ריאל איבדה שני תארים בשבוע ויודעת שמעידה בבית נגד לבאנטה עלולה לגרום גם לתואר שלישי לברוח מאוד.

המפגש האחרון של הבלאנקוס בליגה היה לפני כמעט שבועיים, אז זה נגמר עם 1:5 גדול על ריאל בטיס, אבל מאז כאמור שני הפסדים שעלו בשני תארים. בכל מקרה, ארבלואה ינסה לאסוף שלוש נקודות בפעם הראשון שלו, במשחק הראשון שלו בלה ליגה על הקווים בכלל וכמאמן ריאל מדריד בפרט.

מהצד השני של המתרס, לבאנטה בתחתית של הליגה, במקום ה-19 בליגה בה יש 20 קבוצות. הקבוצה מוולנסיה עם 14 נקודות בלבד העונה ורחוקה ארבע נקודות מחוף המבטחים, כשאין ספק ששלוש נקודות בברנבאו יתנו לה קפיצה אדירה במאבק שלה לא לרדת לליגה השנייה.

מחצית ראשונה
  • '14
  • החמצה
  • פבלו מרטינס בעט כדור חופשי שנעצר בפניו של פדריקו ואלוורדה, הכדור חזר לקשר של לבאנטה שניסה פעם נוספת לאיים על השער, אבל הכדור פספס את המסגרת
  • '7
  • החמצה
  • קיליאן אמבפה ניסה לאיים על השער, אך הבעיטה שלו פגעה בשחקן הגנה ויצאה לקרן
  • '4
  • אחר
  • אוהדי ריאל מדריד שרקו בוז צורם, בעיקר לויניסיוס, אך גם לשחקנים כמו פדה ואלוורדה וג'וד בלינגהאם
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט מיגל ססמה אספינוסה שרק לפתיחת ההתמודדות
