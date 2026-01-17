הרכבים וציונים



ג'וד בלינגהאם (IMAGO) ג'וד בלינגהאם (IMAGO)

תקופה נוראית עוברת על ריאל מדריד ללא צל של ספק. הבלאנקוס איבדו את הפסגה כבר לפני כחודש, הפסידו לברצלונה בגמר הסופר קופה, פיטרו את צ’אבי אלונסו ואם כל זה לא היה מספיק, אז אלברו ארבלואה וחניכיו הפסידו 3:2 מטורף לאלבסטה בגביע והודחו. בשעה זו הלבנים מארחים את לבאנטה בליגה.

הבכורה של המאמן הספרדי החדש לא רק שהייתה לא מוצלחת, אלא כישלון גדול עם הדחה לקבוצה מתחתית הליגה השנייה בספרד. ריאל איבדה שני תארים בשבוע ויודעת שמעידה בבית נגד לבאנטה עלולה לגרום גם לתואר שלישי לברוח מאוד.

המפגש האחרון של הבלאנקוס בליגה היה לפני כמעט שבועיים, אז זה נגמר עם 1:5 גדול על ריאל בטיס, אבל מאז כאמור שני הפסדים שעלו בשני תארים. בכל מקרה, ארבלואה ינסה לאסוף שלוש נקודות בפעם הראשון שלו, במשחק הראשון שלו בלה ליגה על הקווים בכלל וכמאמן ריאל מדריד בפרט.

מהצד השני של המתרס, לבאנטה בתחתית של הליגה, במקום ה-19 בליגה בה יש 20 קבוצות. הקבוצה מוולנסיה עם 14 נקודות בלבד העונה ורחוקה ארבע נקודות מחוף המבטחים, כשאין ספק ששלוש נקודות בברנבאו יתנו לה קפיצה אדירה במאבק שלה לא לרדת לליגה השנייה.