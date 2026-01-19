יום שני, 19.01.2026 שעה 18:03
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
5014-4022ארסנל1
4321-4522מנצ'סטר סיטי2
4325-3322אסטון וילה3
3629-3322ליברפול4
3532-3822מנצ'סטר יונייטד5
3424-3622צ'לסי6
3330-3522ברנטפורד7
3327-3222ניוקאסל8
3323-2322סנדרלנד9
3225-2422אברטון10
3131-3022פולהאם11
2928-3121ברייטון12
2825-2322קריסטל פאלאס13
2729-3122טוטנהאם14
2640-3421בורנמות'15
2537-3022לידס16
2234-2122נוטינגהאם פורסט17
1744-2422ווסטהאם18
1442-2322ברנלי19
841-1522וולבס20

חיזוק להגנה: מארק גואהי חתם במנצ'סטר סיטי

רשמי: רכש מרשים לקבוצה של פפ, שצירפה את בלם פאלאס ב-20 מיליון ליש"ט ובונוסים, לאחר שחוזר גם ע"י ליברפול, ברצלונה, ריאל ובאיירן. וכמה ירוויח?

|
מארק גואהי (IMAGO)
מארק גואהי (IMAGO)

מנצ’סטר סיטי הודיעה רשמית על החתמתו של מארק גואהי מקריסטל פאלאס, במהלך משמעותי שמחזק את מרכז ההגנה של התכולים. האנגלי בן ה-25 חתם על חוזה ארוך טווח עד יוני 2031, לאחר שסוכמו כל פרטי העסקה בין המועדונים והמעבר הושלם. הבלם היה על סף מעבר לליברפול בקיץ האחרון, והאדומים המשיכו לחזר אחריו, כמו גם ברצלונה, באיירן מינכן וריאל מדריד, אבל גואהי בחר בסופו של דבר לחבור לקבוצה של פפ גווארדיולה.

על פי פרטי ההסכם, סיטי תשלם לפאלאס סכום בסיס של כ-20 מיליון ליש״ט, שאליו יצורפו בונוסים שונים שיכולים להביא את שווי החבילה הכוללת לכמעט 30 מיליון ליש״ט. בנוסף, קריסטל פאלאס שמרה לעצמה אחוזים ממכירה עתידית של השחקן, סעיף שהיה חלק מרכזי במשא ומתן. הדרישה הראשונית של פאלאס עמדה על 35 מיליון ליש״ט, אך ההבנה כי החוזה של גואהי עמד לפוג בקיץ הקרוב הובילה להחלטה למכור כבר כעת ולא להסתכן באיבודו ללא תמורה.

גואהי עצמו סיכם עוד קודם לכן את תנאיו האישיים עם מנצ’סטר סיטי, וחתם על חוזה ל-5.5 שנים שיהפוך אותו לאחד מעשרת המשתכרים הבכירים בסגל. הוא צפוי לשלשל לכיסו 15.6 מיליון ליש”ט לעונה, כ-300,000 ליש”ט בשבוע. בסיטי רואים בו שחקן מפתח לטווח הארוך, הן בזכות היכולת המקצועית והן בשל היותו שחקן בית אנגלי, נתון חשוב במסגרת חוקי הסגל בפרמייר ליג.

מארק גואהי (IMAGO)מארק גואהי (IMAGO)

המעבר הוקדם בעקבות מצבת פציעות בעייתית בהגנה של סיטי במהלך העונה, שכללה היעדרויות ממושכות וקצרות טווח של בלמים מרכזיים. במועדון החליטו שלא להמתין לקיץ, והאיצו את המהלך כדי לצרף שחקן שכבר נמצא בשיאו המקצועי ויכול להשתלב מיד ברמה הגבוהה ביותר.

גואהי מגיע לאחר תקופה ארוכה ומרשימה בפאלאס, אליה הצטרף ב-2021. מאז צבר 187 הופעות בכל המסגרות, הפך לקפטן הקבוצה וביסס את מעמדו כאחד הבלמים היציבים בליגה. הוא גם שחקן קבוע בנבחרת אנגליה, עם 26 הופעות בין-לאומיות, והיה חלק משמעותי מהמסע עד גמר יורו 2024.

בסיטי מצפים מגואהי להשפעה מיידית, גם בפרמייר ליג וגם במאבקים על התארים הנוספים. החתמתו מסמלת את הכוונה של המועדון להמשיך להיאבק בכל המסגרות, ולבנות מחדש את חוליית ההגנה לקראת השנים הבאות, כשגואהי אמור להיות אחד העוגנים המרכזיים בפרויקט ארוך הטווח של המועדון.

