חיזוק להגנה: מארק גואהי חתם במנצ'סטר סיטי

מנצ’סטר סיטי הודיעה רשמית על החתמתו של מארק גואהי מקריסטל פאלאס, במהלך משמעותי שמחזק את מרכז ההגנה של התכולים. האנגלי בן ה-25 חתם על חוזה ארוך טווח עד יוני 2031, לאחר שסוכמו כל פרטי העסקה בין המועדונים והמעבר הושלם. הבלם היה על סף מעבר לליברפול בקיץ האחרון, והאדומים המשיכו לחזר אחריו, כמו גם ברצלונה, באיירן מינכן וריאל מדריד, אבל גואהי בחר בסופו של דבר לחבור לקבוצה של פפ גווארדיולה.

על פי פרטי ההסכם, סיטי תשלם לפאלאס סכום בסיס של כ-20 מיליון ליש״ט, שאליו יצורפו בונוסים שונים שיכולים להביא את שווי החבילה הכוללת לכמעט 30 מיליון ליש״ט. בנוסף, קריסטל פאלאס שמרה לעצמה אחוזים ממכירה עתידית של השחקן, סעיף שהיה חלק מרכזי במשא ומתן. הדרישה הראשונית של פאלאס עמדה על 35 מיליון ליש״ט, אך ההבנה כי החוזה של גואהי עמד לפוג בקיץ הקרוב הובילה להחלטה למכור כבר כעת ולא להסתכן באיבודו ללא תמורה.

גואהי עצמו סיכם עוד קודם לכן את תנאיו האישיים עם מנצ’סטר סיטי, וחתם על חוזה ל-5.5 שנים שיהפוך אותו לאחד מעשרת המשתכרים הבכירים בסגל. הוא צפוי לשלשל לכיסו 15.6 מיליון ליש”ט לעונה, כ-300,000 ליש”ט בשבוע. בסיטי רואים בו שחקן מפתח לטווח הארוך, הן בזכות היכולת המקצועית והן בשל היותו שחקן בית אנגלי, נתון חשוב במסגרת חוקי הסגל בפרמייר ליג.

מארק גואהי (IMAGO)

המעבר הוקדם בעקבות מצבת פציעות בעייתית בהגנה של סיטי במהלך העונה, שכללה היעדרויות ממושכות וקצרות טווח של בלמים מרכזיים. במועדון החליטו שלא להמתין לקיץ, והאיצו את המהלך כדי לצרף שחקן שכבר נמצא בשיאו המקצועי ויכול להשתלב מיד ברמה הגבוהה ביותר.

גואהי מגיע לאחר תקופה ארוכה ומרשימה בפאלאס, אליה הצטרף ב-2021. מאז צבר 187 הופעות בכל המסגרות, הפך לקפטן הקבוצה וביסס את מעמדו כאחד הבלמים היציבים בליגה. הוא גם שחקן קבוע בנבחרת אנגליה, עם 26 הופעות בין-לאומיות, והיה חלק משמעותי מהמסע עד גמר יורו 2024.

בסיטי מצפים מגואהי להשפעה מיידית, גם בפרמייר ליג וגם במאבקים על התארים הנוספים. החתמתו מסמלת את הכוונה של המועדון להמשיך להיאבק בכל המסגרות, ולבנות מחדש את חוליית ההגנה לקראת השנים הבאות, כשגואהי אמור להיות אחד העוגנים המרכזיים בפרויקט ארוך הטווח של המועדון.