17/01/2026 14:29
ז׳רמי דוקו וקאסמירו במאבק (IMAGO)
יש משחקים בהם זה לא משנה מה מצב הקבוצות, איפה הן בטבלה, מה הרצף איתו הן הגיעו למשחק ומה קורה מסביב, זה תמיד גדול. כמאמר הקלישאה לדרבי חוקים משלו ובשעה זו מתקיים דרבי בעיר מנצ’סטר, כאשר יונייטד מארחת את סיטי לקרב ענק במסגרת המחזור ה-22 של הליגה האנגלית.
השדים האדומים עם שלוש תוצאות תיקו רצופות ובתווך גם רובן אמורים סיים את תפקידו, כאשר אחרי שדארן פלטשר אימן, כעת יש מאמן זמני והוא מייקל קאריק, שקיבל בבכורה שלו את המשימה אולי הכי קשה באנגליה בדמות פפ גווארדיולה וחניכיו.
השדים האדומים במקום השביעי בטבלה רק שלוש נקודות מאחורי ליברפול הרביעית שנמצאת במקום שמוביל לליגת האלופות. מנגד, גם התכולים עם שלוש תוצאות תיקו רצופות בליגה ורק בגביע השיגו את הניצחון הראשון שלהם ב-2026, כשאנטואן סמניו נכנס לעניינים מהר מאוד.
סיטי במקום השני, שש נקודות מאחורי ארסנל והיא רוצה להלחיץ את המוליכה לפני שזו תשחק בהמשך היום. במפגש בין שתי הקבוצות ממנצ’סטר בספטמבר התכולים רשמו 0:3 חד וחלק בבית, כאשר פיל פודן פתח וארלינג הולאנד כבש צמד.
מחצית ראשונה
-
'41
- כדור עומק לברונו השאיר אותו לבד מול דונארומה, הפורטוגלי עבר את השוער וכבש, אך שוב השער נפסל בעקבות נבדל קטן
-
'39
- סמאניו בעט מסף הרחבה כדור שחלף ליד הקורה
-
'33
- אמאד דיאלו כבש מקרוב, אך השער נפסל בעקבות נבדל
-
'30
- ברונו חטף כדור ברחבה, ניסה למצוא את אמבואמו מול שער ריק, אך הכדור שלו לא היה מספיק חזק והגנת סיטי הרחיקה בזמן
-
'22
- התקפה טובה של יונייטד הסתיימה בכדור נהדר של ברונו לדורגו, האחרון בעט חזק מקרוב למסגרת, אך דונארומה הדף טוב
-
'17
- לוק שואו ספג כרטיס צהוב
-
'15
- סמניו הגביה כדור טוב, ברנרדו סילבה הגיע ראשון, אך נגח מעל השער
-
'10
- דיוגו דאלוט ספג כרטיס צהוב
-
'7
- קובי מאינו ניסה את מזלו מרחוק, דונארומה קלט
-
'5
- אמבואמו לחץ גבוה וכמעט השיג לעצמו מצב ודאי לשער, דונארומה יצא נהדר והרחיק בזמן
-
'3
- ברונו הגביה כדור נהדר לרחבה, מגוויר נגח מקרוב ונעצר רק במשקוף
-
'1
- השופט אנתוני טיילור הוציא את המשחק לדרך!