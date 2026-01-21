יום רביעי, 21.01.2026 שעה 02:25
ליגה ספרדית 25-26
4922-5420ברצלונה1
4817-4320ריאל מדריד2
4119-3719ויאריאל3
4117-3520אתלטיקו מדריד4
3422-2320אספניול5
3225-3320בטיס6
3220-2820סלטה ויגו7
2426-2720אלצ'ה8
2428-2620ריאל סוסיאדד9
2428-1920אתלטיק בילבאו10
2434-2020ג'ירונה11
2224-2120אוססונה12
2225-1620ראיו וייקאנו13
2132-2620סביליה14
2130-2420מיורקה15
2126-1520חטאפה16
2031-1920ולנסיה17
1925-1620אלאבס18
1432-2119לבאנטה19
1331-1120אוביידו20

רשמית: טר שטגן עבר בהשאלה מבארסה לג'ירונה

במטרה לצבור דקות ולהגיע למונדיאל: הקפטן של אלופת ספרד עוזב אותה עד הקיץ, כשהקבוצה הצנועה מקטלוניה שקולטת אותו צפויה לשלם כמיליון אירו משכרו

|
מארק-אנדרה טר שטגן (IMAGO)
מארק-אנדרה טר שטגן (IMAGO)

מארק-אנדרה טר שטגן עזב רשמית את ברצלונה והצטרף בהשאלה לג’ירונה, במהלך שמסמן את סיומה (לפחות הזמנית) של תקופה ארוכה ומשמעותית בין השוער הגרמני למועדון הקטלוני. לאחר שבועות של אי ודאות, ההשאלה נחתמה וטר שטגן כבר אינו שוער ברצלונה.

טר שטגן הגיע לברצלונה ב-2015 והפך עם השנים לאחת הדמויות המרכזיות במועדון. כבר בעונתו הראשונה זכה בטרבל היסטורי, שכלל אליפות, גביע וליגת האלופות, ובהמשך ביסס את מעמדו כאחד השוערים הבכירים בעולם. בשנים האחרונות שימש גם כקפטן הקבוצה, והיה מזוהה יותר מכל עם היציבות מאחור ועם הנהגה בחדר ההלבשה.

העזיבה הגיעה על רקע שינוי מובהק בהיררכיה המקצועית. הספסול במשחק הגביע היה נקודת השבירה, וברור היה כי טר שטגן אינו מוגדר עוד כשוער הראשון של ברצלונה בכל המסגרות. מבחינתו, הרצון לשחק באופן קבוע, במיוחד לקראת מונדיאל 2026, הכריע את הכף והוביל למהלך.

טר שטגן (IMAGO)טר שטגן (IMAGO)

ברצלונה פתחה את הדלת למעבר והסכימה להשתתף באופן משמעותי בשכרו הגבוה של השוער. במסגרת ההסכם, ג’ירונה תכסה סכום של כמיליון אירו משכרו, בעוד שברצלונה תמשיך לשלם את רובו. גם השוער עצמו ויתר על חלק מהשכר כדי לאפשר את השלמת העסקה בין שני המועדונים הקטלונים.

בג’ירונה ראו בטר שטגן הזדמנות יוצאת דופן לחיזוק העמדה החשובה ביותר על המגרש. למרות חששות מסוימים סביב מצבו הפיזי לאחר תקופה ארוכה של פציעות ורגישות גבוהה לנושא, במועדון הביעו אמון מלא ביכולתו לחזור לרמה גבוהה. מבחינת הצוות המקצועי, מדובר בשוער עילית עם ניסיון עצום בלחץ של משחקים גדולים.

טר שטגן (IMAGO)טר שטגן (IMAGO)

כך, טר שטגן לא מתרחק מהכדורגל הספרדי ולא מהאזור הקטלוני, אך פותח פרק חדש בקריירה. בג’ירונה הוא צפוי לקבל את דקות המשחק שחסרו לו לאחרונה, בתקווה לבסס מחדש את מעמדו גם בנבחרת גרמניה, ולסגור מעגל בדרך למונדיאל הקרוב.

