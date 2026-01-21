רשמית: טר שטגן עבר בהשאלה מבארסה לג'ירונה

מארק-אנדרה טר שטגן עזב רשמית את ברצלונה והצטרף בהשאלה לג’ירונה, במהלך שמסמן את סיומה (לפחות הזמנית) של תקופה ארוכה ומשמעותית בין השוער הגרמני למועדון הקטלוני. לאחר שבועות של אי ודאות, ההשאלה נחתמה וטר שטגן כבר אינו שוער ברצלונה.

טר שטגן הגיע לברצלונה ב-2015 והפך עם השנים לאחת הדמויות המרכזיות במועדון. כבר בעונתו הראשונה זכה בטרבל היסטורי, שכלל אליפות, גביע וליגת האלופות, ובהמשך ביסס את מעמדו כאחד השוערים הבכירים בעולם. בשנים האחרונות שימש גם כקפטן הקבוצה, והיה מזוהה יותר מכל עם היציבות מאחור ועם הנהגה בחדר ההלבשה.

העזיבה הגיעה על רקע שינוי מובהק בהיררכיה המקצועית. הספסול במשחק הגביע היה נקודת השבירה, וברור היה כי טר שטגן אינו מוגדר עוד כשוער הראשון של ברצלונה בכל המסגרות. מבחינתו, הרצון לשחק באופן קבוע, במיוחד לקראת מונדיאל 2026, הכריע את הכף והוביל למהלך.

טר שטגן (IMAGO)

ברצלונה פתחה את הדלת למעבר והסכימה להשתתף באופן משמעותי בשכרו הגבוה של השוער. במסגרת ההסכם, ג’ירונה תכסה סכום של כמיליון אירו משכרו, בעוד שברצלונה תמשיך לשלם את רובו. גם השוער עצמו ויתר על חלק מהשכר כדי לאפשר את השלמת העסקה בין שני המועדונים הקטלונים.

בג’ירונה ראו בטר שטגן הזדמנות יוצאת דופן לחיזוק העמדה החשובה ביותר על המגרש. למרות חששות מסוימים סביב מצבו הפיזי לאחר תקופה ארוכה של פציעות ורגישות גבוהה לנושא, במועדון הביעו אמון מלא ביכולתו לחזור לרמה גבוהה. מבחינת הצוות המקצועי, מדובר בשוער עילית עם ניסיון עצום בלחץ של משחקים גדולים.

טר שטגן (IMAGO)

כך, טר שטגן לא מתרחק מהכדורגל הספרדי ולא מהאזור הקטלוני, אך פותח פרק חדש בקריירה. בג’ירונה הוא צפוי לקבל את דקות המשחק שחסרו לו לאחרונה, בתקווה לבסס מחדש את מעמדו גם בנבחרת גרמניה, ולסגור מעגל בדרך למונדיאל הקרוב.