נדחתה עתירתו של רביד סימון נגד איגוד השחייה

בית הדין העליון של איגוד השחייה דחה היום (שישי) את העתירה שהגיש חבר ההנהלה רביד סימון נגד צירוף אגודת אלומה הוד השרון לפעילות תחת איגוד השחייה. כפי שפורסם ב-ONE, במהלך הגשת העתירה הוא טען כי “האיגוד מכניס כחברים בעמותה עמותות שהמטרות שלהן הן לא שחייה תחרותית”, אך טענותיו לא התקבלו כאמור.

כזכור, חבר ההנהלה רביד סימון עתר לבית הדין נגד איגוד השחייה ואף פנה לרשם העמותות, לאחר שאגודה חדשה מהוד השרון הצטרפה לאיגוד. אגודת אלומה הצטרפה לאיגוד השחייה באישור ההנהלה, הוא החליט לצאת נגד המהלך משום שבמטרות פעילותה אין קשר לשחייה, כפי שדורש התקנון באיגוד.

למעשה, רביד סימון, מעבר להיותו חבר הנהלה באיגוד השחייה, משמש יש לציין גם כמנכ"ל אגודת הפועל הוד השרון - והוא הלך נגד האגודה החדשה שהוקמה בעיר ועוסקת בשחייה.

באיגוד טענו מנגד כי “תזכיר אלומה כולל בין מטרות החברה גם ‘ספורט’, וכמובן ששחייה היא ספורט” וכי “התקנון אינו דורש שכתנאי לקבלה לאיגוד תהיה הכללת המילים ‘ענף השחייה’ במסמכי ההתאגדות של המבקשת. אגודת אלומה אכן עוסקת בשחייה”.

הדיינים עוזי סלמן, יורי גיא-רון והשופטת בדימוס שרה פריש עסקו בשאלה האם נפל פגם בצירופה של אגודת אלומה לאיגוד השחייה. לאחר שבחנו זאת לעומק, הם קיבלו את ההחלטה לדחות את העתירה שהגיש רביד סימון.

הדיינים פסקו: “חרף הטענות הרבות ומאות עמודי הנספחים שצורפו להליך, המענה לשאלה פשוט, נהיר ואינו דורש צלילה אל נבכי הטענות השונות. מענה זה מביאנו למסקנה ברורה, כי לא נפל פגם בהחלטה על צירוף אלומה לאיגוד”.