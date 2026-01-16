יום שישי, 16.01.2026 שעה 18:49
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4216-4318הפועל ב"ש1
4219-4118בית"ר ירושלים2
3619-3718מכבי ת"א3
2916-3318מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2628-3318הפועל פ"ת6
2439-3018מכבי נתניה7
2325-2118בני סכנין8
2138-2318עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1839-2418מ.ס אשדוד11
1631-2418עירוני ק"ש12
1229-1618הפועל ירושלים13
745-1518מכבי בני ריינה14

מטאליסט שיפרה את הצעתה לחיפה על ירמקוב

פרסום ראשון: האוקראינים מתעקשים על השוער והציעו 2.2 מיליון אירו, בנוסף לשכר גבוה מכפול ממה שהוא מרוויח כיום. המספרים בפנים, איך ינהגו בכרמל?

|
גאורגי ירמקוב (עמרי שטיין)
גאורגי ירמקוב (עמרי שטיין)

מטאליסט 1925 האוקראינית ממשיכה להתעקש לנסות ולצרף כבר עכשיו את שוער מכבי חיפה, גאורגי ירמקוב, ושיפרה את ההצעה ל-2.2 מיליון אירו, כך נודע לראשונה ל-ONE. מדובר בהצעה יפה מאוד בהתחשב בעובדה שעומרי גלזר למשל נמכר בזמנו לכוכב האדום ב-1.5 מיליון אירו.

אגב, ירמקוב שמשתכר בסכום של 200 אלף אירו לעונה במכבי חיפה קיבל הצעה של 450 אלף אירו ועוד בונוסים, מה שיכול להוביל אותו לחוזה של 550 אלף אירו, יותר מפי 2 מהחוזה שיש לו בישראל. במכבי חיפה לא מקדמים את המשא ומתן מתוך ידיעה שאין רצון לשחרר את השוער המצטיין שהצליח להפוך לשוער הטוב ביותר בליגה בזמן קצר.

יחד עם זאת, וכפי שפורסם ב-ONE, מכבי חיפה תבין שאם היא רוצה שהשוער יהיה במצב רוח מרומם היא תצטרך לשפר לו את החוזה. המאמן ברק בכר התייחס היום לעתידו של ירמקוב ואמר: ”לא ידוע לי על משהו אחר, אין סיבה שהוא לא יישאר לפחות עד סוף העונה”.

בכר: יגיעו שני שחקנים, מקווה שבשבוע הבא

במקביל לכל זה, גוני נאור קיבל אור ירוק לנהל משא ומתן עם לאריסה היוונית שעל המועמדות של גוני אליה פורסם לראשונה ב-ONE. גוני החל את העונה בקול תרועה בתקופת דייגו פלורס והפך להיות הבאנקר בקישור של הארגנטינאי. עם הזמן כאשר עלי מוחמד נכנס לכושר מצוין ופיטר אגבה נכנס להרכב, גוני נאור נדחק החוצה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */