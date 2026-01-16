מטאליסט שיפרה את הצעתה לחיפה על ירמקוב

מטאליסט 1925 האוקראינית ממשיכה להתעקש לנסות ולצרף כבר עכשיו את שוער מכבי חיפה, גאורגי ירמקוב, ושיפרה את ההצעה ל-2.2 מיליון אירו, כך נודע לראשונה ל-ONE. מדובר בהצעה יפה מאוד בהתחשב בעובדה שעומרי גלזר למשל נמכר בזמנו לכוכב האדום ב-1.5 מיליון אירו.

אגב, ירמקוב שמשתכר בסכום של 200 אלף אירו לעונה במכבי חיפה קיבל הצעה של 450 אלף אירו ועוד בונוסים, מה שיכול להוביל אותו לחוזה של 550 אלף אירו, יותר מפי 2 מהחוזה שיש לו בישראל. במכבי חיפה לא מקדמים את המשא ומתן מתוך ידיעה שאין רצון לשחרר את השוער המצטיין שהצליח להפוך לשוער הטוב ביותר בליגה בזמן קצר.

יחד עם זאת, וכפי שפורסם ב-ONE, מכבי חיפה תבין שאם היא רוצה שהשוער יהיה במצב רוח מרומם היא תצטרך לשפר לו את החוזה. המאמן ברק בכר התייחס היום לעתידו של ירמקוב ואמר: ”לא ידוע לי על משהו אחר, אין סיבה שהוא לא יישאר לפחות עד סוף העונה”.

בכר: יגיעו שני שחקנים, מקווה שבשבוע הבא

במקביל לכל זה, גוני נאור קיבל אור ירוק לנהל משא ומתן עם לאריסה היוונית שעל המועמדות של גוני אליה פורסם לראשונה ב-ONE. גוני החל את העונה בקול תרועה בתקופת דייגו פלורס והפך להיות הבאנקר בקישור של הארגנטינאי. עם הזמן כאשר עלי מוחמד נכנס לכושר מצוין ופיטר אגבה נכנס להרכב, גוני נאור נדחק החוצה.