ליגת העל Winner 25-26
4216-4318הפועל ב"ש1
4219-4118בית"ר ירושלים2
3619-3718מכבי ת"א3
2916-3318מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2628-3318הפועל פ"ת6
2439-3018מכבי נתניה7
2325-2118בני סכנין8
2138-2318עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1839-2418מ.ס אשדוד11
1631-2418עירוני ק"ש12
1229-1618הפועל ירושלים13
745-1518מכבי בני ריינה14

אבו עביד שוב בספסל, בסיל חורי וקדג'י בהרכב

בני סכנין מתכוננת למכבי נתניה (שבת,17:30), ותנסה לחזור למסלול הניצחונות לאחר ההפסדים לגדולות. מימר: "שינוי של מאמן תמיד מביא אנרגיה חדשה"

|
שחקני בני סכנין מרוצים (עמרי שטיין)
שחקני בני סכנין מרוצים (עמרי שטיין)

בני סכנין תנסה לחזור למסלול הניצחונות כאשר תארח מחר (שבת, 17:30) את מכבי נתניה. מדובר במשחק שבסכנין רוצים מאד לעבור בשלום על מנת שלא להישאב לקרבות התחתית. הבלם איאד אבו עביד שוב ימצא את עצמו בספסל.

אבו עביד מאד מאוכזב מהמצב הקיים, כששרון מימר בוחר ללכת על שני הבלמים חסן חילו והקפטן מארון גנטוס. מי שיחסר לקבוצה יהיה אחמד סלמן שאת מקומו ימלא בסיל חורי. דראמי איברהימה יירד לספסל לטובת אנים קדג'ו שחוזר להרכב אחרי הרחקה. עומר אבוהב ועדן שמיר יפתחו בקישור יחד עם ג'בייר בושנאק שמציג יכולת גבוהה השנה. בחוד יפתח ארתור מריניאן.

המאמן שרון מימר: "אנחנו חוזרים לדוחא למשחק מול קבוצה איכותית שעברה שינוי של מאמן שזה תמיד מביא אנרגיה חדשה. חשוב שנמשיך בעזרת הקהל כדי להביא תוצאה טובה". עומר אבוהב: "זה משחק על 6 נקודות ואנחנו צריכים את התמיכה של הקהל".

שרון מימר (חגי מיכאלי)שרון מימר (חגי מיכאלי)

ההרכב המשוער: מוחמד אבו ניל, אלון אזוגי, מארון גאנטוס, חסן חילו, קרלו ברוציץ', עומר אבוהב, עדן שמיר, ג'בייר בושנאק, בסיל חורי, קדג’ו אנים וארתור מריניאן.

