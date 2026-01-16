מאמנת-שופטת בהתעמלות תורחק לשנה וחצי

אחת משופטות ומאמנות ההתעמלות האמנותית המובילות בארץ, רגינה דוידוב, תורחק לעונה וחצי מפעילות בגין לכאורה זיוף בדיקות רפואיות וזיוף תוצאות תחרויות. זמן הרחקתה נקבע במסגרת הסדר טיעון בינה לבין איגוד ההתעמלות שהוגש לבית הדין המשמעתי לספורט.

רגינה דוידוב היא שם מוכר בהתעמלות האמנותית והיא אף שופטת בינלאומית ברמה גבוהה, אך לאחרונה הוגש נגדה כתב אישום על מעשים בלתי ספורטיביים על פעילותה באגודה בה היא עובדת, לאחר שרשמה בסגל אגודת מכבי אריאל שלוש מתעמלות שלא באמת נרשמו בה. בעקבות זאת, המאמנת-שופטת הבכירה הועמדה לדין משמעתי.

על פי כתב האישום שהגיש איגוד ההתעמלות באמצעות עו״ד רועי דניאל: “רישום מתעמלת באגודה כולל הגשת הצהרת הורים וחתימתם, ואישור בדיקות רפואיות בחתימת רופא מורשה. בקשר לשלוש המתעמלות, הטפסים הללו הוגשו אולם ההצהרות מעולם לא נחתמו על ידי הורי המתעמלות והבדיקות הרפואיות לא נעשו כלל. במילים אחרות, המסמכים זויפו על ידי הנאשמת. בנוסף, רשמה הנאשמת את המתעמלות בטפסי תחרויות שונות וציינה את הישגיהן, חרף העובדה שלא השתתפו בתחרויות. בשיחת בירור, אישרה הנאשמת את החשדות והתנצלה”.

עו"ד רועי דניאל (מערכת ONE)

איגוד ההתעמלות דרשה מבית הדין להרחיק את דוידוב מכל פעילות באיגוד, ובכלל זה גם משיפוט מטעם מדינת ישראל בתחרויות לאומיות ובינלאומיות והעברת השתלמויות שיפוט למשך שנתיים, וכמובן מהשתתפות בתחרויות האיגוד. כמו כן, דרשו באיגוד קנס כספי של 6,000 ש״ח והשעיה מחברות בוועדה המקצועית. גם אגודת מכבי אריאל הועמדה לדין.

על פי הסדר הטיעון שסוכם בינה לבין איגוד ההתעמלות, ונעשה באמצעות נציגה עו״ד ברוך פליקר, דוידוב תורחק לעונה וחצי בפועל ולעוד שלוש שנים על תנאי. כמו כן, היא תשלם קנס של 4,500 ש״ח ותורחק מחברותה בוועדה המקצועית לשלוש שנים בפועל. מלבד העונש שקיבלה, אגודת מכבי אריאל נקנסה ב-3,000 ש״ח ותורחק לצמיתות מהאיגוד אם תעבור בשלוש השנים הקרובות עבירה דומה לעבירות של כתב האישום. כעת, הדיין ליאור חיימוביץ’ יצטרך לשקול האם לקבל את הסדר הטיעון בין הצדדים בקרוב.