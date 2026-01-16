יום שישי, 16.01.2026 שעה 18:51
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4216-4318הפועל ב"ש1
4219-4118בית"ר ירושלים2
3619-3718מכבי ת"א3
2916-3318מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2628-3318הפועל פ"ת6
2439-3018מכבי נתניה7
2325-2118בני סכנין8
2138-2318עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1839-2418מ.ס אשדוד11
1631-2418עירוני ק"ש12
1229-1618הפועל ירושלים13
745-1518מכבי בני ריינה14

"אסור להפסיד, זה יסבך אותנו מחדש בתחתית"

טבריה מתארחת אצל הפועל ירושלים וחוששת מהסתבכות בתחתית. חביבאללה כשיר, אוסמן וחדידה ייעדרו. גולאני: "המשחק מול פ"ת לא מאפיין את מה שעשינו"

|
שחקני עירוני טבריה (חג'אג' רחאל)
שחקני עירוני טבריה (חג'אג' רחאל)

עירוני טבריה תתארח מחר (שבת, 17:30, טדי) אצל הפועל ירושלים, במסגרת המחזור ה-19 בליגת העל. טבריה מגיעה לאחר שהתבוסה הביתית, 4:1 להפועל פתח תקווה, עצרה תקופה טובה ומומנטום חיובי שלה. לקבוצה של אלירן חודדה 21 נקודות, במקום התשיעי, בעוד היריבה שלה במקום ה-13, מתחת לקו האדום, עם 12 נקודות. 

עם זאת, בטבריה לא מקלים ראש ביריבה ומאוד דרוכים למשחק. "הם נראו לא רע בכלל נגד נתניה והם במצב שהם חייבים נקודות", אמרו במועדון. "אסור להפסיד את המשחק הזה, כי זה יסבך אותנו מחדש בתחתית". 

בגזרת ההיעדרויות, מוחמד אוסמן נמצא עדיין עם ניגריה באליפות אפריקה, בעוד גיא חדידה (קרע בשריר הירך האחורי) ייעדר גם הוא. ווהיב חביבאללה, שנעדר כל השבוע בגלל מתיחה בתאומים התאמן היום אימון מלא והוא בתמונת ההרכב. אלי בלילתי, שלא פתח נגד הפועל פתח תקווה, יחזור להרכב וכך גם פיראס אבו עקל, שנעדר בשבת שעברה, עקב כרטיסים צהובים. דניאל גולאני יחזור לשחק מקדימה, בכנף השמאלית. 

ווהיב חביבאללה (חגווהיב חביבאללה (חג'אג' רחאל)

אלירן חודדה אמר לקראת המשחק: "מודעים לחשיבות המשחק שאנחנו מגיעים אליו. הפועל ירושלים קבוצה שאנחנו מכבדים מאוד. עשינו את כל ההכנות הנדרשות מבחינתו בשביל להגיע מוכנים. אנחנו תמיד מסתכלים על אלה שנמצאים ולא על מי שלא, ואלה שנמצאים יצטרכו להראות שהם מוכנים וראויים למעמד".

דניאל גולאני, שלאחרונה משחק בעיקר בחלק הקדמי, נשאל איפה הוא מעדיף לשחק, כמגן שמאלי, או ככנף שמאלי וענה: "אני שמח מאוד על ההזדמנות לשחק, אשחק בכל מקום שהקבוצה תצטרך הכי חשוב מבחינתי לעזור לקבוצה לנצח".

דניאל גולאני (רועי כפיר)דניאל גולאני (רועי כפיר)

גולאני נשאל מה גרם לנפילה ביכולת בשבת שעברה ומדוע לדעתו יהיה אחרת וענה: "⁠אני חושב שהמשחק בשבת לא מאפיין את כל מה שהקבוצה בנתה בחודש האחרון. למדנו, ואנחנו מגיעים לתקן את הטעויות ולחזור לבסיס שלנו בחודש האחרון ולהביא ניצחון".

ההרכב המשוער: עידו שרון, רון אונגר, אונדרז' באצ'ו, סמביניה, אלי בלילתי, דוד קלטינס, פיראס אבו עקל, ניב גוטליב, ווהיב חביבאללה (ירין סוויסה), דניאל גולאני וסטניסלב בילנקי (איתמר שבירו).

