יום שישי, 16.01.2026 שעה 17:18
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
359-3015מכבי אחי נצרת1
3214-2616מכבי נווה שאנן2
2818-3015מ.ס. טירה3
2816-2516הפועל כרמיאל4
2713-2316מכבי אתא ביאליק5
2722-2816הפועל ב.א.גרבייה6
2220-2016הפועל בית שאן7
2123-1916בני מוסמוס8
1817-1616הפועל מגדל-העמק9
1822-1516צעירי אום אל פאחם10
1831-2016עירוני נשר11
1535-1916צעירי טמרה12
1426-2216הפועל עראבה13
1428-1816הפועל טירת הכרמל14
1023-915מכבי נוג'ידאת15
224-1715הפועל א.א. פאחם16
 ליגה א דרום 
4212-4016מכבי קרית גת1
2819-2116מ.ס. דימונה2
2716-2516מ.כ. צעירי טירה3
2520-2916מכבי יבנה4
2421-2716מ.כ. ירושלים5
2426-2416בית"ר יבנה6
2225-2916מכבי עירוני אשדוד7
2219-1915שמשון תל אביב8
2121-2116מ.כ. כפ"ס9
2124-2016מכבי קרית מלאכי10
1925-2716מ.כ. חולון ירמיהו 11
1927-1916הפועל הרצליה12
1816-1416הפועל אזור13
1632-1516הפועל ניר רמה"ש14
1430-1316הפועל מרמורק15
1225-1915בית"ר נורדיה ירושלים16

מ.ס. טירה הביסה 0:3 את מכבי נווה שאנן

שחקניו של ברשאן היו עדיפים על פני הקבוצה מהמקום השני בליגה א צפון. כרמיאל ואתא ביאליק נפרדו ב-0:0. זועבי ומוסמוס ניצחו 1:3 את עירוני נשר

|
מ.ס טירה (באדיבות המועדון)
מ.ס טירה (באדיבות המועדון)

אמצע ינואר, והתחלנו סיבוב חדש בליגה א' צפון. המחזור ה-16 בליגה נפתח היום (שישי) כאשר מ.ס. טירה, לה משחק חסר, המשיכה ביכולתה הטובה יחד עם גל ברשאן על הקווים, והפעם 0:3 חלק על מכבי נווה שאנן מהמקום השני שנעצרה. הפועל עירוני כרמיאל ומכבי אתא ביאליק נפרדו ב-0:0 מאכזב.

בתוך כך, אדהם זועבי, שחזר להפועל בני מוסמוס, רשם משחק מושלם על הקווים, כשקבוצתו רשמה 1:3 על עירוני נשר. הפועל טירת הכרמל, מחלקו התחתון של הטבלה, השיגה נקודה מול צעירי אום אל פאחם החזקה. הפועל בית שאן וגיא דיין נהנו מ-1:3 על צעירי טמרה. הפועל ע. באקה אל גרבייה ניצחה בביתה 1:2 את הפועל מגדל העמק.

מכבי נווה שאנן – מ.ס. טירה 3:0

בנווה שאנן פספסו הזדמנות פז להיצמד או להשוות את הנקודות למכבי אחי נצרת, המוליכה, שתשחק מחר מול האחרונה בטבלה, הפועל אום אל פאחם. אחמד מצרי נהנה מצמד שערים מהירים במחצית הראשונה, אחמד רביע שילש התוצאה רגע לפני הסיום. החבורה של עומרי ביטון לא היו במשחק כלל. הפסד ביתי ראשון העונה למכבי נווה שאנן.

עירוני נשר – הפועל בני מוסמוס 3:1

אדהם זועבי על הקווים? הפועל בני מוסמוס מנצחת. המאמן שחזר לקבוצה אותה העלה מליגה ב' לליגה א', עשה עבודה מצויינת היום ושלושער אדיר של שאדי מסארווה קבע את תוצאת המשחק. ספיר רזון צימק בשער שלא הועיל די למקומיים. 21 נקודות לבני מוסמוס שמשווה את הנקודות לאלו של צעירי אום אל פאחם.

אדהם זועבי על הקווים (פרטי)אדהם זועבי על הקווים (פרטי)

הפועל עירוני כרמיאל – מכבי אתא ביאליק 0:0

משחק הצמרת הסתיים לו ללא הכרעה. החבורה של אורן פלאש ידעה לסגור היטב את ההתקפה של שלומי דורה. נוכח התוצאה, אתא ביאליק נשארה, זמנית, במקום השלישי בטבלה. יש לציין כי מדובר בתוצאת תיקו שנייה בדמות 0:0 בעבור אתא ביאליק. גם בעבור כרמיאל זו תוצאת תיקו שנייה ברציפות, כשבשבוע שעבר סיימה ב-3:3 מול צעירי טמרה.

יתר תוצאות משחקי המחזור

מ.כ. צעירי טמרה – הפועל בית שאן 3:1 (הבקיע לטמרה: מוחמד רביע; הבקיעו לבית שאן: ראמי בטחיש, מוחמד עואודה ועדן בן סימן)

הפועל בית שאן (באדיבות המועדון)הפועל בית שאן (באדיבות המועדון)

הפועל טירת הכרמל – צעירי אום אל פאחם 1:1 (הבקיע לטירת הכרמל: משה גולן; הבקיע לאום אל פאחם: יונס ג'בארין)

הפועל ע. באקה אל גרבייה – הפועל מגדל העמק 1:2 (הבקיעו לבאקה אל גרבייה: עלי עדוי ועמית תשובה; הבקיע למגדל העמק: מילאד סמירי)

עלי עדוי ועמית תשובה (מדיה באקה אל גארבייה)עלי עדוי ועמית תשובה (מדיה באקה אל גארבייה)

מכבי נוג'ידאת – הפועל עירוני עראבה 0:0

מכבי אחי נצרת – הפועל אום אל פאחם (17/01, אצטדיון עילוט נצרת, 14:30)

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */