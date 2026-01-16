מ.ס. טירה הביסה 0:3 את מכבי נווה שאנן

אמצע ינואר, והתחלנו סיבוב חדש בליגה א' צפון. המחזור ה-16 בליגה נפתח היום (שישי) כאשר מ.ס. טירה, לה משחק חסר, המשיכה ביכולתה הטובה יחד עם גל ברשאן על הקווים, והפעם 0:3 חלק על מכבי נווה שאנן מהמקום השני שנעצרה. הפועל עירוני כרמיאל ומכבי אתא ביאליק נפרדו ב-0:0 מאכזב.

בתוך כך, אדהם זועבי, שחזר להפועל בני מוסמוס, רשם משחק מושלם על הקווים, כשקבוצתו רשמה 1:3 על עירוני נשר. הפועל טירת הכרמל, מחלקו התחתון של הטבלה, השיגה נקודה מול צעירי אום אל פאחם החזקה. הפועל בית שאן וגיא דיין נהנו מ-1:3 על צעירי טמרה. הפועל ע. באקה אל גרבייה ניצחה בביתה 1:2 את הפועל מגדל העמק.

מכבי נווה שאנן – מ.ס. טירה 3:0

בנווה שאנן פספסו הזדמנות פז להיצמד או להשוות את הנקודות למכבי אחי נצרת, המוליכה, שתשחק מחר מול האחרונה בטבלה, הפועל אום אל פאחם. אחמד מצרי נהנה מצמד שערים מהירים במחצית הראשונה, אחמד רביע שילש התוצאה רגע לפני הסיום. החבורה של עומרי ביטון לא היו במשחק כלל. הפסד ביתי ראשון העונה למכבי נווה שאנן.

עירוני נשר – הפועל בני מוסמוס 3:1

אדהם זועבי על הקווים? הפועל בני מוסמוס מנצחת. המאמן שחזר לקבוצה אותה העלה מליגה ב' לליגה א', עשה עבודה מצויינת היום ושלושער אדיר של שאדי מסארווה קבע את תוצאת המשחק. ספיר רזון צימק בשער שלא הועיל די למקומיים. 21 נקודות לבני מוסמוס שמשווה את הנקודות לאלו של צעירי אום אל פאחם.

אדהם זועבי על הקווים (פרטי)

הפועל עירוני כרמיאל – מכבי אתא ביאליק 0:0

משחק הצמרת הסתיים לו ללא הכרעה. החבורה של אורן פלאש ידעה לסגור היטב את ההתקפה של שלומי דורה. נוכח התוצאה, אתא ביאליק נשארה, זמנית, במקום השלישי בטבלה. יש לציין כי מדובר בתוצאת תיקו שנייה בדמות 0:0 בעבור אתא ביאליק. גם בעבור כרמיאל זו תוצאת תיקו שנייה ברציפות, כשבשבוע שעבר סיימה ב-3:3 מול צעירי טמרה.

יתר תוצאות משחקי המחזור

מ.כ. צעירי טמרה – הפועל בית שאן 3:1 (הבקיע לטמרה: מוחמד רביע; הבקיעו לבית שאן: ראמי בטחיש, מוחמד עואודה ועדן בן סימן)

הפועל בית שאן (באדיבות המועדון)

הפועל טירת הכרמל – צעירי אום אל פאחם 1:1 (הבקיע לטירת הכרמל: משה גולן; הבקיע לאום אל פאחם: יונס ג'בארין)

הפועל ע. באקה אל גרבייה – הפועל מגדל העמק 1:2 (הבקיעו לבאקה אל גרבייה: עלי עדוי ועמית תשובה; הבקיע למגדל העמק: מילאד סמירי)

עלי עדוי ועמית תשובה (מדיה באקה אל גארבייה)

מכבי נוג'ידאת – הפועל עירוני עראבה 0:0

מכבי אחי נצרת – הפועל אום אל פאחם (17/01, אצטדיון עילוט נצרת, 14:30)