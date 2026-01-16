יום שישי, 16.01.2026 שעה 17:15
ליגה אנגלית 25-26
4914-4021ארסנל1
4319-4521מנצ'סטר סיטי2
4324-3321אסטון וילה3
3528-3221ליברפול4
3328-3521ברנטפורד5
3227-3221ניוקאסל6
3232-3621מנצ'סטר יונייטד7
3124-3421צ'לסי8
3130-3021פולהאם9
3022-2121סנדרלנד10
2928-3121ברייטון11
2925-2321אברטון12
2823-2221קריסטל פאלאס13
2727-3021טוטנהאם14
2640-3421בורנמות'15
2237-2921לידס16
2134-2121נוטינגהאם פורסט17
1443-2221ווסטהאם18
1341-2221ברנלי19
741-1521וולבס20

טאבי: צפיתי בסדרה על סנדרלנד בנטפליקס

שחקן הרכש של הקבוצה מהפרמייר ליג בראיון ראשון: "אני חושב שאני יכול לעשות דברים גדולים, תענוג עבורי להיות פה, ראיתי כמה המועדון הזה מאוחד"

|
ג'וסלין טאבי (סנדרלנד)
ג'וסלין טאבי (סנדרלנד)

ילד צעיר מחוף השנהב שחלם בגדול כבר מגיל צעיר, עזב את מדינת הולדתו בגיל 9 כדי לרדוף אחרי קריירת הכדורגל שלו. כיום הוא כבר יכול להגדיר את עצמו כשחקן פרמייר ליג. בדבריו הראשונים מאז הצטרפותו לסנדרלנד, ג'וסלין טאבי מודה שהוא מוכן להתחבר לתשוקה שמקיפה את המועדון, ושואף להשיג “דברים גדולים” בוורסייד.

הקיצוני מחוף השנהב, בן 20, הפך להחתמה הראשונה של חלון ההעברות של ינואר, והוא מצטרף בחוזה לארבע וחצי שנים. כמו רבים שהצטרפו למועדון בעבר וצפו בו מהצד, גם ג'וסלין הגיע להעריך את הפנאטיות שסוחפת את העיר ואת האהבה הבלתי מתפשרת למועדון.

“צפיתי בהרבה משחקים ועקבתי אחרי הסדרה ‘Sunderland ’Til I Die’ בנטפליקס, ומצאתי את זה מאוד מעניין לעקוב אחרי הרקע של איך הם הגיעו לאן שהם הגיעו”, אמר. “אני חושב שאני יכול לעשות דברים גדולים, כי ראיתי את האוהדים שכל כך נלהבים מכדורגל”.

גג'וסלין טאבי (סנדרלנד)

“זה בדיוק כמו שאני. להיות במועדון שבו נלהבים מכדורגל באותה צורה כמוני, זה דבר פנטסטי”. הקיצוני הצעיר ומוכשר שמתגאה ביכולת ובתרומה למשחק מספר שהוא לוקח דוגמה בסגנון המשחק שלו מריאד מחרז, לשעבר שחקן לסטר סיטי ומנצ’סטר סיטי, ושהאליל שלו בכדורגל היה ליאו מסי.

ממה שראה מהקבוצה העונה, הוא מזהה את הסולידריות שמחברת את הסגל: “זה תענוג בשבילי להיות בקבוצה ובסגל הזה”, הוסיף. “ראיתי כמה השחקנים שמחים וכמה הרמוניה יש במועדון הזה כשעקבתי אחריו. זה מועדון מאוד יציב ומאוחד. זה משהו שבאמת די נדיר”.

לאחר שהעריץ את קהל האוהדים מרחוק, ג'וסלין סיים את הראיון הראשון שלו עם המועדון במסר חד וברור לאוהדים: “המסר שלי לאוהדים פשוט. יש לנו כאן דברים גדולים לעשות בסנדרלנד. אני מאמין בהם, ואם הם יאמינו בי, בואו נעשה את זה יחד”.

