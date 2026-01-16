יום שישי, 16.01.2026 שעה 17:15
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
4617-4320אינטר1
4316-3320מילאן2
4017-3020נאפולי3
3916-3220יובנטוס4
3912-2420רומא5
3416-2820קומו6
3119-2520אטאלנטה7
3022-2920בולוניה8
2816-2120לאציו9
2632-2220אודינזה10
2327-2320ססואולו11
2332-2120טורינו12
2228-2020קרמונזה13
2222-1420פארמה14
1929-2220גנואה15
1930-2120קליארי16
1728-1320לצ'ה17
1431-2120פיורנטינה18
1330-1520פיזה19
1334-1720ורונה20

"מציג סימנים מעודדים": מנור יזכה ליותר דקות?

באיטליה סיקרו את מצבו של הישראלי בפיורנטינה ומאמינים שהוא בתמונה במאבק על המקום בהרכב: "צירופו ממחיש שהכיוון החדש של המועדון כבר יצא לדרך"

|
מנור סולומון (IMAGO)
מנור סולומון (IMAGO)

התקשורת האיטלקית מתייחסת בימים האחרונים בהרחבה למנור סולומון ולתפקיד שהוא צפוי למלא בפיורנטינה, ומציגה אותו כאחד הסמלים הראשונים לשינוי המקצועי שהמועדון מנסה להוביל בעיצומה של עונה מורכבת. ב”קוריירה פיורנטינו” נכתב כי סולומון הגיע “כדי לתרום מיד ולהיות חלק מהמאבק על ההישרדות”, וכי הוא “קיבל את האתגר ללא היסוס והעמיד את עצמו מיד לרשות המאמן”.

בעיתון האיטלקי הודגש גם הרושם הראשוני שהשאיר הישראלי על המגרש: “שחקן הכנף הישראלי כבר היה מכריע, עם ההגבהה שהובילה לשער של קין מול קרמונזה”, נכתב, תוך ציון התרומה הישירה שלו למשחק ההתקפה במערך 4-3-3 שפיורנטינה אימצה לאחרונה. לפי אותו דיווח, סולומון “מעדיף לשחק באגף השמאלי, אך פתוח להחלטות המאמן”.

גם בהקשר הרחב יותר של עתיד המועדון, השם של סולומון הוזכר כסימן לניתוק מהעבר. באחד הטורים נכתב כי “מנור הוא שחקן שההנהלה הקודמת לא הייתה עוקבת אחריו”, וכי צירופו “ממחיש שהכיוון החדש כבר יצא לדרך”, בתקווה שיוכל לסייע לקבוצה לברוח מאזור הירידה ולא לחזור אליו.

איבד את זה: קונטה משתולל על השופט

לבסוף, בתקשורת האיטלקית מעריכים כי סולומון צפוי להיות גורם משמעותי במאבק על דקות משחק בחלק הקדמי. “יש לשים לב במיוחד לאגף בהתקפה”, נכתב, “שם סולומון נמצא בתחרות על המקום ומציג סימנים מעודדים”, תוך הדגשה כי גם ללא שינויים טקטיים גדולים, הנוכחות שלו עשויה להשפיע על מאזן הקבוצה בהמשך העונה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */