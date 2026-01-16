"מציג סימנים מעודדים": מנור יזכה ליותר דקות?

התקשורת האיטלקית מתייחסת בימים האחרונים בהרחבה למנור סולומון ולתפקיד שהוא צפוי למלא בפיורנטינה, ומציגה אותו כאחד הסמלים הראשונים לשינוי המקצועי שהמועדון מנסה להוביל בעיצומה של עונה מורכבת. ב”קוריירה פיורנטינו” נכתב כי סולומון הגיע “כדי לתרום מיד ולהיות חלק מהמאבק על ההישרדות”, וכי הוא “קיבל את האתגר ללא היסוס והעמיד את עצמו מיד לרשות המאמן”.

בעיתון האיטלקי הודגש גם הרושם הראשוני שהשאיר הישראלי על המגרש: “שחקן הכנף הישראלי כבר היה מכריע, עם ההגבהה שהובילה לשער של קין מול קרמונזה”, נכתב, תוך ציון התרומה הישירה שלו למשחק ההתקפה במערך 4-3-3 שפיורנטינה אימצה לאחרונה. לפי אותו דיווח, סולומון “מעדיף לשחק באגף השמאלי, אך פתוח להחלטות המאמן”.

גם בהקשר הרחב יותר של עתיד המועדון, השם של סולומון הוזכר כסימן לניתוק מהעבר. באחד הטורים נכתב כי “מנור הוא שחקן שההנהלה הקודמת לא הייתה עוקבת אחריו”, וכי צירופו “ממחיש שהכיוון החדש כבר יצא לדרך”, בתקווה שיוכל לסייע לקבוצה לברוח מאזור הירידה ולא לחזור אליו.

לבסוף, בתקשורת האיטלקית מעריכים כי סולומון צפוי להיות גורם משמעותי במאבק על דקות משחק בחלק הקדמי. “יש לשים לב במיוחד לאגף בהתקפה”, נכתב, “שם סולומון נמצא בתחרות על המקום ומציג סימנים מעודדים”, תוך הדגשה כי גם ללא שינויים טקטיים גדולים, הנוכחות שלו עשויה להשפיע על מאזן הקבוצה בהמשך העונה.