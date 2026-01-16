רשמית: מועדי המשחקים ברבע גמר גביע המדינה

שמונה קבוצות נותרו בגביע המדינה לעונת 2025/26, כששלב שמינית הגמר סיפק לנו אירועים גדולים, הדחות מפתיעות ודרבי אחד גדול ובלתי נשכח, שייכנס לספרי ההיסטוריה של המפעל.

ההגרלה, שהתקיימה ביום חמישי, סיפקה לנו את מפגשי רבע הגמר שם יצא שמכבי חיפה תארח בביתה את מ.ס כפר קאסם, הפועל באר שבע תצא למפגש חוץ מול בני ריינה על טהרת ליגת העל, בית"ר ירושלים תפגוש בטדי את בני יהודה ומכבי יפו תתמודד נגד מכבי תל אביב.

מועדי רבע גמר הגביע

מכבי חיפה – מ.ס כפר קאסם: שלישי, 3.2 ב-20:00

מכבי בני ריינה – הפועל באר שבע: רביעי, 4.2 ב-19:00

בית”ר ירושלים – בני יהודה: רביעי, 4.2 ב-20:30

מכבי יפו – מכבי ת”א: חמישי, 5.2 ב-20:30