מכבי ת"א פנתה למחוזי וביקשה לפסול את הבורר

העימות המשפטי בין מכבי תל אביב לבית"ר תל אביב מסלים ומגיע לשיא חדש: לאחר שבית הדין העליון של ההתאחדות לכדורגל דחה שוב את בקשתה לפסול את הבורר, עו"ד ליאור מזור, החליטה האלופה לעלות מדרגה ופנתה לבית המשפט המחוזי בתל אביב בדרישה לפסילתו ולעיכוב מיידי של הליך הבוררות.

הבוררות, העוסקת בסכסוך כספי סביב מעבר שחקנים בין המועדונים, הפכה בחודשים האחרונים לזירת קרב משפטית, כשמכבי תל אביב טוענת לניגוד עניינים חמור ולפגיעה אנושה בעקרונות ההוגנות והצדק.

לטענת המועדון, קיים קשר אישי מובהק בין הבורר, עו"ד מזור, לבין מכבי חיפה יריבתה הספורטיבית המושבעת של האלופה. מכבי תל אביב טוענת כי מזור הוא "אוהד פעיל ומושבע" של המועדון הירוק, וכי התנהלותו הציבורית יוצרת חשש ממשי למשוא פנים ואף פוגעת באמון הציבור כולו בהליך הבוררות.

עו"ד ליאור מזור (עמרי שטיין, צילום מסך)

בבקשה שהוגשה צורפו תיעודים מרשתות חברתיות, בהם נראה עו"ד מזור מצולם ביציעים במשחקי מכבי חיפה. בין היתר צורף פוסט חגיגי עם סמל המועדון הירוק תחת הכיתוב: "חג אליפות שמח". בנוסף נטען כי מזור פרסם התבטאויות פוגעניות כלפי אוהדי מכבי תל אביב ואף השתמש בכינוי "גרמנים" כלפיהם.

במכבי תל אביב מדגישים כי לא מדובר בתחושת אי־נוחות גרידא, אלא בנסיבות קיצוניות היוצרות, לשיטתם, לא רק חשש ממשי למשוא פנים, אלא גם פגיעה חמורה במראית פני הצדק ובאמון הציבור במוסד הבוררות בספורט הישראלי.

מנגד, בבית"ר תל אביב דוחים את הטענות מכל וכל. לטענת המועדון, מדובר ב"ניסיון טקטי שקוף" מצד מכבי תל אביב להביא לסיכול הליך הבוררות ולעכב את ההכרעה הכספית. גם הבורר עצמו דחה את הבקשה לפסילתו בהחלטה מנומקת וחדה, בה קבע קביעות משפטיות ברורות באשר למבחני הפסלות ולציפייה לניטרליות מוחלטת של בורר בעולם הספורט.

בשבוע שעבר ספגה מכבי תל אביב מכה נוספת, כאשר גם בית הדין העליון של ההתאחדות דחה את ערעורה. בהחלטתה כתבה עו"ד רות ליטבק, שופטת בית הדין העליון: "המבקשת לא הצביעה על אי בהירות או עמימות כלשהן שיש בהן כדי להצדיק קיומו של דיון נוסף. עיקר טענות המבקשת מופנות כנגד מסקנות פסק הדין, ומשכך מדובר בבקשה הנושאת בעיקרה אופי ערעורי, שאינו עולה בקנה אחד עם מהותו ותכליתו של דיון נוסף".

שחקני מכבי תל אביב (רועי כפיר)

למרות הדחיות החוזרות ונשנות, מכבי תל אביב לא ויתרה ופנתה לבית המשפט המחוזי בבקשה לצו ארעי דחוף לעיכוב הליכי הבוררות עוד בטרם הוגשה תגובת בית"ר תל אביב.

השופט גלעד הס דחה את הבקשה וקבע כי אין מקום למתן סעד מיידי. בהחלטתו כתב: "הבקשה לסעד זמני הוגשה רק היום, כך שקיים שיהוי לכאורי בהגשתה, ובכל מקרה שיהוי המצדיק סירוב למתן סעד זמני. מועד ההוכחות בבוררות נקבע ליום 9.2.26, כך שאין צורך דחוף במתן צו לעיכוב הליכים, וניתן לדון בבקשה לאחר קבלת תשובה, עוד בטרם מועד ההוכחות".

עוד הוסיף השופט: "לא מצאתי כי ייגרם נזק משמעותי למבקשת מהצורך בהגשת בקשות לזימון עדים במועד שקבע הבורר, ובוודאי לא נזק המצדיק מתן צו ארעי במעמד צד אחד". השופט הס קבע דיון בבקשה ליום 27 בינואר 2026, בעוד הבורר מזור קבע את דיון ההוכחות ליום 9 בפברואר 2026.

בבית"ר תל אביב לא נותרו אדישים למהלך, ומסרו בתגובה עוקצנית: "אולי שמכבי תל אביב יפנו גם לנשיא טראמפ שיקבל החלטה. אחרי שכבר נזרקו מארבע ערכאות שונות בנושא".