שחקן הנבחרת הצעירה של גאנה חתם באשדוד

אחרי שישה הפסדים רצופים בכל המסגרות, מ.ס. אשדוד תתארח מחר (שבת, 18:30) אצל מכבי בני ריינה, בתקווה לפתוח דף חדש לאור השבוע הסוער שעבר על המועדון. הבוקר קיימה הקבוצה אימון מסכם תחת ניר ביטון ואבי אבינו, שממשיכים להוביל את הצוות המקצועי הזמני, שאולי יהפוך לקבוע.

חיזוק נוסף רגע לפני המשחק הקרוב: קשר הנבחרת הצעירה של גאנה, הייפורד בוהאן, חתם באשדוד על חוזה ארוך טווח, עד 2030. שחקן הכנף בן ה-20, שיכול לשחק גם בעמדת הקשר ההתקפי, מתאמן עם הקבוצה כבר כחודש ימים, וכעת, לאחר שבלט והרשים, הצטרף באופן רשמי למועדון, וצפוי להכילל בסגל כבר במשחק הקרוב נגד מכבי בני ריינה.

הייפורד, שילבש את המספר 77 על הגב, אמר לאחר החתימה: "אני מאוד שמח לחתום באשדוד, יש כאן קבוצה טובה עם חדר הלבשה מגובש שקיבל אותי בצורה יפה וזה גרם לי להשתלב כאן בצורה חלקה. לא יכול לחכות כבר להופעת הבכורה". הגנאי נרשם במקומו של לני נאנג'יס.

הייפורד בוהאן (IMAGO)

זוהי קבוצתו הראשונה של הגנאי מחוץ למדינת הולדתו, הוא הגיע מהליגה השלישית בגאנה מקבוצה בשם צ’יטה, אצלה רשם את הופעות הבכורה שלו בבוגרים. בנבחרת רשם חמש הופעות, שלוש מהן במסגרת רשמית, כולל הופעה ברבע גמר אליפות אפריקה עד גיל 20 בהפסד בפנדלים למצרים.

בשיחות עם שחקנים מורגשת תחושה אחרת בימים האחרונים, עם דגש על שיחות אישיות ועבודה מנטלית, אך באשדוד יודעים שרק תוצאה חיובית תוכל לשנות באמת את המומנטום.

שחקני מ.ס אשדוד חוגגים (ראובן שוורץ)

מבחינה מקצועית, אשדוד תגיע למשחק כרגיל בסגל חסר, אך עם שחקנים חדשים. חמודי עאמר ייעדר בגלל צבירת כרטיסים צהובים. אבישי כהן, שהצטרף השבוע, צפוי לקבל את המקום בהרכב בעמדת המגן הימני. בצוות המקצועי עדיין לא החליטו אם לשלב בהרכב גם את עילאי חג'ג', שהצטרף אתמול רשמית.

אחרי האימון המסכם, יצאה אשדוד היום לבית מלון בצפון, שם תסיים את ההכנות האחרונות לקראת ההתמודדות החשובה. "מאמינים שאם נעשה את הדברים כמו שצריך, נהיה מסודרים וניתן את הנשמה נעשה תוצאה טובה ונעצור את הכדור שלג הזה", אמרו במועדון.