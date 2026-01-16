יום שישי, 16.01.2026 שעה 16:29
ליגת העל Winner 25-26
4216-4318הפועל ב"ש1
4219-4118בית"ר ירושלים2
3619-3718מכבי ת"א3
2916-3318מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2628-3318הפועל פ"ת6
2439-3018מכבי נתניה7
2325-2118בני סכנין8
2138-2318עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1839-2418מ.ס אשדוד11
1631-2418עירוני ק"ש12
1229-1618הפועל ירושלים13
745-1518מכבי בני ריינה14

שחקן הנבחרת הצעירה של גאנה חתם באשדוד

הקיצוני, הייפורד בוהאן, חתם על חוזה עד 2030. ביטון ואבינו ינסו להוציא את הקבוצה מהמשבר, שני שחקני הרכש שחתמו השבוע צפויים לפתוח נגד ריינה

|
הייפורד בוהאן במדי גאנה (IMAGO)
הייפורד בוהאן במדי גאנה (IMAGO)

אחרי שישה הפסדים רצופים בכל המסגרות, מ.ס. אשדוד תתארח מחר (שבת, 18:30) אצל מכבי בני ריינה, בתקווה לפתוח דף חדש לאור השבוע הסוער שעבר על המועדון. הבוקר קיימה הקבוצה אימון מסכם תחת ניר ביטון ואבי אבינו, שממשיכים להוביל את הצוות המקצועי הזמני, שאולי יהפוך לקבוע.

חיזוק נוסף רגע לפני המשחק הקרוב: קשר הנבחרת הצעירה של גאנה, הייפורד בוהאן, חתם באשדוד על חוזה ארוך טווח, עד 2030. שחקן הכנף בן ה-20, שיכול לשחק גם בעמדת הקשר ההתקפי, מתאמן עם הקבוצה כבר כחודש ימים, וכעת, לאחר שבלט והרשים, הצטרף באופן רשמי למועדון, וצפוי להכילל בסגל כבר במשחק הקרוב נגד מכבי בני ריינה.

הייפורד, שילבש את המספר 77 על הגב, אמר לאחר החתימה: "אני מאוד שמח לחתום באשדוד, יש כאן קבוצה טובה עם חדר הלבשה מגובש שקיבל אותי בצורה יפה וזה גרם לי להשתלב כאן בצורה חלקה. לא יכול לחכות כבר להופעת הבכורה". הגנאי נרשם במקומו של לני נאנג'יס.

הייפורד בוהאן (IMAGO)הייפורד בוהאן (IMAGO)

זוהי קבוצתו הראשונה של הגנאי מחוץ למדינת הולדתו, הוא הגיע מהליגה השלישית בגאנה מקבוצה בשם צ’יטה, אצלה רשם את הופעות הבכורה שלו בבוגרים. בנבחרת רשם חמש הופעות, שלוש מהן במסגרת רשמית, כולל הופעה ברבע גמר אליפות אפריקה עד גיל 20 בהפסד בפנדלים למצרים.

בשיחות עם שחקנים מורגשת תחושה אחרת בימים האחרונים, עם דגש על שיחות אישיות ועבודה מנטלית, אך באשדוד יודעים שרק תוצאה חיובית תוכל לשנות באמת את המומנטום.

שחקני מ.ס אשדוד חוגגים (ראובן שוורץ)שחקני מ.ס אשדוד חוגגים (ראובן שוורץ)

מבחינה מקצועית, אשדוד תגיע  למשחק כרגיל בסגל חסר, אך עם שחקנים חדשים. חמודי עאמר ייעדר בגלל צבירת כרטיסים צהובים. אבישי כהן, שהצטרף השבוע, צפוי לקבל את המקום בהרכב בעמדת המגן הימני. בצוות המקצועי עדיין לא החליטו אם לשלב בהרכב גם את עילאי חג'ג', שהצטרף אתמול רשמית.

אחרי האימון המסכם, יצאה אשדוד היום לבית מלון בצפון, שם תסיים את ההכנות האחרונות לקראת ההתמודדות החשובה. "מאמינים שאם נעשה את הדברים כמו שצריך, נהיה מסודרים וניתן את הנשמה נעשה תוצאה טובה ונעצור את הכדור שלג הזה", אמרו במועדון.

