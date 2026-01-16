יום שישי, 16.01.2026 שעה 15:47
ליגה ספרדית 25-26
4920-5319ברצלונה1
4517-4119ריאל מדריד2
4117-3718ויאריאל3
3817-3419אתלטיקו מדריד4
3420-2319אספניול5
2925-3119בטיס6
2920-2519סלטה ויגו7
2425-1719אתלטיק בילבאו8
2324-2519אלצ'ה9
2222-1619ראיו וייקאנו10
2127-2419ריאל סוסיאדד11
2125-1519חטאפה12
2134-1819ג'ירונה13
2030-2419סביליה14
1922-1819אוססונה15
1924-1619אלאבס16
1828-2119מיורקה17
1731-1819ולנסיה18
1430-2118לבאנטה19
1328-919אוביידו20

על סף סגירה: טר שטגן ייפרד מברצלונה מיידית

הספסול מול סנטאנדר היה זה ששכנע סופית את השוער הגרמני כי חיפוש קבוצה חדשה בחלון החורף הנוכחי הוא הפתרון הטוב ביותר. ההסכם עם ג'ירונה מתקרב

טר שטגן (IMAGO)

מארק-אנדרה טר שטגן כבר קיבל את ההחלטה לעזוב את ברצלונה בחלון ההעברות של החורף. הספסול שלו מול סטנאנדר בשמינית גמר הגביע שכנע אותו סופית שבמועדון הקטלוני הוא לא יזכה לדקות המשחק שהוא רוצה. לכן, סביבתו כבר פועלת בימים האחרונים כדי לזרז את עזיבתו את ברצלונה, ולסגור את הפרטים עם ג’ירונה על מנת לקבל אור ירוק לעסקה בהשאלה.

גם לה ליגה העניקה את הסכמתה לכך שהקבוצה של מיצ’ל תוכל להתחזק בין הקורות. המועדון מג’ירונה נמצא גם הוא על גבול הפייר פליי התקציבי, אך הנהלת הליגה הייתה מאשרת את רישומו של השוער הגרמני, בהתחשב בכך שעזיבתו של דומיניק ליבאקוביץ’ תשחרר כ-300 אלף אירו.

בהקשר זה, בג’ירונה ממשיכים לנהל משא ומתן עם ברצלונה על התנאים הכלכליים של העסקה, שבמסגרתה עשוי המועדון לשאת ב-20% משכרו הגבוה. למעשה, כפי שמוסיף העיתונאי ניל סולה, טר שטגן יוותר על חלק משכרו כדי להקל על הגעה להסכמה בין שני המועדונים הקטלונים.

טר שטגן השלים עם כך שהרמה שמציג ז’ואן גארסיה מאז שחזר מפציעת קרע במניסקוס הפנימי בברך שמאל, היא רמה אסטרונומית ובלתי ניתנת להשגה. השוער הספרדי הוא כיום אחד השוערים הטובים בעולם, ועדיין לא ברור מה התקרה שלו. נזכיר כי הוא בן 24 בלבד.

כך, הקפטן הראשון הנוכחי של ברצלונה לא יתרחק יותר מדי מהבירה הקטלונית, ויוכל לקבל את דקות המשחק שחסרות לו כעת, במטרה להיאבק על מקום בין הקורות של נבחרת גרמניה לקראת מונדיאל 2026 שייערך בארצות הברית, מקסיקו וקנדה.

