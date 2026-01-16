יום שישי, 16.01.2026 שעה 15:22
ליגה ספרדית 25-26
4920-5319ברצלונה1
4517-4119ריאל מדריד2
4117-3718ויאריאל3
3817-3419אתלטיקו מדריד4
3420-2319אספניול5
2925-3119בטיס6
2920-2519סלטה ויגו7
2425-1719אתלטיק בילבאו8
2324-2519אלצ'ה9
2222-1619ראיו וייקאנו10
2127-2419ריאל סוסיאדד11
2125-1519חטאפה12
2134-1819ג'ירונה13
2030-2419סביליה14
1922-1819אוססונה15
1924-1619אלאבס16
1828-2119מיורקה17
1731-1819ולנסיה18
1430-2118לבאנטה19
1328-919אוביידו20

"אם לא הבנת את זה, לא תחזיק מעמד במקצוע"

רמז לארבלואה ואלונסו? זידאן התראיין והסביר: "בריאל המאמנים היו לשירות השחקנים, זה מה שהפך אותנו לחזקים. אתה צריך להראות להם שאתה שם בשבילם"

זידאן (IMAGO)
זידאן (IMAGO)

זינדין זידאן נחשב עד היום לאחד המאמנים האהובים ביותר על אוהדי ריאל מדריד, ולא רק בגלל שלוש זכיות רצופות בליגת האלופות. בראיון מקיף לערוץ היוטיוב של חמידו מסיידי, חזר הצרפתי לתקופה שבה מונה לתפקיד בינואר 2016, בעיצומו של משבר, ודיבר בגילוי לב על הדרך שבה ניהל את הקבוצה, על היחסים עם השחקנים ועל העקרונות שליוו אותו לאורך הקדנציה.

על הרגע שבו קיבל את ההזדמנות הגדולה בקריירה סיפר זידאן: “אני זוכר שהתכוננו למשחק נגד אברו כשצצה האפשרות לאמן את הקבוצה הראשונה. כשהתחלתי בקאסטייה חלמתי לאמן את הקבוצה הבוגרת, אבל אחרי שלושה הפסדים בהתחלה חשבתי שזה נגמר. בהתחלה היינו מגיעים ב-9 בבוקר ויוצאים ב-11 בלילה. ידעתי בדיוק למה אני נכנס. הייתה לנו הקבוצה הכי טובה בעולם. ראיתי את השחקנים וידעתי שאם נעבוד טוב נוכל להשיג דברים גדולים, וזה מה שקרה. לא רצינו שכל האימונים ייראו אותו דבר”.

זידאן תיאר גם את המצב הבעייתי שמצא עם כניסתו לתפקיד: “הגענו לנקודה קריטית. הקבוצה לא הייתה בכושר גופני טוב, והיינו צריכים פשוט להחדיר בהם את הרעיון שחייבים לעבוד כקבוצה. יכולנו לעבוד במהלך השבוע כי היו לנו רק משחקי ליגה. נפגשתי עם ארבעת הקפטנים ואמרתי להם מה אני מצפה מהם, ורציתי לראות אם הם מחויבים. כשהם הסכימו לעבוד, זהו, השמחה הגיעה. גילינו מחדש את המוטיבציה שלהם. עבודה ושמחה. גרמנו להם לרוץ. העבודה הפיזית הייתה בסיסית”.

זידאן וארבלואה (IMAGO)זידאן וארבלואה (IMAGO)

בהמשך הסביר כיצד השינוי הזה השפיע גם על היריבות הגדולות: “אמרתי להם שאם נשחק נגד אתלטיקו או ברצלונה ככה, נפסיד ב-100 אחוז. אם נעבוד ביחד, נוכל לנצח אותם, וזה מה שקרה. בינואר לא היינו מנצחים אותם, ובסוף העונה ניצחנו את שניהם, את ברצלונה בליגה ואת אתלטיקו בליגת האלופות”.

אחד הציטוטים המרכזיים בראיון נגע ליחסים בין מאמן לשחקנים, עיקרון שעליו חזר שוב ושוב: “בריאל מדריד היינו לשירות השחקנים. בשבילי זה מה שהופך קבוצה לחזקה, אתה שם בשביל השחקנים. אם לא הבנת את זה, אתה לא יכול להחזיק מעמד במקצוע הזה. אנחנו שם כדי לתמוך בהם, צריך להראות להם שאתה שם בשבילם. כדי שחדר ההלבשה יקבל את מה שאתה רוצה ליישם, הם צריכים לאהוב אותך. אם השחקנים לא מסכימים עם כל מה שנותנים להם, האימונים, כל זה, תמיד יהיה משהו שחסר. אצלנו, אני חושב שהם באמת נהנו מזה בכל הרמות”.

לקראת סיום חזר זידאן לנושא הביטחון והניהול הפנימי: “הכנסנו הרבה ביטחון לשחקנים. הם עברו תקופה קשה והיו צריכים להחזיר את הביטחון, את הכושר, את הכול. יצרנו מסגרת כדי שהם יוכלו להחזיר את זה. כששחקן תחרותי, שמח להתאמן ולצאת לשחק, הוא יכול לזכות בשלוש ליגות אלופות. ניסיתי לגרום להם להבין שכולם חשובים. אם לא מתאמנים טוב, לא משחקים. אם כבר ביום שני יודעים מי ישחק בשבת, זה רע. שחקנים שלא משחקים לא יתאמנו טוב”.

