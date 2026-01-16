יום שישי, 16.01.2026 שעה 15:49
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
4914-4021ארסנל1
4319-4521מנצ'סטר סיטי2
4324-3321אסטון וילה3
3528-3221ליברפול4
3328-3521ברנטפורד5
3227-3221ניוקאסל6
3232-3621מנצ'סטר יונייטד7
3124-3421צ'לסי8
3130-3021פולהאם9
3022-2121סנדרלנד10
2928-3121ברייטון11
2925-2321אברטון12
2823-2221קריסטל פאלאס13
2727-3021טוטנהאם14
2640-3421בורנמות'15
2237-2921לידס16
2134-2121נוטינגהאם פורסט17
1443-2221ווסטהאם18
1341-2221ברנלי19
741-1521וולבס20

מתקרב: סיטי הציעה 30 מיליון ליש"ט על גואהי

הבלם שעל הכוונת של ברצלונה, ריאל מדריד וליברפול צפוי לבחור בקבוצה של גווארדיולה, שהביעה נכונות לשלם עבורו כבר בחורף למרות שהוא מסיים חוזה

|
מארק גואהי (IMAGO)
מארק גואהי (IMAGO)

מנצ’סטר סיטי מתקרבת לצירופו של הבלם האנגלי מארק גואהי, לאחר התקדמות משמעותית במגעים עם קריסטל פאלאס. על פי הדיווחים, אלופת אנגליה כבר הגישה ראשונית בסך כ-30 מיליון ליש״ט, כשבשיחות הישירות בין המועדונים נרשמה האצה ביממה האחרונה, והעסקה עשויה להתקדם במהירות כבר במהלך חלון החורף הנוכחי.

לפי הפרסומים, סיטי כבר ביצעה פנייה משמעותית למחנהו של גואהי, ואף הגיעה עמו להסכם עקרוני על תנאיו האישיים, כך שהמכשול העיקרי שנותר הוא גובה דמי ההעברה מול קריסטל פאלאס. הבלם בן ה-25 נמצא בשנה האחרונה לחוזהו, ולא חתם על הארכת חוזה, מה שמעמיד את המועדון הלונדוני בפני דילמה: מכירה כעת או סיכון לאיבודו ללא תמורה בקיץ.

גואהי היה במעקב של מספר מועדונים מאז קיץ 2025, כאשר גם ליברפול ניסתה לקדם מהלך לצירופו. עם זאת, פאלאס דחתה אז הצעות שונות, למרות שידעה שקפטן הקבוצה מתקרב לסיום חוזהו. כעת נראה כי סיטי עקפה את יתר המתעניינות, ונמצאת בעמדת זינוק ברורה במרוץ.

מארק גואהי (IMAGO)מארק גואהי (IMAGO)

בסיטי רואים בגואהי חיזוק אידאלי למרכז ההגנה, במיוחד לאור הפציעות שסבלו מהן העונה שחקנים כמו רובן דיאס, ג’ון סטונס ויושקו גבארדיול. מבחינת המועדון, מדובר בבלם בשיאו המקצועי, עם ניסיון בפרמייר ליג ובנבחרת אנגליה, שיכול לתרום גם בטווח המיידי וגם לשנים הבאות.

בקריסטל פאלאס מצדם אינם ממהרים למכור. המועדון, שזכה בעונה שעברה בגביע האנגלי ושיחק העונה באירופה, היה שמח להשאיר את גואהי לפחות עד הקיץ. עם זאת, המאמן אוליבר גלזנר כבר הודה בפומבי כי במקרה של הצעה גבוהה במיוחד ורצון מצד השחקן לעזוב, יהיה קשה לעצור את המהלך.

גלזנר אף הבהיר כי בקיץ האחרון נדחו מספר הצעות משום שהרף הכלכלי שהציב המועדון לא הושג, אך רמז שהמצב עשוי להיות שונה כעת. אם סיטי תעמוד בדרישות הכלכליות ופאלאס תחליט שהשיקול הפיננסי גובר על המקצועי, הדרך של מארק גואהי לאיתיחאד עשויה להיסגר כבר בשבועות הקרובים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */