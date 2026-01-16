"יודע שהאוהדים זועמים, מבקש שלא יקראו בוז"

אחרי ההדחה המפתיעה מגביע המלך בבכורה שלו על הקווים, אלברו ארבלואה דיבר במסיבת עיתונאים לקראת המפגש בין ריאל מדריד ללבאנטה מחר (שבת, 15:00), כשהקבוצה תחזור לראשונה לברנבאו אחרי הפרידה מצ’אבי אלונסו בעקבות ההפסד בסופר קאפ ואחרי ההפסד 3:2 המביש מול הקבוצה מהליגה השנייה.

איך אתה ניגש למשחק נגד לבאנטה?

“אנחנו ממוקדים ומלאי אנרגיה, מאוד רעבים. מבחינתנו זה משחק קריטי. להישאר במאבק על האליפות ולשחק בברנבאו נותן לנו המון מוטיבציה. אנחנו רוצים להציג משחק גדול”.

למה הגעת לאימון ב-6:57 בבוקר?

“זה בגלל שלא ראית אותי מגיע כך בקאסטייה. אני בדרך כלל מגיע מוקדם. יש כאן הרבה עבודה לעשות, אמרתי את זה כבר ביום הראשון. מהיום הראשון ועד היום שבו אעזוב, אתן את כל כולי ואעבוד כמה שעות שיידרש כדי לזכות בכל תואר”.

אלברו ארבלואה (IMAGO)

איך הברנבאו יגיב?

“יש לי הרבה כבוד לדעת הקהל של הברנבאו. אני מבין שאוהדי ריאל פגועים ומאוכזבים מאיתנו, אבל אני הולך לבקש מהם תמיכה. ב-123 שנות ההיסטוריה של ריאל מדריד, תארים הושגו רק כשהברנבאו עמד מאחורי השחקנים. חואניטו אמר ש’90 דקות בברנבאו הן מאוד ארוכות’, כשהברנבאו עם השחקנים שלנו. את זה אני הולך לבקש מהם”.

מה מצבו של אמבפה?

“הוא מרגיש טוב יותר ויהיה בסגל”.

קיליאן אמבפה (IMAGO)

איך אתה רואה את ההכנה הפיזית?

“אני לא מנותק מכל מה שנאמר, וברור שאם מישהו מחפש בדברים שלי ביקורת על צ’אבי, הוא לא ימצא אותה. זה יהיה שגוי לחלוטין. מה שקרה באלבסטה היה חוסר ברעיונות, במשחק, בכושר… בהרבה דברים שעליהם אני אחראי. יהיה רק אחראי אחד, וזה מאמן ריאל מדריד. יחד עם אנטוניו פינטוס נעבוד כדי להחזיר את השחקנים למיטבם בכל היבט”.

מה דעתך על ויניסיוס והמחויבות שלו?

“השחקנים שהיו זמינים למשחק נגד אלבסטה זומנו, ואלה שלא נבחרו היו בסיכון לפציעה. כשבחרתי להדגיש את המאמץ של ויני, זה היה כי ידעתי מאיפה הוא מגיע: שבוע מאוד קשה, הרבה עבודה קשה. זו לא הייתה רק הנכונות שלו, אלא גם הביצוע על המגרש. זה מה שאני צריך מוויניסיוס. זה מה שזה אומר להיות מנהיג. קראתי גם הרבה ביקורת כלפי מחלקת הנוער. אתה יכול להיות בטוח שתמיד אהיה לצידם, כי מבחינתי מחלקת הנוער של ריאל מדריד היא הטובה בעולם, והיא תמיד תהיה שם בשבילי”.

ויניסיוס (IMAGO)

“אני לא אומר שמי שנשאר לא רצה לבוא, להיפך. כל מי שהיה זמין הגיע איתנו. החלטתי שלא לקחת סיכונים, והייתי עושה זאת שוב”, הדגיש.

מה התפקיד של בלינגהאם איתך?

“התאמנו יחד כמה ימים, ורואים מקרוב איזה שחקן הוא. הוא צריך להיות מנהיג נוסף בקבוצה הזו. אני תמיד אוהב שחקנים מאוד ניידים, ולג’וד יש את היכולת ליצור ולבנות התקפות. אבקש ממנו להיות שחקן מפתח. יש לו גם את היכולת להיכנס לרחבה, ואנחנו צריכים לנצל את זה”.

מה התוכנית שלך לגבי ואלוורדה?

“הדבר הגדול אצל פדה הוא שהוא יכול להצליח אפילו בשער. הוא כל כך מוכשר שהוא יכול להצטיין בכל מקום. במשחק הקודם שמתי אותו בעמדה הטבעית שלו. יש לי קפטן נהדר בדמותו, והוא הוכיח את זה בחודשים האחרונים. נראה אותו בהרבה עמדות כי הוא יכול לתרום כל כך הרבה. אני אוהב קבוצה עם הרבה תנועה, שבה שחקנים מחליפים עמדות. אני בטוח שפדה באמת ייהנה לשחק כדורגל, וזה בסופו של דבר מה שאני רוצה. פדה מגלם את ריאל מדריד והוא נציג יוצא דופן של הסמל הזה”.

ואלוורדה בועט (IMAGO)

למה היית סטטי יותר באלבסטה?

“כי בקאסטייה אני אפילו לא צריך להרים את הקול כדי שישמעו אותי. כאן, באצטדיון שרוחש כל הזמן, קשה להם לשמוע אותי. לשחקן בצד השני קשה לשמוע אותך. העבודה העיקרית שלי היא לדבר איתם במהלך השבוע ולוודא שהם מבינים היטב מה אני מצפה מהם. ברור שנצטרך לעשות התאמות ושנצטרך לתקשר. אבל אני תמיד מנסה להישאר רגוע ולשמור על קור רוח בקבלת החלטות. העובדה שהם לא יכולים לשמוע אותי… זה משהו שחסר לי”.

איך אתה רוצה שריאל מדריד שלך תשחק?

“אני רוצה לראות ריאל מדריד שיוצאת לנצח מהדקה הראשונה, בלי שום ספק שהמטרה שלנו היא לתקוף את שער היריבה. אני רוצה שהברנבאו ידע מה אנחנו רוצים. אני רוצה קבוצה עם הרבה אופי, הרבה אישיות, שמעוררת השראה. אני רוצה שקהל הברנבאו יראה את עצמו משתקף בשחקנים שלו”.

הלם בריאל מדריד (IMAGO)

קרבחאל אמר שאלבסטה הייתה נקודת השפל.

“אני מבין שאנשים מחפשים אשמים, אבל אני עובד כדי למצוא פתרונות. כל מה שקורה על המגרש הוא באחריותי. כשדברים לא הולכים טוב, אני מבין שאני צריך לדעת לעזור לשחקנים שלי טוב יותר. אני מרגיש אחראי מאוד לכל מה שקורה על המגרש. אני עדיין מרגיש אותו הדבר לגבי ההפסד באלבסטה. אני אוהב שמה שאני אומר לשחקנים יישאר בחדר ההלבשה. סיפרתי להם סיפור: לקח לי הרבה שנים לזכות בגביע אירופה הראשון שלי. זכיתי במונדיאל, בשתי אליפויות אירופה, באליפות ליגה שוברת שיאים… כשסוף סוף זכינו בדסימה, אחרי הרבה עבודה קשה, עליתי לאוטובוס ומאחוריי היה חבר לקבוצה ששיחק את העונה הראשונה שלו בליגת האלופות. והוא אמר לי, ‘בשנה הבאה נלך על עוד אחת’. הסתכלתי עליו ואמרתי, ‘אחרי כל המאמץ שזה לקח לי’. העבר לא קיים. לא כשזוכים בגביעי אירופה, ולא כשאלבסטה מדיחה אותך. זה מה שריאל מדריד מייצגת”.

שבוע סוער לפניך, מה אתה צריך?

“מאמנים תמיד צריכים זמן, וזה בדיוק מה שאין לנו. אבל אני לא צריך שום דבר, באמת. לוח הזמנים הוא מה שהוא, והוא לא מפחיד אותי ולא מדאיג אותי. הדבר היחיד שאני צריך הוא שחקנים פנטסטיים כמו אלה שיש לי. אני מאוד נלהב, מאוד מלא מוטיבציה. אני תמיד מנסה להיות לוחם מלידה, ואני בר מזל שיש לי סגל יוצא דופן. אנחנו מוכנים”.

ארבלואה וקרבחאל (IMAGO)

איפה אתה מציב את קו הכישלון?

“אני לא מציב שום רף. נכשלתי הרבה פעמים. לא הגעתי לכאן דרך רצף של הצלחות, היו לי רגעים גדולים אבל גם תקופות מאוד קשות שהפכו אותי לטוב יותר. לכן אני מאמין בלב שלם שכישלונות עושים אותך טוב יותר”.

רודריגו שוב נעדר?

“רודריגו לא יהיה זמין. הוא מתאושש ממאמץ מאוד אינטנסיבי בשבוע שעבר. אנחנו מקווים שהוא יחזור בקרוב ויהיה זמין ביום שלישי. כולנו מכירים את האיכות יוצאת הדופן של רודריגו ואת הרגעים הגדולים שהוא נתן לנו. בחודשים האחרונים הוא חזר ליכולת הטובה ביותר שלו. אנחנו מאחלים לו החלמה מהירה”.