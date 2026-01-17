"אני מעדיף להיות שחקן שיהיו ממנו ציפיות"

כקבוצה שידועה כמפתחת שחקנים צעירים, לא מעט כאלה נמכרו ממכבי פתח תקווה בסכומים גדולים בשנים האחרונות: מנור סולומון, ליאל עבדה ועידן טוקלומטי כבר עשו את הדרך לאירופה ולארה"ב, כאשר במשך שנתיים מי שמסומן כפרוספקט הבא של משפחת לוזון הוא הקשר לירן חזן.

עוד בטרם מלאו לו 18, חזן הספיק לערוך את הופעת הבכורה שלו בקבוצה הבוגרת במסגרת הליגה והפתיחה החלומית הסתיימה עם זכייה בגביע המדינה ומלכות השערים של המפעל. אלא שחזן למד, שלשחקן צעיר יש גם ירידות.

העונה שעברה הייתה מורכבת יותר: הוא סבל מפציעה, התקשה לשמור על עקביות ויותר גרוע: פ"ת ירדה לליגת המשנה. העונה, המטרה היא להחזיר את מכבי פ"ת לליגת העל כשהמטרה של המועדון היא שהוא ימשיך לבלוט ולהעלות את הערך שלו.

לירן חזן (שחר גרוס)

אלא שהעונה לא התחילה בצורה חלקה, כאשר המאמן נועם שוהם אפילו סיפסל את הקשר המוכשר, אולי כדי להוריד מעט מרף הלחץ שמוטל עליו. אבל חזן חזר לוהט: במשחק מול הפועל כפר שלם הוא כבש את שער הניצחון פחות מדקה לאחר שנכנס כמחליף וגם במשחק מול הפועל כפר סבא הוא "רקד" על הדשא.

כעת, שנתיים לאחר שעלה לקבוצה הבוגרת ובצל כל השמועות על עתידו, זה הזמן גם של חזן לדבר: בראיון בלעדי ל-ONE, הראשון שלו בקריירה, הכישרון מפ"ת מתייחס לכל מה שעובר עליו עד כה בקריירה. הציפיות מגיל צעיר, איך מתמודדים איתן, התקופה המורכבת שעובר בתקופה האחרונה, החלום הגדול, תג המחיר והיחסים עם אבי לוזון.

עוד הסביר חזן בכמה אחוזים ממלוא הפוטנציאל הוא נמצא כעת, מי השחקנים עימם הוא מתייעץ בנושא המנטלי, איך התמודד עם הפציעה שחווה ומי המודלים שלו לחיקוי בישראל ובעולם.

"אני חוזר לעצמי בזמן האחרון". לירן חזן (שחר גרוס)

איך אתה מרגיש את העונה הזאת?

"בינתיים אני רואה שבזמן האחרון אני חוזר לעצמי אבל אני מצפה מעצמי להרבה יותר. אם הציפיות מלחיצות? אני יכול לבחור באיזו צורה להסתכל על זה אבל אני בוחר להסתכל על זה בצורה חיובית. זה דוחף אותי קדימה ואני ממשיך להציב בפניי כל שבוע מטרות חדשות כדי להשתפר".

נועם שוהם החליט לספסל אותך. הרגשת שיש עליך לא מעט לחץ?

"כל שחקן רוצה לפתוח וגם אני רוצה לפתוח בהרכב ולשחק כמה שיותר. אבל אני מכבד מאוד את ההחלטה שלו ושל הצוות המקצועי. אם אסתכל מבחינה חיובית, זה תורם לי המון. דיברנו על זה והכול בסדר. אם היה עליי לחץ? אני חושב שלחץ זה דבר טוב שלוקח אותך למקום מאוד חיובי והכול בסדר. הספסול הזה הוא משהו בונה, שרק יכול לעזור ולתרום לי המון עכשיו ובהמשך".

"הספסול הזה הוא משהו בונה". נועם שוהם (שחר גרוס)

ציפו שאולי הליגה הלאומית תהיה קצת קטנה עליך.

"כולם חושבים שהליגה הלאומית היא ליגה חלשה ואני אומר שהיא ליגה מאוד קשה. יש פחות כדורגל, אבל היא מאוד מעניינת. ברור שזה היה קשה לרדת ליגה אבל זה כבר קרה, עכשיו אני מתעסק בלעלות ליגה עם מכבי פ״ת ושנחזור למקומנו הטבעי".

איך עוברים תקופה מורכבת כמו התקופה שהייתה לך לאחרונה?

"יש לי הרבה שיחות עם עידן ורד, שהוא שחקן מנוסה שנותן לי טיפים. הוא באמת מאמין בי ועוזר לי להיות יותר מכוון. אני לומד מעוד שחקנים בקבוצה שמדברים איתי ונותנים לי טיפים כל הזמן, אם זה איתן טיבי ומוחמד הינדי הקפטן שלנו. הם מאמינים בי מאוד ועוזרים לי ואני שמח כי אני לומד מהם המון ויש לי לא מעט מה ללמוד מהם, הם עם ניסיון עשיר מאוד".

עידן ורד. "יש לי הרבה שיחות איתו, הוא שחקן מנוסה שנותן לי טיפים" (ראובן שוורץ)

עלית לבוגרים בגיל מוקדם, עוד לפני גיל 18. איך אתה רואה את ההתקדמות שלך?

"בעונה הראשונה שלי לקחנו גביע ונשארנו בליגה. זה היה קצת מעבר לציפיות ולמה שחשבתי, זו הייתה עונה מדהימה. העונה השנייה התחילה כמו חלום: פתאום אני משחק באירופה ועוד דברים שלא הייתי רגיל אליהם. פתאום הגיעה הפציעה שהקשתה עליי ולא השגנו את המטרה. אבל כרגע אני פה במכבי פ"ת ואנחנו צריכים לעלות ליגה".

כמה הפציעה השפיעה?

"היא תפסה אותי בסיטואציה קשה. היה לי שבר מאמץ בגב, לא ידעו בדיוק מתי אחזור. עשיתי פיזיותרפיה ותרגילים ואני חושב שחזרתי חזק יותר. עכשיו אני בריא, חזק ומשחק".

בד"כ אחרי ההייפ של השנה הראשונה אצל שחקן צעיר, בעונה השנייה יש מעין ירידה. הרגשת את זה?

"אני חושב שתמיד אחרי עלייה יש ירידה מסוימת, אבל מה שחשוב הוא לעלות שוב".

לירן חזן נוגע בשמיים. "מה שחשוב הוא לעלות שוב" (חגי מיכאלי)

זה מלחיץ להיות לירן חזן עם כל הדיבורים סביבך?

"כל שחקן פוחד להיכשל ורוצה להצליח. זה נכון שבגיל מאוד צעיר עליתי לבוגרים, הייתי מלך השערים של הגביע והציפיות היו גבוהות. אבל בסה"כ אני ילד שלומד, ילד שרוצה לעבוד קשה ורוצה להשתפר. למדתי שצריך לעבוד לאט, להסתכל מטרה אחר מטרה ובעיקר להציב מטרות. אני יכול לבחור באיזו צורה להסתכל על זה, אני בוחר לראות את זה כדבר חיובי, מדרבן וכמשהו שדוחף אותי קדימה. אני ממשיך להציב בפני כל שבוע מטרות חדשות, יום יומיות, כדי להשתפר".

אבל איך מתמודדים מנטלית עם כל הציפיות?

"האמת שאין לי מאמן מנטלי, אבל יש הרבה אנשים שאני מתייעץ איתם ועוזרים לי. אם זה בקבוצה ואם מחוץ לכדורגל. אני בלחץ, אבל בכדורגל הלחץ הוא חלק מהקריירה. אני מעדיף להיות שחקן שיהיו ממנו ציפיות מאשר להיות שחקן שאין ממנו ציפיות".

ציפית להיות כבר במקום אחר?

"אני בסה"כ ילד בן 19 ויש לי עוד דרך לעבור. לפי העונה הראשונה שלי ברור שציפיתי, אבל זה טוב שדברים שקורים בדרך מחשלים אותך. תג המחיר? זה לא מעניין אותי. אם אגשים את הציפיות? בעזרת השם".

"אם אגשים את הציפיות? בעזרת השם". לירן חזן (שחר גרוס)

היו הצעות?

"אני לא נכנס לזה. הסוכן שלי עידן בן אבו וגם אבי לוזון מטפלים בזה. אותי זה פחות מעניין, המטרה שלי היא כרגע לעלות ליגה ורק בזה אני מתעסק. איך שמים בצד את כל הדיבורים? אני לא מתעסק בזה. אני שם מול העיניים שלי רק לעלות ליגה".

מכבי פ"ת הוא המועדון שעשה את האקזיטים הכי גדולים. אתה מסתכל על מה שעשו מנור, ליאל, תאי ועידן?

"ברור שאני מסתכל על הדרך שלהם, אבל אני עוד ילד ויש לי עוד זמן. הכול יהיה טוב בע"ה. דיברתי עם עידן (טוקלומטי), הוא נתן לי טיפים לא לוותר ותמיד להאמין בעצמי. אני שואף לשם ורוצה גם להגיע למקומות האלה, אני חושב שזה חלום של כל שחקן להגיע לרמות הגבוהות ביותר: בין אם זה לליגה האנגלית (מנור) או ל-MLS כמו טוקו, תאי וליאל. אני מאמין בדרך ובמסלול שלי ועושה הכל כדי להגשים את החלום האישי שלי".

המודל לחיקוי שלך?

"בארץ, ערן זהבי. הוא היה שחקן של עבודה קשה עם אופי חזק, בעיקר מנטלית. הוא ווינר שאוהב לנצח. בחו"ל? לוקה מודריץ', שמשחק בתפקיד שלי. וגם כריסטיאנו רונאלדו, אני חולה על ריאל מדריד".

ערן זהבי. "היה שחקן של עבודה קשה עם אופי חזק" (רדאד ג'בארה)

ספר על מערכת היחסים עם אבי לוזון.

"אני אוהב אותו מאוד ומעריך אותו מאוד על כך שהוא נתן לי את הבמה לקבוצה הבוגרת בדרך כל כך מהירה. אנחנו מדברים, הוא בן אדם שהוא גבר. אני מאוד אוהב את אבי ואת המועדון, זה מועדון שנותן לי במה להצליח ולהראות את היכולות שלי. אעבוד קשה בכדי שאחזיר למועדון במגרש".

איבדת את המקום בנבחרת הצעירה תחת גיא לוזון. מה קרה?

"אני חושב שהוא מאמן מצוין, אני מכבד את ההחלטה שלו ואני צריך להמשיך לעבוד קשה כדי לשנות את ההחלטה הזאת. אני יכול להבין אותו. אין כיף כמו לייצג את הנבחרת, זו גאווה מאוד גדולה ואעבוד קשה יותר ואוכיח שמקומי בנבחרת".

ניב יהושע אמר בביטחון שהוא יכול לשחק כיום בהפועל ב"ש. אם מגיע אבי לוזון ומספר לך שהוא מכר אותך לקבוצה גדולה בארץ או לקבוצה בחו"ל. אתה מוכן?

"אני חושב שאני צריך להמשיך לעבוד וללמוד. יש עוד הרבה דברים שאני צריך להשתפר בהם, אבל בעזרת השם אני מאמין בעצמי".

ניב יהושע (שחר גרוס)

בכמה אחוזים ביכולת אתה נמצא לעומת מלוא הפוטנציאל?

"אני חושב שאני יכול לתת הרבה יותר. אני כרגע 20% ממלוא הפוטנציאל שלי".

מה החלום הגדול שלך?

"להגיע לרמות הכי גבוהות שיש. אני מאמין בעצמי והחלום שלי הוא להגיע לפרמייר ליג".