משחק העונה בין ב"ש לבית"ר י-ם יתקיים ב-9.2

מתקרבים למאני טיים של העונה בליגת העל, כשמנהלת הליגות פרסמה את מחזורים 21-24, בהתאם לשיבוצי רבע גמר גביע המדינה ועד לתאריך חצי הגמר של המפעל, כשאחרי ההגרלה יפורסמו מועדי המשחקים הנוספים.

מחזור 21:

הפועל תל אביב – מכבי נתניה: 31.1, שבת, 15:00

בני ריינה – הפועל באר שבע: 31.1, שבת, 17:30

בני סכנין – הפועל ירושלים: 31.1, שבת, 18:30

בית”ר ירושלים – הפועל חיפה: 31.1, שבת, 19:15

מכבי חיפה – עירוני טבריה: 31.1, שבת, 19:30

הפועל פתח תקווה – מ.ס אשדוד: 1.2, ראשון, 20:00

הפועל קריית שמונה – מכבי תל אביב: 2.2, שני, 20:00

בין מחזור 21 ל-22 ייערכו משחקי רבע גמר גביע המדינה.

מחזור 22:

עירוני טבריה – הפועל תל אביב: 7.2, שבת, 15:00

הפועל ירושלים – מכבי חיפה: 7.2, שבת, 17:30

הפועל חיפה – מ.ס אשדוד: 7.2, שבת, 18:30

בני סכנין – הפועל פתח תקווה: 7.2, שבת, 18:30

מכבי נתניה – הפועל קריית שמונה: 7.2, שבת, 19:30

מכבי תל אביב – בני ריינה: 9.2, שני, 20:00

הפועל באר שבע – בית”ר ירושלים: 9.2, שני, 20:30

מחזור 23:

הפועל תל אביב – הפועל ירושלים: 13.2, שישי, 14:00

הפועל פתח תקווה – הפועל חיפה: 14.2, שבת, 15:00

הפועל קריית שמונה – עירוני טבריה: 14.2, שבת, 17:30

בני ריינה – מכבי נתניה: 14.2, שבת, 18:30

מ.ס אשדוד – הפועל באר שבע: 14.2, שבת, 19:30

מכבי חיפה – בני סכנין: 15.2, ראשון, 20:15

בית”ר ירושלים – מכבי תל אביב: 16.2, שני, 20:30

אוהדי הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)

מחזור 24:

מכבי תל אביב – מ.ס אשדוד: 21.2, שבת, 15:00

מכבי חיפה – הפועל פתח תקווה: 21.2, שבת, 17:30

הפועל ירושלים – עירוני קריית שמונה: 21.2, שבת, 18:30

עירוני טבריה – בני ריינה: 21.2, שבת, 19:30

בני סכנין – הפועל תל אביב: 21.2, שבת, 19:30

הפועל באר שבע – הפועל חיפה: 22.2, ראשון, 20:15

מכבי נתניה – בית”ר ירושלים: 23.2, שני, 20:30