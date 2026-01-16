יום שישי, 16.01.2026 שעה 13:58
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4216-4318הפועל ב"ש1
4219-4118בית"ר ירושלים2
3619-3718מכבי ת"א3
2916-3318מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2628-3318הפועל פ"ת6
2439-3018מכבי נתניה7
2325-2118בני סכנין8
2138-2318עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1839-2418מ.ס אשדוד11
1631-2418עירוני ק"ש12
1229-1618הפועל ירושלים13
745-1518מכבי בני ריינה14

ג'וסלין טאבי בדרך לסנדרלנד מהפרמייר ליג

הקיצוני של הפועל פ"ת, השייך למכבי נתניה, יעבור אל הקבוצה מהליגה הבכירה בממלכה תמורת 3.5 מיליון פאונד, יחתום ל-5 שנים. בסביבת השחקן אישרו

|
ג׳וסלין טאבי (שחר גרוס)
ג׳וסלין טאבי (שחר גרוס)

העברת ענק בקנה מידה ישראלי עומדת להתרחש, כשהיום (שישי), מי שנחשב לכתב ההעברות האמין ביותר בעיני רבים, פבריציו רומאנו, דיווח ששחקנה של הפועל פתח תקווה, ג’וסלין טאבי, יעשה את דרכו לפרמייר ליג כשיחתום בסנדרלנד, כשבסביבת השחקן אישרו זאת.

הקיצוני שמושאל ממכבי נתניה זו עונה שנייה, חווה תקופה אדירה עם המלאבסים כשיש לו חלק משמעותי בפריחה של המועדון שנמצא כרגע במקום השישי בליגת העל והוא תורם שני שערים ושני בישולים ב-12 הופעות. עבור קבוצת האם שלו, זו תהיה המכירה היקרה בהיסטוריה, כשהיא גם עשויה לקבל אחוזים ממכירה עתידית.

השחקן הצעיר בן ה-20 עתיד לעבור לממלכה תמורת 3.5 מיליון פאונד (4 מיליון אירו) שישולמו לשני המועדונים, כשטאבי עצמו יחתום על חוזה לחמש עונות. כזכור, הוא היה קרוב לעבור לסלטיק, אבל הקבוצה ממחוז טיין נכנסה למרוץ ועקפה את האלופה הסקוטית.

בעסקה שנפלה עם סלטיק, המלאבסים היו אמורים להכניס לכיסם כ-200,000 אירו. כעת, הם יכניסו כ-260,000 אלף אירו בעוד שהיהלומים ירוויח כ-3 מיליון אירו. מי שזוכה להכנסה גדולה מאוד עבורה היא גם בית”ר טוברוק, שתרוויח כ-20% מההכנסות, המסתכמות ביתר הסכום: כ-800,000 אירו.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */