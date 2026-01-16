נחשף בדו"חות: סגל לא קיבל תמורה על נתניה

אייל סגל, הבעלים היוצא של מכבי נתניה, טען לאורך כל מכירת הקבוצה לרוס קסטין כי לא קיבל תמורה כספית עבור המכירה. סגל אמר זאת לאחרונה פעם נוספת בתוכנית "שיחת היום" של ONE, ודבריו עוררו מחדש סערה ברחוב הספורטיבי בנתניה. כעת, הדו”חות הכספיים של מכבי נתניה לעונת 2024/2025 מחזקים את הטענה: הבעלות הועברה תמורת שקל סמלי בלבד.

תקציב והזרמות בעלים

על פי הדו”ח, תקציב מכבי נתניה בעונת 2024/25 עמד על כ-43 מיליון שקל, כולל מחלקת הנוער. אייל סגל הזרים מכיסו הפרטי בעונה זו כ-4.3 מיליון שקל, ובסך הכול במהלך תשע שנותיו כבעלים, כ-21 מיליון שקל, זאת מבלי לכלול תרומות נוספות למחלקת הנוער ותשלומים שבוצעו דרך החברה הפרטית שבבעלותו. ההוצאות על מחלקת הנוער הסתכמו ב־8,838,902 שקל.

שכר והוצאות

שכר השחקנים והנלוות עמד על 17,570,769 שקל, לעומת 15,293,521 שקל בעונת 2023/24. שכר הצוות המקצועי הסתכם ב־4,655,097 שקל, לעומת 4,239,099 שקל בעונה הקודמת.

אייל סגל (שחר גרוס)

הכנסות

הכנסות ממכירת מנויים הסתכמו ב-2,918,459 שקל, ירידה לעומת 3,359,680 שקל בעונת 2023/24. לעומת זאת, ההכנסות ממכירת כרטיסים עלו ל-4,019,325 שקל, בהשוואה ל-3,559,787 שקל בעונה הקודמת. ההכנסות מחבר מועדון ותאי צפייה ירדו ל-552 אלף שקל, לעומת 952,905 שקל בעונת 2023/24. מכירת כרטיסי שחקן הניבה הכנסות של 13,167,928 שקל, ירידה לעומת 15,898,034 שקל עונה קודם לכן. במקביל, הקבוצה השקיעה 5,039,659 שקל ברכישת כרטיסי שחקן.

ההפסד וההשקעה של סגל

הקבוצה רשמה הפסד תפעולי של 4,341,981 שקל בעונת 2024/25, זאת לאחר שבעונת 2023/24 נרשם רווח תפעולי של 1,226,201 שקל. על פי הדו”ח, את ההפסד נשא אייל סגל, שבמהלך השנים הזרים למועדון סכום כולל של כ־15.8 מיליון שקל מעבר לכך, כך שהעלות הכוללת של הקבוצה עבורו עומדת על כ-21 מיליון שקל.

אוהדי מכבי נתניה (חג'אג' רחאל)

סוגיית מס הכנסה

סעיף משמעותי נוסף בדוח מתייחס לשומת מס שכר שהוצאה במהלך 2025. נחתם הסכם בין מכבי נתניה לרשויות מס הכנסה בסך כולל של כ־7.5 מיליון שקל. בנוסף, קיימות דרישות שומה נוספות בסך 2.074 מיליון שקל, אליהן מתנגדת הקבוצה. מטעמי שמרנות, הופרש סכום של מיליון שקל בגין דרישות אלה. עד כה שילמה הקבוצה למס הכנסה 2.5 מיליון שקל במסגרת ההסדר, ונותרו לתשלום כ-5 מיליון שקל, שנפרסו באמצעות צ’קים – כאשר אייל סגל ערב לתשלומם.

שינוי הבעלות והתחייבויות

באירוע המשמעותי ביותר לאחר תאריך הדו”ח, נחתם ב־19 במאי 2025 הסכם להעברת השליטה במועדון לקרן האמריקאית Aliya.

עיקרי ההסכם:

• השקעה כוללת של 3.5 מיליון דולר כהקצאת שטרי הון.

• 1.5 מיליון דולר במועד ההשלמה.

• 2 מיליון דולר נוספים עד 1.9.2025.

רוס קסטין (רועי כפיר)

כפי שפורסם לראשונה ב-ONE, כבר ב-18.9.2025 העביר רוס קסטין לקבוצה סכום כולל של 7.2 מיליון דולר מאז רכש את מכבי נתניה. הדו”ח הכספי מאשר גם את התחייבותו המלאה של אייל סגל, באמצעות חברת רנאומן בע"מ, לסלק את כל חובות והתחייבויות המועדון עד ל-1.6.2025.

הפרסום הראשון ב-ONE מספטמבר (צילום מסך)

שטרי ההון של רנאומן יימכרו לרוכשת בתמורה לשקל אחד בלבד. מדובר במהלך חריג בכדורגל הישראלי, שבו בעלים עוזב נוטל על עצמו את כל חובות העבר ומותיר לבעלים החדשים מועדון נקי לפתיחת דרך חדשה.