טקס ומשחק הוקרה להלומי קרב נערך בכפר סבא

הבוקר (שישי) התקיים במגרש האימונים הסינטטי שליד אצטדיון לויטה שבכפר סבא, טקס ומשחק הוקרה להלומי והלומות הקרב בו לקחו חלק חברי הפורום ״יהלומי הקרב״, כשהתמודדו במשחק נגד קבוצת האבות של מועדון הכדורגל מכבי הוד השרון.

פורום ״יהלומי הקרב״ הוא עמותה המהווה בית וקהילה תומכת עבור הלומי והלומות קרב ישראלים, אשר נפגעו בנפשם ובגופם בקרבות ישראל. כחלק מהליווי של הפורום, ויחד עם חברת ״שיח מדיקל גרופ״, חברה מובילה בתחום הקנאביס רפואי, הוקמה קבוצת כדורגל, שמתאמנת יחד פעם בשבוע ומאפשרת מסגרת מסודרת ומכילה לאנשי הארגון המתמודדים עם פציעה נפשית או פיזית. האירוע, שנפתח בטקס מרגש, יצא לדרך בעקבות שיתוף פעולה בין ״יהלומי הקרב״ לכדורגלני העבר אביחי ידין ואייל משומר, אשר ראו את החשיבות של השיתוף פעולה והאירוע, ויחד עם עיריית כפר סבא הביאו אותו למימוש.

נדב וירש, הלום קרב ממלחמת ״צוק איתן״ ויו״ר פורום ״יהלומי קרב״, שיתף לפני המשחק על הפעילות והחשיבות של העמותה: ״אנחנו פורום ‘יהלומי קרב’ הקמנו קבוצת כדורגל, והתחלנו להגיע פעם בשבוע להתאמן, וראינו ביקוש מצד הלומי הקרב לבוא ולקחת חלק במשחקים, אז הבאנו מאמנים והתחלנו לפתח את זה במטרה לעזור ולתמוך אחד בשני ולחזור לשגרת חיים. העמותה שלנו מגיעה לדיונים בכנסת ומנסה לעשות כמה שיותר כדי לעזור להלומי הקרב בישראל. תוך כדי הפעילות נוצר קשר עם אביחי ידין ואייל משומר, והחלטנו להקים יחדיו את משחק הראווה הזה לכבוד הלוחמים שהקריבו את נפשם ואת גופם.

משחק הוקרה להלומי הקרב

נדב וירש (שחר גרוס)

יהלומי הקרב נגד האבות של מכבי הוד השרון (שחר גרוס)

יהלומי הקרב נגד האבות של מכבי הוד השרון (שחר גרוס)

“כל המהות של הדבר הזה זה לשלב את החבר׳ה האלה בקהילה ושיהיו חלק, פציעה נפשית ומנטלית היא לא נראית לעין אך היא מאוד מורכבת, ואני מאמין שמשחקים כאלה תורמים למטרה שלנו משמעותית. יש לי שאיפה שמדינת ישראל תיקח יוזמה ותקים ליגה לפצועי צה״ל שבו ישולבו כל העמותות בישראל, כדי שיהיה לנו כאן טוב, כי המטרה שלנו כמדינה זה לא רק שתילחם, תיפצע ויאללה ביי, זה הרבה יותר מעבר לזה והשיקום המנטלי והמשפחתי חשוב ביותר״.

שחקני פורום יהלומי הקרב (שחר גרוס)

קבוצת האבות של מכבי הוד השרון (שחר גרוס)

כדורגלן העבר אייל משומר, שעזר להוציא לפועל את האירוע, סיפר: ״פנו אליי ואל אביחי ידין נציגי ‘יהלומי הקרב’ במטרה לקיים משחק למען הלומי הקרב, כמובן שהשבנו בחיוב בשביל לכבד, להעריך, ולתת להם את כל הכבוד שמגיע להם על כל מה שעשו וחוו במלחמות השונות, אלה אנשים שנפצעו בנפש ובגוף ותרמו המון המון למדינה, אז זה אירוע חשוב מאוד עבורנו. חשוב לי להגיד גם תודה לראש עיריית כפר סבא שפתח את הלב ונתן לנו את כל מה שצריך כדי לקיים את המשחק ואת האירוע הזה בצורה המכובדת ביותר״.

אייל משומר (שחר גרוס)

אביחי ידין (שחר גרוס)

ראש עיריית כפר סבא, רפי סער, שהסכים לארח את האירוע במגרש הסינתטי בעיר, שיתף על האירוע ועל החיבור לעיר: ״האירוע הזה התחיל משיחת טלפון שאשתי קיבלה מקבוצת הארגון של ״יהלומי הקרב״, וזה אירוע מאוד מרגש, אירוע שמספר בסופו של דבר את סיפור השבעה באוקטובר, שהוא סיפור שלא הסתיים ועדיין נמשך. יש לנו עוד פצועים ופצועות, הלומי קרב וגם משפחות שכולות, ואני מאמין שהאירוע הזה הוא צעד של התמודדות ואני מאחל רפואה שלמה לכולם.

רפי סער מנופף (שחר גרוס)

גם במשחק לא שכחו מהחלל האחרון רן גואילי ז"ל. שישוב במהרה (שחר גרוס)

לירן שטראובר משלים פערים עם אביחי ידין (שחר גרוס)

“כפר סבא משופעת במתקני ספורט אז יש הרבה אירועי ספורט שמתקיימים פה, גם אירחנו לפני שנה את אזור העוטף ליומיים של כדורגל, וזה חלק מהערבות ההדדית שאנחנו מייחלים אליה. בנוסף לכך אי אפשר לשכוח את רן גואילי ז״ל שגופתו עוד מוחזקת בעזה וצריך לעשות הכל כדי להשיבו״.