מאמן הנוער החדש של הפועל עפולה: יובל שטרית

קבוצת הנוער של הפועל עפולה, מהליגה הלאומית לנוער במחוז צפון, מקבלת לידיה את יובל שטרית, המאמן בן ה-36, שאימן אותה בעונת המשחקים 2021/22 והוביל אותה אל המקום הרביעי באותה עת. את עונת 2025/26 הנוכחית פתח עם הבוגרים של הפועל בית שאן מליגה א' צפון, ממנה נפרד בתחילת חודש נובמבר 2025.

העונה, בשונה מהשנתיים האחרונות, הפועל עפולה מצאה את עצמה בתחתית טבלת הליגה הלאומית במחוז צפון. נמצאת היא במקום ה-13 כשלאחר 13 משחקים, הקבוצה השיגה שני ניצחונות, שלוש תוצאות תיקו וספגה שמונה הפסדים. לרשותה תשע נקודות בלבד, בדומה למכבי אחי נצרת, הנמצאת מתחת לקו האדום, אלא שיחס השערים של עפולה עדיף.

אם כן, ליובל שטרית מצפה עבודה רבה ומאתגרת יחד עם השחקנים הנמצאים בקבוצה, כשיש רצון עז לחזק הקבוצה ולהעלות הקבוצה למקום מבטחים. יובל שטרית הגיע בכדי לייצב את המערכת, כשכל דבר נוסף יתקבל בברכה גדולה. המאמן מוכר במערכת, כך שמאמינים ביכולותיו משנים עברו בהפועל עפולה ורואים בו את האיש הנכון בזמן הנכון ובמקום הנכון.

שטרית מגיע עם רקורד מרשים, כשהעלה את עירוני טבריה מהליגה הארצית לנוער במחוז צפון לליגה השנייה (2022/23) ובעונה הראשונה של קבוצת הנוער בטבריה בליגה הלאומית לנוער במחוז צפון, הקבוצה סיימה במקום השביעי והמכובד, מעל קבוצות ממועדונים כדוגמת הפועל אום אל פאחם ואיחוד בני שפרעם, אז הייתה להן קבוצה בליגה הלאומית.

מעבר להישג שעשה עם עירוני טבריה, הוביל גם את קבוצות הנוער של הפועל איכסל והפועל אסי גלבוע מהליגה הארצית לנוער במחוז צפון אל הליגה השנייה בטיבה – הליגה הלאומית לנוער במחוז צפון. כלומר, שלוש פעמים הצליח להוביל קבוצות ששנים ארוכות היו בליגות "נידחות" בשנתון נוער אל קדמת הבמה והשיג איתן הרבה מעבר למצופה.

על הקווים החל לעמוד יובל בעונת המשחקים 2013/14, אז בהפועל אסי גלבוע, שאיננה עוד במפת הכדורגל הישראלי. 13 שנים מאוחר יותר, מוכן ומזומן הוא לאתגר הבא, החדש-ישן בעפולה. ב-20.01, במסגרת המחזור ה-15 בליגה הלאומית לנוער במחוז צפון, הקבוצה של שטרית תארח בביתה (גבעת המורה, 14:00) את מכבי עירוני קריית אתא.

מכבי עירוני קריית אתא תגיע להתמודדות הזו מהמקום ה-11 בטבלה כשלרשותה 12 נקודות, כלומר שלוש נקודות יותר מהפועל עפולה, כך שמדובר במשחק קריטי להמשך הדרך בעבור שתי הקבוצות הצעירות. עפולה עדיפה במשחקי הבית, אתא ביאליק עדיפה במשחקי החוץ. שטרית יחפש ניצחון לאחר שישה משחקים רצופים ללא, מאז 08.11.2025.