יום שישי, 16.01.2026 שעה 13:59
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית לנוער צפון
לוח תוצאות

מאמן הנוער החדש של הפועל עפולה: יובל שטרית

המאמן בן ה-36, שאימן בתחילת העונה את הבוגרים של הפועל בית שאן, חוזר לקדנציה נוספת במועדון אותו מכיר היטב. המטרה: להשיג יציבות בליגת המשנה

|
יובל שטרית (צילום עודד חסין, מדיה עירוני דורות טבריה)
יובל שטרית (צילום עודד חסין, מדיה עירוני דורות טבריה)

קבוצת הנוער של הפועל עפולה, מהליגה הלאומית לנוער במחוז צפון, מקבלת לידיה את יובל שטרית, המאמן בן ה-36, שאימן אותה בעונת המשחקים 2021/22 והוביל אותה אל המקום הרביעי באותה עת. את עונת 2025/26 הנוכחית פתח עם הבוגרים של הפועל בית שאן מליגה א' צפון, ממנה נפרד בתחילת חודש נובמבר 2025.

העונה, בשונה מהשנתיים האחרונות, הפועל עפולה מצאה את עצמה בתחתית טבלת הליגה הלאומית במחוז צפון. נמצאת היא במקום ה-13 כשלאחר 13 משחקים, הקבוצה השיגה שני ניצחונות, שלוש תוצאות תיקו וספגה שמונה הפסדים. לרשותה תשע נקודות בלבד, בדומה למכבי אחי נצרת, הנמצאת מתחת לקו האדום, אלא שיחס השערים של עפולה עדיף.

אם כן, ליובל שטרית מצפה עבודה רבה ומאתגרת יחד עם השחקנים הנמצאים בקבוצה, כשיש רצון עז לחזק הקבוצה ולהעלות הקבוצה למקום מבטחים. יובל שטרית הגיע בכדי לייצב את המערכת, כשכל דבר נוסף יתקבל בברכה גדולה. המאמן מוכר במערכת, כך שמאמינים ביכולותיו משנים עברו בהפועל עפולה ורואים בו את האיש הנכון בזמן הנכון ובמקום הנכון.

שטרית מגיע עם רקורד מרשים, כשהעלה את עירוני טבריה מהליגה הארצית לנוער במחוז צפון לליגה השנייה (2022/23) ובעונה הראשונה של קבוצת הנוער בטבריה בליגה הלאומית לנוער במחוז צפון, הקבוצה סיימה במקום השביעי והמכובד, מעל קבוצות ממועדונים כדוגמת הפועל אום אל פאחם ואיחוד בני שפרעם, אז הייתה להן קבוצה בליגה הלאומית.

מעבר להישג שעשה עם עירוני טבריה, הוביל גם את קבוצות הנוער של הפועל איכסל והפועל אסי גלבוע מהליגה הארצית לנוער במחוז צפון אל הליגה השנייה בטיבה – הליגה הלאומית לנוער במחוז צפון. כלומר, שלוש פעמים הצליח להוביל קבוצות ששנים ארוכות היו בליגות "נידחות" בשנתון נוער אל קדמת הבמה והשיג איתן הרבה מעבר למצופה.

על הקווים החל לעמוד יובל בעונת המשחקים 2013/14, אז בהפועל אסי גלבוע, שאיננה עוד במפת הכדורגל הישראלי. 13 שנים מאוחר יותר, מוכן ומזומן הוא לאתגר הבא, החדש-ישן בעפולה. ב-20.01, במסגרת המחזור ה-15 בליגה הלאומית לנוער במחוז צפון, הקבוצה של שטרית תארח בביתה (גבעת המורה, 14:00) את מכבי עירוני קריית אתא.

מכבי עירוני קריית אתא תגיע להתמודדות הזו מהמקום ה-11 בטבלה כשלרשותה 12 נקודות, כלומר שלוש נקודות יותר מהפועל עפולה, כך שמדובר במשחק קריטי להמשך הדרך בעבור שתי הקבוצות הצעירות. עפולה עדיפה במשחקי הבית, אתא ביאליק עדיפה במשחקי החוץ. שטרית יחפש ניצחון לאחר שישה משחקים רצופים ללא, מאז 08.11.2025.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */