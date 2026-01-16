גיא דהן חתם רשמית באוניראה סלובוציה הרומנית

יעד חדש. כפי שנחשף לראשונה ב-ONE, חלוצה של זימברו קישינב המולדובית, גיא דהן, חתם במקום חדש באירופה, כאשר היום (שישי) חתם רשמית באוניראה סלובוציה, מליגת העל הרומנית.

דהן בן ה-25 אמור היה לסיים את חוזהו במדי המולדבים בסוף השנה הנוכחית, אך קיבל אישור לעזוב והמריא לרומניה כבר לפני יומיים כדי לבצע את הבדיקת הרפואיות, כשכעת חתם בקבוצה שמודרגת במקום ה-12 בליגה הבכירה, באמצעות סוכנו אדם קידן. הוא יהיה הישראלי השני בליגה הרומנית העונה אחרי ניקיטה סטוינוב שמשחק במדי דינמו בוקרשט.

הוא רשם שנה מצוינת במדי המולדבים, כאשר בעונה הנוכחית, שנמצאת במחציתה, הוא כבש שישה שערים בעשרה משחקי ליגה ואשתקד כבש שני שערים נוספים, בחלק השני של עונת 2024/2025. מועדונו החדש, הוקם מחדש בתחילת המילניום הנוכחי וטיפס לליגה הבכירה בעונה שעברה.

זו תהיה תחנתו השלישית באירופה, כאשר בעברו, שיחק גם באלטאך האוסטרית וכמו כן בישראל שיחק במכבי פ"ת, הפועל אום אל פאחם והפועל נוף הגליל. במחלקות הנוער שיחק במדי מכבי חיפה.