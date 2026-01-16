יום שישי, 16.01.2026 שעה 14:49
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4216-4318הפועל ב"ש1
4219-4118בית"ר ירושלים2
3619-3718מכבי ת"א3
2916-3318מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2628-3318הפועל פ"ת6
2439-3018מכבי נתניה7
2325-2118בני סכנין8
2138-2318עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1839-2418מ.ס אשדוד11
1631-2418עירוני ק"ש12
1229-1618הפועל ירושלים13
745-1518מכבי בני ריינה14

מכבי חיפה תשלח הצהרה? ההרכבים לליגת העל

הירוקים מול מכבי ת"א בסמי עופר כשרטנר עשוי לפתוח, הפועל ת"א החבולה פוגשת את ב"ש ובית"ר תפתח את המחזור בפנטזי הישראלי. לחצו לכל ה-11 המשוערים

|
חזיזה, מלמד ו-וארלה (עמרי שטיין ורדאד ג'בארה)
חזיזה, מלמד ו-וארלה (עמרי שטיין ורדאד ג'בארה)

אחרי שמפגשי רבע גמר הגביע נקבעו, ליגת העל ממשיכה עם המחזור ה-19 גם בפנטזי, כאשר במוקד מכבי חיפה תארח ביום ראשון ב-20:30 את מכבי תל אביב, והפועל תל אביב תארח למחרת ב-20:00 את הפועל באר שבע. בית”ר ירושלים תפתח את המחזור מחר (שבת, 15:00) במושבה מול הפועל פתח תקווה.

להצטרפות למשחק ופתיחת קבוצה משלכם לחצו כאן. 

ריכזנו עבורכם את ההרכבים המשוערים של כל הקבוצות, על מנת שתוכלו לדעת האם השחקנים שבחרתם בהם בכלל בתוכניות ל-11 בקבוצתם או לא. נציין שמדובר בהרכבים המסתמנים בלבד ושיכולים עדיין להיות שינויים, אך כאן תוכלו להבין גם מי ייעדרו עקב פציעות או השעיה ולכן עדיף לא לבחור בו. ההרכבים המשוערים של הקבוצות מתעדכנים גם באתר והאפליקציה של הפנטזי. 

בכר: יגיעו שני שחקנים, מקווה שבשבוע הבא

הפועל פתח תקווה – בית”ר ירושלים (שבת, 15:00)

ההרכב המשוער של הפועל פ”ת: עומר כץ, נועם כהן (עידן כהן), אוראל דגני, איתי רוטמן (מתן גושה), דרור ניר, בוני אמיין, נדב נידם, רועי דוד, קליי, צ׳אפיוקה סונגה ושביט מזל (מרק קוסטה)

ייעדרו: שחר רוזן, תומר אלטמן ויונתן כהן (פציעות).

בספק: איתי רוטמן וצ׳אפיוקה סונגה.

ההרכב המשוער של בית"ר ירושלים: מיגל סילבה, ירדן כהן, לוקה גדראני, בריאן קרבאלי, גרגורי מורוזוב, בוריס אינו (עדי יונה), ירין לוי, דור מיכה, עומר אצילי, ירדן שועה וג’ונבוסקו קאלו (טימוטי מוזי).

עומר אצילי (רדאד געומר אצילי (רדאד ג'בארה)

הפועל ירושלים – עירוני טבריה (שבת, 17:30)

ההרכב המשוער של הפועל ירושלים: נדב זמיר, אופק נדיר, נועם מלמוד, יונתן ליש, ינון אליהו (עומר אגבדיש), ג’ון אוטומאו, אווקה אשטה, סדריק דון, גיא בדש, מתן חוזז ואוהד אלמגור (אנדרו אידוקו).

בספק: אוראל באייה.

ההרכב המשוער של עירוני טבריה:​​​​​​ עידו שרון, רון אונגר, אונדרז' באצ'ו, סמביניה, אלי בלילתי, דוד קלטינס, פיראס אבו עקל, ניב גוטליב, ווהיב חביבאללה (ירין סוויסה), דניאל גולאני וסטניסלב בילנקי (איתמר שבירו).

ייעדרו: מחמד אוסמן (אליפות אפריקה), גיא חדידה (קרע בשריר הירך האחורי). ווהיב חביבאללה כשיר.

אוהד אלמגור (חגי מיכאלי)אוהד אלמגור (חגי מיכאלי)

מכבי בני ריינה – מ.ס אשדוד (שבת, 18:30)

ההרכב המשוער של בני ריינה: ליאור גליקליך, מילאדין סטיבאנוביץ', ג’וניור פיוס, עאיד חבשי, עבדאללה ג'אבר, עמנואל בנדה, אלקסה פייץ', עיליי אלמקייס, מוחמד שכר, איאד חלאילי וזה טורבו.

ייעדרו: קאוובנה אווסו (מורחק) ואנטוניו ספר (פצוע).

ההרכב המשוער של מ.ס אשדוד: קרול נימצ'יצ'קי, אבישי כהן, איברהים דיאקיטה, טימותי אוואני, מאור ישירלמק, רועי גורדנה, הייפורד בוהאן, איליי טמם, נועם מוצ'ה, יוג'ין אנסה וז’אן פלורן באטום.

ייעדרו: טום בן זקן ואדיר לוי (פציעות), מוחמד עאמר (צהובים).

איאד חלאילי (רדאד גאיאד חלאילי (רדאד ג'בארה)

בני סכנין – מכבי נתניה (שבת, 19:30)

ההרכב המשוער של בני סכנין: מוחמד אבו ניל, אלון אזוגי, מארון גאנטוס, חסן חילו, קרלו ברוציץ', עומר אבוהב, עדן שמיר, ג'בייר בושנאק, בסיל חורי, קדג’ו אנים וארתור מריניאן.  

ייעדרו: יוהאן נאזי (פצוע), אחמן סלמן (צהובים).

ההרכב המשוער של​​​​​​ מכבי נתניה:​ עומר ניראון, כארם ג׳אבר, דניס קוליקוב, יובל שדה (איתי בן שבת), רותם קלר, עזיז אוואטרה, ג׳וניור דיומנדה (מקסים פלקושצ׳נקו), מאור לוי, הרי טבארש, עוז בילו ולוקאס פראיזו.

ייעדרו: ווילסון האריס (צהובים) ומתיאוס דאבו (פציעה).

עוז בילו (רדאד געוז בילו (רדאד ג'בארה)

מכבי חיפה – מכבי תל אביב (ראשון, 20:30)

ההרכב המשוער של מכבי חיפה: גאורגי ירמקוב, יילה בטאי, ליסב עיסאת, שון גולדברג, פייר קורנו, פיטר אגבה, נבות רטנר, דולב חזיזה (מיכאל אוחנה), קני סייף, קנג’י גורה וגיא מלמד.

ייעדרו: איתן אזולאי, ג’ורג’ה יובאנוביץ', פדראו ועלי מוחמד (פציעות), עבדולאי סק (סנגל).

ההרכב המשוער של מכבי ת”א: אופק מליקה, טייריס אסאנטה (איתי בן חמו), עלי קמארה (הייטור), רז שלמה, נועם בן הרוש, איסוף סיסוקו, עידו שחר (איתמר נוי), קרווין אנדרדה, אושר דוידה, הליו וארלה וסייד אבו פרחי.

ייעדר: רוי רביבו (מורחק).

גיא מלמד (עמרי שטיין)גיא מלמד (עמרי שטיין)

עירוני קריית שמונה – הפועל חיפה (שני, 19:30)

ההרכב המשוער של קריית שמונה: דניאל טננבאום, עובדיה דרוויש, שי בן דוד, נמניה ליוביסבלייביץ, הראל גולדנברג (איציק שולמייסטר), אופיר בנבנישתי, כריסטיאן מרטינס, אריאל שרצקי (עלי מוסה), יאיר מרדכי, מוחמד אבו רומי ואדריאן אוגריסה.

ייעדר: בילאל שאהין (צהובים).

ההרכב המשוער של הפועל חיפה: בנג'מין מצ'יני, סאנה גומז, ברונו רמירז, ג'ורג' דיבה, דור מלול, רוי נאווי, נאור סבג, אופק ביטון, רותם חטואל, רג’יס אנדו וג’בון איסט.

אדריאן אוגריסה (חגי מיכאלי)אדריאן אוגריסה (חגי מיכאלי)

הפועל תל אביב – הפועל באר שבע (שני, 20:00)

ההרכב המשוער של הפועל ת”א: אסף צור, מרקוס קוקו, שחר פיבן (זיו מורגן), שיקו, יזן נאסר, לוקאס פלקאו, אנדריאן קרייב, לויזוס לויזו, סתיו טוריאל, רוי קורין ודניאל דאפה.
 
ייעדרו: שאנדה סילבה, מור בוסקילה, דור בנימיני, פרננד מאיימבו ועומרי אלטמן (פציעות). שחר פיבן בספק.

ההרכב המשוער של הפועל ב”ש: ניב אליאסי, זאהי אחמד (רועי לוי), אור בלוריאן, ג’יבריל דיופ, הלדר לופס, לוקאס ונטורה, אליאל פרץ, קינגס קאנגווה, דן ביטון, אמיר גנאח ואיגור זלאטנוביץ’. 

קינגס קאנגווה על הדשא (רדאד גקינגס קאנגווה על הדשא (רדאד ג'בארה)

ייעדרו: סמיר פרהוד ויוני סטויאנוב (פציעות), גיא מזרחי (צהובים).

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */