מכבי חיפה תשלח הצהרה? ההרכבים לליגת העל

אחרי שמפגשי רבע גמר הגביע נקבעו, ליגת העל ממשיכה עם המחזור ה-19 גם בפנטזי, כאשר במוקד מכבי חיפה תארח ביום ראשון ב-20:30 את מכבי תל אביב, והפועל תל אביב תארח למחרת ב-20:00 את הפועל באר שבע. בית”ר ירושלים תפתח את המחזור מחר (שבת, 15:00) במושבה מול הפועל פתח תקווה.

ריכזנו עבורכם את ההרכבים המשוערים של כל הקבוצות, על מנת שתוכלו לדעת האם השחקנים שבחרתם בהם בכלל בתוכניות ל-11 בקבוצתם או לא. נציין שמדובר בהרכבים המסתמנים בלבד ושיכולים עדיין להיות שינויים, אך כאן תוכלו להבין גם מי ייעדרו עקב פציעות או השעיה ולכן עדיף לא לבחור בו. ההרכבים המשוערים של הקבוצות מתעדכנים גם באתר והאפליקציה של הפנטזי.

הפועל פתח תקווה – בית”ר ירושלים (שבת, 15:00)

ההרכב המשוער של הפועל פ”ת: עומר כץ, נועם כהן (עידן כהן), אוראל דגני, איתי רוטמן (מתן גושה), דרור ניר, בוני אמיין, נדב נידם, רועי דוד, קליי, צ׳אפיוקה סונגה ושביט מזל (מרק קוסטה)

ייעדרו: שחר רוזן, תומר אלטמן ויונתן כהן (פציעות).

בספק: איתי רוטמן וצ׳אפיוקה סונגה.

ההרכב המשוער של בית"ר ירושלים: מיגל סילבה, ירדן כהן, לוקה גדראני, בריאן קרבאלי, גרגורי מורוזוב, בוריס אינו (עדי יונה), ירין לוי, דור מיכה, עומר אצילי, ירדן שועה וג’ונבוסקו קאלו (טימוטי מוזי).

עומר אצילי (רדאד ג'בארה)

הפועל ירושלים – עירוני טבריה (שבת, 17:30)

ההרכב המשוער של הפועל ירושלים: נדב זמיר, אופק נדיר, נועם מלמוד, יונתן ליש, ינון אליהו (עומר אגבדיש), ג’ון אוטומאו, אווקה אשטה, סדריק דון, גיא בדש, מתן חוזז ואוהד אלמגור (אנדרו אידוקו).

בספק: אוראל באייה.

ההרכב המשוער של עירוני טבריה:​​​​​​ עידו שרון, רון אונגר, אונדרז' באצ'ו, סמביניה, אלי בלילתי, דוד קלטינס, פיראס אבו עקל, ניב גוטליב, ווהיב חביבאללה (ירין סוויסה), דניאל גולאני וסטניסלב בילנקי (איתמר שבירו).

ייעדרו: מחמד אוסמן (אליפות אפריקה), גיא חדידה (קרע בשריר הירך האחורי). ווהיב חביבאללה כשיר.

אוהד אלמגור (חגי מיכאלי)

מכבי בני ריינה – מ.ס אשדוד (שבת, 18:30)

ההרכב המשוער של בני ריינה: ליאור גליקליך, מילאדין סטיבאנוביץ', ג’וניור פיוס, עאיד חבשי, עבדאללה ג'אבר, עמנואל בנדה, אלקסה פייץ', עיליי אלמקייס, מוחמד שכר, איאד חלאילי וזה טורבו.

ייעדרו: קאוובנה אווסו (מורחק) ואנטוניו ספר (פצוע).

ההרכב המשוער של מ.ס אשדוד: קרול נימצ'יצ'קי, אבישי כהן, איברהים דיאקיטה, טימותי אוואני, מאור ישירלמק, רועי גורדנה, הייפורד בוהאן, איליי טמם, נועם מוצ'ה, יוג'ין אנסה וז’אן פלורן באטום.

ייעדרו: טום בן זקן ואדיר לוי (פציעות), מוחמד עאמר (צהובים).

איאד חלאילי (רדאד ג'בארה)

בני סכנין – מכבי נתניה (שבת, 19:30)

ההרכב המשוער של בני סכנין: מוחמד אבו ניל, אלון אזוגי, מארון גאנטוס, חסן חילו, קרלו ברוציץ', עומר אבוהב, עדן שמיר, ג'בייר בושנאק, בסיל חורי, קדג’ו אנים וארתור מריניאן.

ייעדרו: יוהאן נאזי (פצוע), אחמן סלמן (צהובים).

ההרכב המשוער של​​​​​​ מכבי נתניה:​ עומר ניראון, כארם ג׳אבר, דניס קוליקוב, יובל שדה (איתי בן שבת), רותם קלר, עזיז אוואטרה, ג׳וניור דיומנדה (מקסים פלקושצ׳נקו), מאור לוי, הרי טבארש, עוז בילו ולוקאס פראיזו.

ייעדרו: ווילסון האריס (צהובים) ומתיאוס דאבו (פציעה).

עוז בילו (רדאד ג'בארה)

מכבי חיפה – מכבי תל אביב (ראשון, 20:30)

ההרכב המשוער של מכבי חיפה: גאורגי ירמקוב, יילה בטאי, ליסב עיסאת, שון גולדברג, פייר קורנו, פיטר אגבה, נבות רטנר, דולב חזיזה (מיכאל אוחנה), קני סייף, קנג’י גורה וגיא מלמד.

ייעדרו: איתן אזולאי, ג’ורג’ה יובאנוביץ', פדראו ועלי מוחמד (פציעות), עבדולאי סק (סנגל).

ההרכב המשוער של מכבי ת”א: אופק מליקה, טייריס אסאנטה (איתי בן חמו), עלי קמארה (הייטור), רז שלמה, נועם בן הרוש, איסוף סיסוקו, עידו שחר (איתמר נוי), קרווין אנדרדה, אושר דוידה, הליו וארלה וסייד אבו פרחי.

ייעדר: רוי רביבו (מורחק).

גיא מלמד (עמרי שטיין)

עירוני קריית שמונה – הפועל חיפה (שני, 19:30)

ההרכב המשוער של קריית שמונה: דניאל טננבאום, עובדיה דרוויש, שי בן דוד, נמניה ליוביסבלייביץ, הראל גולדנברג (איציק שולמייסטר), אופיר בנבנישתי, כריסטיאן מרטינס, אריאל שרצקי (עלי מוסה), יאיר מרדכי, מוחמד אבו רומי ואדריאן אוגריסה.

ייעדר: בילאל שאהין (צהובים).

ההרכב המשוער של הפועל חיפה: בנג'מין מצ'יני, סאנה גומז, ברונו רמירז, ג'ורג' דיבה, דור מלול, רוי נאווי, נאור סבג, אופק ביטון, רותם חטואל, רג’יס אנדו וג’בון איסט.

אדריאן אוגריסה (חגי מיכאלי)

הפועל תל אביב – הפועל באר שבע (שני, 20:00)

ההרכב המשוער של הפועל ת”א: אסף צור, מרקוס קוקו, שחר פיבן (זיו מורגן), שיקו, יזן נאסר, לוקאס פלקאו, אנדריאן קרייב, לויזוס לויזו, סתיו טוריאל, רוי קורין ודניאל דאפה.



ייעדרו: שאנדה סילבה, מור בוסקילה, דור בנימיני, פרננד מאיימבו ועומרי אלטמן (פציעות). שחר פיבן בספק.

ההרכב המשוער של הפועל ב”ש: ניב אליאסי, זאהי אחמד (רועי לוי), אור בלוריאן, ג’יבריל דיופ, הלדר לופס, לוקאס ונטורה, אליאל פרץ, קינגס קאנגווה, דן ביטון, אמיר גנאח ואיגור זלאטנוביץ’.

קינגס קאנגווה על הדשא (רדאד ג'בארה)

ייעדרו: סמיר פרהוד ויוני סטויאנוב (פציעות), גיא מזרחי (צהובים).