שחקן אמריקאי-יהודי חתם בנוער של מכבי פ"ת

מכבי פתח תקווה מקבלת לידיה את השחקן האמריקאי-יהודי, גאווין ג'ונה כאראם, הקשר האחורי בן ה-18, המגיע למועדון לעונה וחצי עם אופציה לעונה נוספת, לאחר שעוזב הוא את ארצות הברית, שם שיחק במדי קבוצת Orange County SC, מהליגה השנייה. בעל אזרחות אמריקאית, בעל רגל ימין חזקה.

יהיה חלק מהסגל של תמיר לוזון בקבוצת הנוער של המועדון, שתחל את הסיבוב השני עם משחקי הפלייאוף העליון, מול מכבי חיפה, משחק שייערך מחר (שבת) במגרש 'קצף תחתון' בחיפה, זאת בשעה 16:20.

מעבר לכך, יעמוד גם לרשות הקבוצה הבוגרת, המוליכה את טבלת הליגה הלאומית, כשבדרך היא חזרה לליגת העל.