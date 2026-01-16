יום שישי, 16.01.2026 שעה 12:12
ליגת העל לנוער 25-26
 פלייאוף עליון 
4014-3317הפועל ת"א1
3519-4217מכבי ת"א2
3418-3917מכבי חיפה3
3319-3217הפועל ב"ש4
3227-4517מכבי נתניה5
3025-3417מכבי פ"ת6
2831-3017בית"ר ירושלים7
2629-3217הפועל פ"ת8
 פלייאוף תחתון 
2619-2517בני יהודה1
2126-3017הפועל כפ"ס2
2126-2317מ.ס. אשדוד3
2030-2817הפועל רעננה4
1934-2117עירוני ק"ש5
1834-2217הפועל ראשל"צ6
1835-1917מכבי הרצליה7
1339-1717הפועל חיפה8
1049-2817הפועל רמה"ש9
545-1917הפועל עכו10

שחקן אמריקאי-יהודי חתם בנוער של מכבי פ"ת

גאווין ג'ונה כאראם, הקשר בן ה-18 ששיחק בקבוצת הבוגרים של Orange County SC מהליגה השנייה בארצות הברית, חתם לעונה וחצי עם אופציה לעונה נוספת

|
תמיר לוזון (ראובן שוורץ)
תמיר לוזון (ראובן שוורץ)

מכבי פתח תקווה מקבלת לידיה את השחקן האמריקאי-יהודי, גאווין ג'ונה כאראם, הקשר האחורי בן ה-18, המגיע למועדון לעונה וחצי עם אופציה לעונה נוספת, לאחר שעוזב הוא את ארצות הברית, שם שיחק במדי קבוצת Orange County SC, מהליגה השנייה. בעל אזרחות אמריקאית, בעל רגל ימין חזקה.

יהיה חלק מהסגל של תמיר לוזון בקבוצת הנוער של המועדון, שתחל את הסיבוב השני עם משחקי הפלייאוף העליון, מול מכבי חיפה, משחק שייערך מחר (שבת) במגרש 'קצף תחתון' בחיפה, זאת בשעה 16:20.

מעבר לכך, יעמוד גם לרשות הקבוצה הבוגרת, המוליכה את טבלת הליגה הלאומית, כשבדרך היא חזרה לליגת העל.

