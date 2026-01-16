מאלן חתם ברומא, הייטניחה הצטרף לטוטנהאם

חלון ההעברות של חודש ינואר פה כבר תקופה ונמצא בעיצומו, כשגם היום (שישי) ישנן שמועות רבות ועסקאות שנרקמות בעולם הכדורגל, לקראת החצי האחרון והמכריע של העונה. אנחנו כאן ב-ONE עושים לכם סדר.

העברות רשמיות

# רומא הודיעה על החתמתו של דוניאל מאלן מאסטון וילה, כאשר העסקה היא השאלה עם אופציה לרכישה. בנוסף, החלוץ ההולנדי בחר ללבוש את החולצה עם המספר ה-14.

# טוטנהאם אישרה שג'ון הייטינחה הצטרף לצוות האימון של תומאס פרנק. כזכור, הייטינחה אימן את אוסקר גלוך, אך בעקבות תוצאות רעות, פוטר מאייאקס ב-6.11.

# ג’וליאנו סימאונה חידש את חוזהו באתלטיקו מדריד עד שנת 2030, כאשר בכך הוא האריך את יחסיו עם המועדון בשנתיים נוספות. כידוע, ג’וליאנו הוא בנו של דייגו סימאונה, המאמן של הקבוצה והכדורגלן בן ה-23 לובש את מדי הקולצ’ונרוס מאז 2019.

דיווחים חמים

# פבריציו רומאנו מדווח, שסוכו של פייר-אמיל הויביירג, לוקה פוצ’ינלי, דוחה את הדיווחים על עזיבתו של השחקן בינואר: “הוא מרוכז ב-100% במארסיי, הוא רוצה להישאר ולעשות כמיטב יכולתו עבור הקבוצה”.