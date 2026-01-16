דקה 69: הפועל ר"ג - בני יהודה 1:0

הליגה הלאומית ממשיכה בכל כוחה בשעה זו, כשרגע לפני שאנחנו סוגרים שני שלישים מהעונה הסדירה, המחזור ה-19 משוחק כעת. במוקד, הפועל רמת גן מארחת את בני יהודה. בנוסף, מכבי הרצליה פוגשת את מ.ס קריית ים והפועל ראשון לציון את הפועל נוף הגליל. במשחקים נוספים, הפועל עכו משחקת נגד עירוני מודיעין ומכבי יפו מתארחת אצל הפועל חדרה.

הפועל רמת גן - בני יהודה 0:0

האורדונים חולמים על עלייה ישירה ובמחזור הקודם הוכיחו עד כמה הסף המנטלי שלהם חזק כשחזרו מפיגור כפול ל-2:2 בדקות הסיום מול מוליכת הטבלה, מכבי פתח תקווה. מהצד השני, הכתומים, שבלתי מנוצחים בחמשת משחקם האחרונים בכל המסגרות, עדיין רחוקים רק שלוש נקודות מהפועל חדרה האחרונה ויודעים שכל תוצאה פרט לניצחון עלולה לסבך אותם בתחתית ואף לשלוח אותם למקומות המובילים לירידת ליגה בסיום העונה.

קהל אוהדי בני יהודה (אופיר מגדל)

שחקני הפועל רמת גן לפני השריקה (אופיר מגדל)

שחקני בני יהודה טרם תחילת המשחק (אופיר מגדל)

דקה 35: בני יהודה, שפתחה את המשחק בצורה טובה, כבר חגגה יתרון משמעותי עבורה אחרי שערבובייה ברחבה מצאה את ג’ונתן אג’אפונג ללא כיסוי ברחבה כשמשם הוא שלח את הכדור לרשת, אבל שופט המשחק אוהד אסולין בחר לפסול את השער בטענה לנגיעת יד של הבלם.

איתמר ישראלי מקדים את ג'ונתן אג'אפונג (אופיר מגדל)

רז נחמיאס בועט מזווית קשה לאיתמר ישראלי (אופיר מגדל)

ניר ברדע מסמן על נגיעת יד (אופיר מגדל)

במחצית, חילופי דברים בין קהל בני יהודה לשחקן אליאן רוחנא, שכפי שפורסם ב-ONE, סיכם את תנאיו בהפועל ראשל״צ ואמור לעבור בתחילת השבוע.

מכבי הרצליה - מ.ס קריית ים 2:0

סגנית המוליכה תנסה לנצל את זה ששתי הקבוצות שעוטפות אותה - מכבי פ”ת והפועל כפר סבא ישחקו רק בשני כדי להלחיץ את הראשונה ולברוח לשנייה במאבקי העלייה. דווקא לאחר פתיחת עונה אדירה, נפילת מתח קרתה לצהובים מהשרון שסופרים כבר שלושה משחקי ליגה בהם הפסידו. מנגד, גם האורחת שהצטרפה לליגה העונה לא הצליחה לנצח את שני משחקיה האחרונים בליגה, כשפעמיים סיימה בתיקו ונמצאת על סף הכניסה לפלייאוף העליון.

דקה 24, שער! מ.ס קריית ים עלתה ראשונה על לוח התוצאות: דאבל פס בין בר נאוי לסהר דבח הסתיים בכדור רוחב של האחרון לרחבה, שהותיר את עמנואל אפה מול שער חשוף ולאחרון נותר רק לגלגל לרשת את ה-0:1 של קבוצתו.

דקה 45+3, שער! מ.ס קריית ים עלתה ל-0:2: קרן יפה של גיא סנקר מצאה את ארתור אלייניקוב בפינה הקרובה, וקפטן העולה החדשה שלח נגיחה לצד השני כדי להכניע את טל בומשטיין בפעם השנייה למשחק.

הפועל ראשון לציון - הפועל נוף הגליל 0:0

אחרי פתיחת עונה חיובית שמיצבה אותם במקומות המובילים להתמודד על עליית ליגה, בארבעת המחזורים האחרונים הקבוצה מעיר היין החלה לצנוח עם שתי נקודות בלבד מ-12 אפשריות ויודעת שכל תוצאה שהיא לא ניצחון עלולה להקטין את הסיכוי להעפיל בסיום העונה לליגה הבכירה. מהצד השני, החבורה מהגליל התחתון מסתכלת למטה על מנת להמשיך בבריחה מהתחתית, כשהם רושמים כבר חמישה משחקים ללא הפסד.

דקה 59, הפועל נוף הגליל נותרה בעשרה שחקנים: כרטיס צהוב שני נשלף לג’ניה ברקמן, אחרי שביצע הכשלה במרכז המגרש והותיר את קבוצתו בשחקן פחות.

הפועל עכו - עירוני מודיעין 0:0

הקבוצה הצפונית ציפתה להיות במקום אחר לחלוטין בפתיחת העונה, אבל מצאה את עצמה כרגע בחלקו התחתון של הטבלה, ועם שלושה משחקים ללא ניצחון, היא רוצה להתאושש בידיעה שניצחון יעלה אותה לפחות מקום אחד בטבלה, על חשבון יריבתה. האורחת מנגד, בעונה הראשונה שלה בלאומית, רוצה להבטיח את הפלייאוף העליון ויודעת שהדרך לשם עוברת איפה שנפוליאון נכשל.

הפועל חדרה - מכבי יפו 1:2

נועלת הטבלה נמצאת במצב סבוך. אמנם ניצחון יכול להבטיח לה לפחות מקום אחד אליו היא תטפס, אבל סכנת הירידה השנייה ברצף מרחפת מעליה אחרי שרק בעונה שעברה שיחקה בליגת העל. מנגד, הבולגרים מגיעים עם רוח אדירה בגבם אחרי שהבטיחו את מקומם בין שמונה האחרונות בגביע המדינה אחרי שסיפקו סנסציה אדירה בדמות ההדחה של מכבי נתניה, ורוצים בעקבות כך לברוח גם מהתחתית הרותחת.

דקה 16, שער! הפועל חדרה עלתה ל-0:1: כדור של מנשה זלקה עלה מהאגף הימני אל עבר הרחבה ונדמה היה שרוי ברנס יקלוט את הכדור, אבל השמיט אותו אל רגלי רוי אחר, חזן, שמול רשת חשופה גלגל לרשת את היתרון.

דקה 57, שער! מכבי יפו השוותה ל-1:1: בעיטה חופשית של מנסור באדג’י הורחקה על ידי אופק אנטמן שאיגרף עד לניב פליטר, ששלח כדור שטוח לפינה כדי לאזן את התוצאה.

דקה 59, שער! הפועל חדרה חזרה להוביל: שער אדיר של בשאר אבדאח! השוויון לא החזיק מעמד זמן רב כשאיתי שלו פרץ באגף השמאלי והוציא כדור רוחב שהורחק עד לבלם שהצטרף להתקפה וסובב לחיבורי הרשת של ברנס.