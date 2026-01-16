יום שישי, 16.01.2026 שעה 21:51
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
70%1643-175820הפועל ת"א1
68%1850-202022מונאקו2
67%1771-184121ברצלונה3
67%1797-189621ולנסיה4
65%1596-164020פנרבחצ'ה5
62%1769-183021ריאל מדריד6
62%1754-187021אולימפיאקוס7
59%1869-191522פנאתינייקוס8
55%1808-193122ז'לגיריס9
55%1867-189122הכוכב האדום10
50%1815-181322וירטוס בולוניה11
50%1879-188122אולימפיה מילאנו12
45%1930-187922דובאי13
41%2028-196622מכבי ת"א14
36%1992-192622באסקוניה15
36%1855-175122באיירן מינכן16
33%1938-189121פאריס17
29%1840-167121ליון וילרבאן18
27%1983-174822פרטיזן בלגרד19
27%1911-177722אנדולו אפס20

מחצית: ליון וילרבאן - הפועל ת"א 31:38

יורוליג, מחזור 22: משחק קצוות. האדומים מקווים להמשיך במומנטום מול הקבוצה מהתחתית. האורחת מנצלת את היתרון הפיזי בצבע, מנגד הצרפתים קולעים ל-3

|
אלייז'ה בראיינט (הפועל תל אביב)
אלייז'ה בראיינט (הפועל תל אביב)

אחרי עשרה ימים ללא משחק ביורוליג, הפועל תל אביב חוזרת היום (שישי) למפעל האירופי, כאשר היא מתארחת אצל ליון וילרבאן בשעה זו במסגרת המחזור ה-22 של הליגה הבכירה ביבשת.

האדומים נמצאים במומנטום חיובי, כאשר הם סופרים שלושה ניצחונות רצופים בכל המסגרות עם 66:98 על הפועל גליל עליון, 81:91 על מכבי רמת גן וגם 60:85 על דובאי במחזור האחרון ביורוליג, כאשר כעת החבורה של דימיטריס איטודיס רוצה להשיג את הניצחון ה-15 במפעל.

בצד השני של המתרס, הצרפתים כבר לא עם המאזן הגרוע ביותר ביורוליג, כאשר הם עם 15:6 שלילי ובמקום ה-18 מתוך ה-20, וכשהיא סופרים שני הפסדים רצופים במפעל, וילרבאן מקווה להפתיע בענק את סוללת הכוכבים של עופר ינאי ולהשיג ניצחון מרשים על חשבון האדומים.

בסיבוב הקודם הפועל ניצחה את החבורה של פייריק פופט 80:87, אז דן אוטורו הצטיין עם 18 נקודות ושבעה ריבאונדים, ג’ונתן מוטלי ואנטוניו בלייקני הוסיפו 16 כל אחד. נייג’ל דה קולו קלע 20 אצל הצרפתים.

רבע ראשון: שוויון 16

חמישיית הפועל ת”א: ג'ונתן מוטלי, אלייז'ה בראיינט, קולין מלקולם, וסיליה מיציץ', דן אוטורו

חמישיית וילרבאן: פול אבואה, שאקיל האריסון, מלווין אג'ינקה, גלין ווטסון, ארמל טראורה

# 10:00-5:00: לקח לאדומים כמעט שתיים וחצי דקות כדי לעלות לראשונה על הלוח, אז בראיינט מצא את מוטלי מתחת לסל לדאנק קל, משם הם יצאו לריצת 0:6. בחמש הדקות הראשונות שתי ההתקפות נראו תקועות, ורק 9 נקודות נקלעו בשני הסלים.

# 5:00-0:00: בראיינט המשיך להזין את מוטלי עם אלי-הופ גדול, המארחת התעשתה ועם 8 נקודות רצופות החזירה לעצמה את ההובלה. האדומים שוב הלכו למוטלי שניצל את היתרון הפיזי שלו, אטמנה אדם החזיר את ההובלה לצרפתים 20 שניות לסוף הרבע אבל אודייסה קבע שוויון 16 בסיום הרבע.

רבע שני

# 10:00-5:00: הקבוצות המשיכו להחטיא ולשמור על הפרש צמוד, גם תומר גינת נכנס למשחק והוסיף נקודות בצד השני, ווטסון המשיך בפתיחת המשחק הטובה שלו עם עוד נקודות בצבע.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */