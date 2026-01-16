יום שישי, 16.01.2026 שעה 11:10
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4216-4318הפועל ב"ש1
4219-4118בית"ר ירושלים2
3619-3718מכבי ת"א3
2916-3318מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2628-3318הפועל פ"ת6
2439-3018מכבי נתניה7
2325-2118בני סכנין8
2138-2318עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1839-2418מ.ס אשדוד11
1631-2418עירוני ק"ש12
1229-1618הפועל ירושלים13
745-1518מכבי בני ריינה14

"יש לנו שליטה על איך שאנחנו נראים וזה חשוב"

מאמן מכבי חיפה, ברק בכר, לקראת מכבי ת"א: "גם אחרי הדרבי היו ביקורות על היכולת והרמנו את הרמה נגד ב"ש. אמרתי שיגיעו שני שחקנים". וגם: ירמקוב

|
ברק בכר (עמרי שטיין)
ברק בכר (עמרי שטיין)

אחרי ששתיהן עלו בשיניים לרבע גמר גביע המדינה, מכבי חיפה ומכבי תל אביב יחזרו ללחם והחמאה, ליגת העל, כשייפגשו ביום ראשון ב-20:30 למשחק ענק באצטדיון סמי עופר. מאמן הירוקים, ברק בכר, דיבר היום (שישי) לקראת ההתמודדות.

לפני המשחק נגד מכבי תל אביב, תוכל לעשות סדר לגבי הפצועים? גם סדריק דון וברוניניו עשויים להצטרף לקבוצה. עד כמה הם אמורים לשדרג את הקבוצה?
”אנחנו נצטרך יום לימודים ארוך, אבל היו הרבה חיסורים. קנג’י גורה וסילבה קאני מרגישים יותר טוב וינסו להתאמן, אני מאמין שהם ירגישו גם יותר טוב לקראת המשחק. לגבי דולב חזיזה, נראה מה קורה איתו ביומיים הקרובים. יש לו קצת כאבים אבל נהיה יותר חכמים מחר. לגבי הרכש, לא אכנס לשמות. אמרתי שיגיעו שני שחקנים ואני מקווה שהם יגיעו בשבוע הבא, אבל עוד יומיים יש משחק וזה הפוקוס עכשיו”.

איך עושים את המעבר ממשחק גביע למשחק ליגה גדול?
”אין קשר בין המשחקים, זה גביע, שחקנים אחרים, שיטה אחרת. מה שצריך לקחת מהגביע זה העלייה לרבע הגמר וזה הדבר הכי חשוב. גם אחרי הדרבי שכביכול נתנו מחצית שנייה לא טובה היו ביקורות על היכולת, ובאנו לבאר שבע ושיחקנו מצוין. מן הסתם נעלה את הרמה, נעשה את ההתאמות ואני מאמין שיהיה משחק טוב”.

בכר: יגיעו שני שחקנים, מקווה שבשבוע הבא

עכשיו זו אופרה אחרת. מפגש בבית מול מכבי תל אביב. אתה גם מחפש ניצחון בעידן שלך שיצמצם את הפער ממקום שלישי.
”זה משחק גדול, אבל גם בבאר שבע ונגד בית”ר ירושלים אלו היו משחקים גדולים, גם הדרבי. שיחקנו טוב את כל המשחקים האלה וזאת המטרה. לא תמיד יש לנו שליטה על התוצאה אבל כן יש לנו על איך שאנחנו נראים וזה מה שחשוב לי. ברור שהתוצאה בסוף היא חשובה”.

אתה מכין את התגלית הבאה מקבוצת הנוער?
”אני חושב שזה דבר מבורך ואני כל הזמן אומר. ברגע שיהיו שחקנים מספיק טובים בנוער נשמח לשלב אותם. אם הם מספיק טובים הם ימצאו את המקום שלהם. אני שמח שהם מראים שהם יכולים להיות חלק מהסגל. בסוף, זה לעלות ולתפקד תחת לחץ מאוד גדול. עדיין יהיו להם עליות וירידות והמטרה היא לתת להם את הכלים הנכונים להתפתח ולדעת לשלב אותם יחד עם חבר’ה יותר מנוסים שמרימים את הרמה שלהם. צריך למצוא איזון”.

מה המצב שעומד לגבי סוף פודגוראנו, מתיאס נהואל וגוני נאור שצפויים לעזוב?
”אני לא רוצה להתייחס כרגע לשמות מי בא ומי הולך כשיש חוסר וודאות”.

פייר קורנו וברק בכר (עמרי שטיין)פייר קורנו וברק בכר (עמרי שטיין)

ירמקוב בוודאות ישאר במכבי חיפה עד סוף העונה?
”לא ידוע לי על משהו אחר, אין סיבה שהוא לא יישאר לפחות עד סוף העונה”.

“מכבי תל אביב זה תמיד משחק מיוחד, בעיקר בסמי עופר”

גם מגן הקבוצה, פייר קורנו התייחס למפגש הגדול.

איך אתה מתכונן למשחק הזה בהנחה שהוא משחק גדול?
“אני חושב שבחודש האחרון היו לנו משחקים גדולים, זה אחד מהם. היה לנו דרבי, בית”ר, עכשיו מכבי תל אביב. אנחנו צריכים להתכונן למשחק כמו שאנחנו מתכוננים בכל משחק. אנחנו מסתכלים על כל משחק בעיתו ואנחנו צריכים להמשיך ככה”.

בפעם הקודמת נפצעת נגד מכבי תל אביב. זה לא משחק רגיל עבורך, איך אתה מרגיש לקראתו?
”זה תמיד משחק מיוחד נגד מכבי תל אביב, בעיקר בסמי עופר. אנחנו צריכים להמשיך בדינמיקה בינינו ולנסות לנצח את המשחק, זה הדבר שאנחנו צריכים לעשות כרגע”.

פייר קורנו (עמרי שטיין)פייר קורנו (עמרי שטיין)

ברק דיבר על שחקני בית שמשתלבים עם שחקנים מנוסים ומנהיגים כמוך. איך אתה עוזר להם?
”יש לנו הרבה שחקני נוער שעולים לבוגרת. זה שילוב טוב. ברור שאנחנו צריכים ללמוד ולהבין דברים, חלק מהם יודעים מי זו מכבי חיפה, אבל יש הבדל בין הנוער לקבוצה הבוגרת. הם צריכים לקחת את הדקות כניסיון לעזור לקבוצה ואני חושב שכולם מנסים לעשות טוב לקבוצה, ככה שזה טוב”.

עבדולאי סק הגיע לגמר עם סנגל.
”אמרתי לו שאם הם יכולים לזכות באליפות אפריקה זה יהיה הדבר הכי טוב עבורו, אני מקווה שהם יזכו”.

עד כמה חשוב לך לזכות בגביע השנה?
”כל התארים חשובים. אם אתה יכול לזכות במשהו אתה חייב ללכת עליו. אנחנו צריכים להמשיך בעבודה שלנו וברור שעבורי זה חשוב. אני אנסה לזכות בכל תואר”.

