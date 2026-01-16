ממשיך להיעדר: קיליאן אמבפה יחמיץ את לבאנטה

אחרי שהפסידה במפתיע 3:2 לאלבסטה מליגת המשנה והודחה בשמינית גמר גביע המלך, ריאל מדריד תחזור מחר (שבת, 15:00, חי ב-ONE) לליגה המקומית ותקווה לנצח את לבאנטה, אך נראה שהיא תחסר את קיליאן אמבפה שוב.

על פי ה’מארקה’, אלברו ארבלואה ייחסר את קיליאן אמבפה, כאשר החלוץ הצרפתי ממשיך להרגיש אי נוחות בברכו השמאלית ובעקבות כך המאמן החדש של הבלאנקוס יצטרך שוב פעם להסתדר בלעדיו.

קיליאן אמבפה כזכור טס מוקדם יותר לערב הסעודית במטרה לעזור לקבוצתו בגמר הסופר קאפ הספרדי ולנצח את ברצלונה, אך הוא שיחק רק 15 דקות וכולם יודעים איך זה נגמר.

כעת, בספרד מספרים שהכוכב הצרפתי התאמן אתמול ללא בעיות כלשהן, אך הוא המשיך להרגיש אי נוחות בברכו הפגועה, כשכזכור הוא גם לא נכלל בסגל למשחק גביע המלך נגד אלבסטה לפני יומיים.