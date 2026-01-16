הסיכוי להשיג משהו תלוי בהגנה של מכבי ת"א

אחרי ה-97:100 על ז’לגיריס קובנה בהיכל מנורה מבטחים, שקטע רצף של שלושה הפסדים רצופים, פודקאסט מכבי תל אביב בכדורסל התכנס כדי לסכם את הניצחון ובעיקר כדי להבין את ההבדל הכל כך גדול בין הכוח ההתקפי של מכבי לאין הגנה של הצהובים.

על הפרק: ההתקדמות שעשה טי ג’יי ליף שמסתמן כרכש הטוב ביותר של הצהובים בקיץ האחרון, מרסיו סנטוס, שאחרי ההסתגלות לכדורסל של עודד קטש מראה את הפוטנציאל שיש לו ואיפה הוא צריך לשחק.

וגם: התפקיד החדש-ישן של תמיר בלאט ואיך הוא מצליח להביא את עצמו לידי ביטוי ברוטציה החדשה אחרי ההצטרפות של לונדברג. הפציעה של לוני ווקר, מתי הוא עתיד לחזור ואיפה בעיית השקיפות בנושא הזה וגם במשחקים הצפויים למכבי תל אביב בשבוע היווני שלה ביורוליג. האזנה נעימה