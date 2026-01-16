יום שישי, 16.01.2026 שעה 08:36
יורוליג 25-26
70%1643-175820הפועל ת"א1
68%1850-202022מונאקו2
67%1771-184121ברצלונה3
67%1797-189621ולנסיה4
65%1596-164020פנרבחצ'ה5
62%1769-183021ריאל מדריד6
62%1754-187021אולימפיאקוס7
59%1869-191522פנאתינייקוס8
55%1808-193122ז'לגיריס9
55%1867-189122הכוכב האדום10
50%1815-181322וירטוס בולוניה11
50%1879-188122אולימפיה מילאנו12
45%1930-187922דובאי13
41%2028-196622מכבי ת"א14
36%1992-192622באסקוניה15
36%1855-175122באיירן מינכן16
33%1938-189121פאריס17
29%1840-167121ליון וילרבאן18
27%1983-174822פרטיזן בלגרד19
27%1911-177722אנדולו אפס20

הסיכוי להשיג משהו תלוי בהגנה של מכבי ת"א

ההתקדמות של ליף, סנטוס הסתגל לכדורסל של קטש, התפקיד של בלאט, הפציעה של ווקר ובעיית השקיפות לגביה והשבוע היווני שבפתח: האזינו לפודקאסט הצהובים

שחקני מכבי תל אביב בטירוף בסיום (חגי מיכאלי)
אחרי ה-97:100 על ז’לגיריס קובנה בהיכל מנורה מבטחים, שקטע רצף של שלושה הפסדים רצופים, פודקאסט מכבי תל אביב בכדורסל התכנס כדי לסכם את הניצחון ובעיקר כדי להבין את ההבדל הכל כך גדול בין הכוח ההתקפי של מכבי לאין הגנה של הצהובים. 

על הפרק: ההתקדמות שעשה טי ג’יי ליף שמסתמן כרכש הטוב ביותר של הצהובים בקיץ האחרון, מרסיו סנטוס, שאחרי ההסתגלות לכדורסל של עודד קטש מראה את הפוטנציאל שיש לו ואיפה הוא צריך לשחק. 

וגם: התפקיד החדש-ישן של תמיר בלאט ואיך הוא מצליח להביא את עצמו לידי ביטוי ברוטציה החדשה אחרי ההצטרפות של לונדברג. הפציעה של לוני ווקר, מתי הוא עתיד לחזור ואיפה בעיית השקיפות בנושא הזה וגם במשחקים הצפויים למכבי תל אביב בשבוע היווני שלה ביורוליג. האזנה נעימה

