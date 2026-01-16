במכבי הודו: היה קשה מאוד להוציא מים מהסלע

מכבי תל אביב ניצחה אתמול (חמישי) 97:100 את ז'לגיריס קובנה במסגרת המחזור ה-22 של היורוליג, אליו הגיעה הקבוצה הליטאית בתור קבוצת ההגנה השנייה בטיבה במפעל. חניכיו של עודד קטש קלעו 100 נקודות בדרך לניצחון התשיעי שלהם העונה. הצהובים נמצאים במרחק של שלושה ניצחונות מהפליי-אין ולאור כך שהשלימו שני ניצחונות בעונה הסדירה על הקבוצה הליטאית, הרי שהם ירצו אותה בכל תרחיש שובר שוויון בין שראש בראש ובין שרב משתתפים.

“היה משחק קשה”, אמרו בסביבת הקבוצה על ערב שבו הצליחו להוביל ביתרון דו ספרתי במשך מספר שלבים, אך יריבתם הצליחה לחזור כל פעם מחדש ולקראת סיום המשחק יכולה הייתה לעלות ליתרון, כאשר בשני הפוזשנים האחרונים חניכיו של תומאס מסיאוליס יכולים היו לשלוח את המשחק להארכה, אך הזריקות שלהם לא נכנסו. אנשי הקבוצה צפו שיהיה משחק קשה מול יריבה עליה ציינו כי היא קבוצה מאוד טובה.

ההתקפה של מכבי תל אביב שטפה את המגרש ובכל פעם שהליטאים חזרו תמיד היה את מי שדאג להגדיל את מרווח הביטחון, מרומן סורקין דרך תמיר בלאט, גבריאל 'איפה' לונדברג, ג'ימי קלארק, טי ג'יי ליף או מרסיו סנטוס. “השחקנים שלנו בסוף עשו סלים גדולים”, הוסיפו במועדון. במהלך המשחק ג'ון דיברתולומאו קלע שלשות במעבר ואושיי בריסט קיבל משימות מיוחדות בהגנה, כאשר אצל הצהובים התמוגגו: “מרסיו, 'איפה' וטי ג'יי היו ענקים”.

הצהובים מסתכלים הלאה ולוקחים את הניצחון ממשחק שהתפתח לדרמטי במיוחד, זאת כאשר כזכור מכבי תל אביב חסרה עדיין את לוני ווקר, ג'ף דאוטין ג'וניור וזאק הנקינס. “חשוב לנצח כשאתה חסר. היה קשה מאוד להוציא מים מהסלע”, הודו במועדון, שם החמיאו גם לג’ימי קלארק, שסיים את המשחק עם 17 נקודות ו-5 אסיסטים. במכבי היו כמובן מרוצים מאוד מהמשחק עליו סיכמו כי היה משחק גדול של הקבוצה וכעת הם מסתכלים כבר ליום שבת, למחזור הליגה הקרוב במסגרתו יפגשו את הפועל חולון ולאחר מכן ישחקו בשבוע משחקים כפול נוסף ביורוליג, כאשר ביום שלישי יתארחו בהיכל השלום והאחווה למשחק מול אולימפיאקוס וביום חמישי יארחו את פנאתינייקוס.

וויל ריימן דיבר על כך שהקבוצה השלימה ניצחון כפול על הליטאים העונה: “אנחנו קבוצה התקפית טובה וזה מה שאנחנו עושים, אנחנו מניעים את הכדור ויש לנו גארדים שיכולים לייצר ולקלוע, כך שאני מרגיש שאנחנו יכולים לעשות את זה נגד כולן, זה רק העניין ההגנתי שאנחנו חייבים להיות בו טובים יותר. אני חושב שאפשרנו להם יותר מדי נקודות ואם נמשיך לשחק כך בהגנה אנחנו לא ננצח משחקים, כך שאנחנו חייבים להיות טובים יותר בהגנה”.

תמיר בלאט התייחס תחילה לערב ההתקפי הנהדר מול קבוצת ההגנה השנייה בטיבה במפעל: “הייתה לנו תוכנית משחק מצוינת, אנחנו יודעים שאנחנו יודעים לקלוע ואני שמח שהבאנו את זה לידי ביטוי במשחק הזה זה היה חשוב מאוד וכן זה ניצחון חשוב”.

על כך שהזריקות נכנסו: “זה כיף, לחזור לשחק פה במנורה מול הקהל הזה זה משהו שחיכיתי לו המון זמן ואני שמח שזה חזר ושיש לנו את התמיכה הז. כשאתה קולע שלשה מול קהל כזה זו אנרגיה אחרת, אין ספק”.