השינויים שמתכנן רוני לוי בבכורה שלו בנתניה

הקדנציה השנייה של רוני לוי במכבי נתניה יצאה אתמול (חמישי) בבוקר לדרך, כאשר המאמן בן ה-59, העביר את אימון הבכורה שלו בשורות היהלומים, לקראת משחק הבכורה מחר בחוץ מול בני סכנין.

לוי, ערך שיחה קצרה עם שחקניו, בה אמר להם: "אני מאמין בקבוצה ובחומר השחקנים שיש פה, למרות התקופה הפחות טובה. מכבי נתניה היא לא עוד קבוצה בשבילי". המאמן הראה לשחקנים מצגת ובה הסביר להם את שיטת המשחק בה נתניה תשחק מעתה, לפחות בהתחלה, 4:3:3.

ואכן, על פי התרגול שנערך, זהו גם המערך בו יפתח לוי בדוחא: המאמן מתלבט בין יובל שדה לאיתי בן שבת במרכז ההגנה, כאשר מקומו של דניס קוליקוב נראה מובטח. בקישור, הוא מתלבט בין ג'וניור דיומנדה למקסים פלקושצ'נקו, כאשר עזיז אאוטרה ומאור לוי, ששב מפציעה בקרסול, יפתחו.

לוקאב פראיזו בטירוף (רועי כפיר)

ההפתעה מגיעה בחלק הקדמי: לוקאס פראיזו, שהיה בכותרות לאורך כל חצי העונה הראשונה והיווה גם את אחת מהסיבות לפיטוריו של יוסי אבוקסיס, תורגל ב-11, בהיעדרו של ווילסון האריס המוצהב, כאשר גם הריברטו טבארש, יוסט לעמדה אליה הגיע לנתניה בעונה שעברה, הקשר השמאלי.

מי שעשוי להרוויח מהגעתו של לוי, הוא הקשר סאהר תאג'י. האחרון, כבר היה בדרך החוצה, אך מסתמן כי המאמן החדש ייתן לו הזדמנות מחודשת בסגל, כאשר זה גם המסר שהועבר מצד השחקן לבני סכנין, שרוצה לצרפו.

סאהר תאג׳י עם הכדור (חגי מיכאלי)

"עברנו שבוע לא פשוט, גם עם המינויים החדשים וגם עם ההפסד הכואב בגביע. אין לנו יותר מדי זמן להתעסק בזה. יש לנו משחק ואנחנו חייבים לבוא חזקים ומחוברים יותר מתמיד כדי לקחת שלוש נקודות במשחק שהוא מאוד חשוב לנו", אמר הקשר מאור לוי לקראת המשחק.

הרכב משוער: עומר ניראון, כארם ג'אבר, דניס קוליקוב, יובל שדה (איתי בן שבת), רותם קלר, עזיז אוואטרה, ג'וניור דיומנדה (מקסים פלקושצ'נקו), מאור לוי, עוז בילו, הרי טבארש ולוקאס פראיזו.