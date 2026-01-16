יום שישי, 16.01.2026 שעה 00:25
כדורסל ישראלי

הפליי-אין בחיים: תמונת מצב אחרי ניצחון מכבי

הצהובים ניצחו את ז׳לגיריס וטיפסו למקום ה-14 עם מאזן של תשעה ניצחונות ו-13 הפסדים, כשהפער מהכוכב האדום במקום העשירי לא גדול. הפרטים בפנים

|
שחקני מכבי תל אביב חוגגים בסיום (חגי מיכאלי)
שחקני מכבי תל אביב חוגגים בסיום (חגי מיכאלי)

אחרי למעלה מחודש ללא משחקי בית, מכבי תל אביב חזרה הערב (חמישי) להיכל מנורה מבטחים ולתמיכה של הקהל הצהוב, שמילא את היציעים בהמוניו עם 10,228 אוהדים. באווירה מחשמלת, הצהובים רשמו ניצחון יקר ודרמטי במיוחד על ז’לגיריס, 97:100, במסגרת המחזור ה-22 של היורוליג.

מכבי תל אביב ניצבת כעת במקום ה-14 ביורוליג כשחלום הפליי-אין עדיין קיים. לצהובים מאזן של תשעה ניצחונות לעומת 13 הפסדים, כשהכוכב האדום, שנמצאת כרגע במקום העשירי שמוביל לפליי-אין, נמצאת במאזן של 12 ניצחונות ו-10 הפסדים, כשנותרו עוד 16 מחזורים.

הטבלה:

מקום 10: הכוכב האדום – 10:12
מקום 11: וירטוס בולוניה – 11:11
מקום 12: מילאנו – 11:11
מקום 13: דובאי – 12:10
מקום 14: מכבי תל אביב – 13:9
מקום 15: קירולבט באסקוניה – 14:8

