אורלנדו גברה 111:118 על ממפיס בגרמניה

בפעם הראשונה לעונה הזו, אורלנדו מג’יק והממפיס גריזליס נפגשו הערב (חמישי) בברלין וסיפקו מאבק מותק עד לרגעי הסיום, כשעם הבאזר הבטיחו המג’יק את הניצחון 111:118 שמיצב אותם במקום השישי המוביל לפלייאוף בסיום העונה הסדירה, כשאנחנו עברנו את חציה.

משחק אדיר של פאולו באנקרו, שסיים עם דאבל-דאבל מפלצתי (26 נקודות ו-13 ריבאונדים), אנטוני בלאק (21) ופרנץ ואגנר (18 נקודות ו-9 ריבאונדים), הספיק למג’יק נגד ג’ארן ג’קסון ג’וניור שסיפק 30 נקודות בצד השני, עם 12 מ-22 מהשדה.

אחרי שברבע הראשון הגריזליס הובילו ב-16 הפרש ברבע השני הפער אף גדל ל-20. אורלנדו התעוררה ברבע השלישי והצליחה לקחת את ההובלה, ועל אף דקות סיום מותחות באובר ארנה, הצליחו להפיל את היריבה מהרגליים ולהשיג את הניצחון.