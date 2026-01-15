יום שישי, 16.01.2026 שעה 00:25
״מתמקד בחיובי, מקווה שהפצועים יחזרו מהר״

עודד קטש, מאמן מכבי ת״א, דיבר לאחר הניצחון המותח על ז׳לגיריס: ״היה פה מאמץ, אני מרוצה ממי שעלה ולוקח את האנרגיות. מצפים לנו עוד אתגרים״

|
עודד קטש (ראובן שוורץ)
עודד קטש (ראובן שוורץ)

מכבי תל אביב גברה הערב (חמישי) 97:100 על ז׳לגיריס קובנה וחזרה לנצח ביורוליג, בתום מותחן מסקרן במיוחד, שכמעט ונגמר במפח נפש אחרי דקות אחרונות דרמטיות.

בסיום, מאמן הקבוצה, עודד קטש, דיבר: ״היה פה מאמץ, נכון שיכולנו לעשות דברים יותר טובים מצד שתי הקבוצות וכנראה ששני המאמנים ילכו הביתה פחות מרוצים, אבל הייתה רמה גבוהה״.

״המשחק הגיע לכמה פוזישנים, והיה לנו מזל, שיחקנו נגד קבוצה מאומנת ואהבתי את המאמץ הקבוצתי. כל מי שעלה נתן את שלו. זה לא פשוט וצריך הרבה ניסיון לשחק את הדקות האלה ועל תוצאה כזו. זה קרה גם נגד הפועל ירושלים, קבוצות כאלה מהמרות, מעלות קצב, זה לא כזה פשוט. צריך ללמוד מזה. היו דברים שהיו בשליטתנו וכאלה שפחות״, המשיך קטש.

״מצפים לנו אתגרים לא פשוטים, אבל אנחנו מסתכלים על המשחק הקרוב. אני מקווה שהפצועים שלנו יחזרו מהר כי אנחנו צריכים את זה. אני צריך להסתכל על המשחק כדי להסיק מסקנות מקצועיות, מעבר לקהל שאני לא יודע אם היינו מחזיקים את המשחק בלעדיו, הייתי לוקח גם את שפת הגוף והאנרגיה״, סיכם המאמן.

שחקני מכבי תל אביב (חגי מיכאלי)שחקני מכבי תל אביב (חגי מיכאלי)

גם שחקן הקבוצה, רומן סורקין, דיבר גם הוא: ״עם כל הכבוד אני חושב שז׳לגיריס קבוצה אדירה אבל הסתבכנו בגללנו, ניצחון זה ניצחון ונחבק אותו. בנאו עם תכנית משחק טובה וזה מה שנתן לנו את הניצחון. אני חושב שכל אחד בא ונתן יותר מעצמו, כל מי שעלה נתן יותר מעצמו. בבית, לעיניי הקהל, כולם עולים עם עוד אנרגיות. זה מה שניצח פה. המשחק הקבוצתי שלנו, אין מישהו אחד שהיה מעל כולם״.

