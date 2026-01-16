יום שישי, 16.01.2026 שעה 08:01
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4216-4318הפועל ב"ש1
4219-4118בית"ר ירושלים2
3619-3718מכבי ת"א3
2916-3318מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2628-3318הפועל פ"ת6
2439-3018מכבי נתניה7
2325-2118בני סכנין8
2138-2318עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1839-2418מ.ס אשדוד11
1631-2418עירוני ק"ש12
1229-1618הפועל ירושלים13
745-1518מכבי בני ריינה14

ברוניניו וסדריק יעלו למכבי חיפה 3 מיליון אירו

צמד הקשרים בדרך לכרמל, ניסיון להכשיר את חזיזה, שסובל מקרע קטן, למשחק נגד מכבי תל אביב ביום ראשון בסמי עופר. נהואל יושאל, פודגוראנו ישוחרר

|
סדריק דון וברוניניו (אורן בן חקון ו-IMAGO)
סדריק דון וברוניניו (אורן בן חקון ו-IMAGO)

קפטן מכבי חיפה דולב חזיזה עבר אתמול (חמישי) בדיקה בעקבות הפציעה האחרונה שעבר ברביעי האחרון מול הפועל רעננה במסגרת הגביע ממנה עולה שיש קרע קטן מאד בשריר התאומים. במועדון רוצים להיות אופטימיים לגבי הכשרתו של חזיזה למשחק מול מכבי תל אביב ביום ראשון בסמי עופר.

במידה וחזיזה לא יצליח להתגבר על הפציעה יהיה זה מיכאל אוחנה שיפתח בהרכב. נכון לעכשיו, רשימת החוסרים כוללת את עלי מוחמד, איתן אזולאי, פדראו, ליאור קאסה וג’ורג’ה יובאנוביץ'. כולם מתאוששים מפציעות, כשבנוסף אליהם יחסר גם עבדולאי סק, שהגיע עם נבחרת סנגל למעמד גמר אליפות אפריקה מול מרוקו.

על כל אלה צריך להוסיף את מתיאס נהואל לגביו התקבלה החלטה שיושאל עד תום העונה ואת סוף פודגוראנו שיזכה לשחרור כבר בחלון העברות הנוכחי כמו גם גוני נאור שמחכה לתשובת המועדון באשר להשאלתו ללאריסה היוונית, הצעה שעליה פורסם לראשונה ב-ONE.

גוני נאור (עמרי שטיין)גוני נאור (עמרי שטיין)

בתוך כך, במכבי חיפה יש אופטימיות לגבי שתי העסקאות של סדריק דון מהפועל ירושלים וברוניניו, קשרה של קרפטי לבוב. מדובר בשתי עסקאות שיעלו למכבי חיפה קרוב ל-3 מיליון אירו, לא כולל שכרם של השחקנים. בזמן שברוניניו מצפה לחוזה לשלוש שנים, סדריק דון צפוי לחתום על חוזה לארבע שנים.

הפועל ירושלים דורשת 1.5 מיליון אירו על שחקנה, כשלדעת רבים מדובר בשחקן עם יכולות ופוטנציאל שיכול לפרוץ קדימה ומכאן לממש את חלומו לשחק בליגה בכירה יותר. לצד הרצון להחתים את סדריק, יש כאלה בחיפה שלא ממש מתלהבים מההחתמה הצפויה: “סדריק לא יציב בכלל. לצד משחקים שהיה נראה נהדר, יש משחקים שהוא לא הופיע כמו כל הפועל ירושלים".

ברוניניו אמור להגיע לארץ מיד אחרי שהירוקים וקבוצתו האוקראינית יגיעו לסיכום סופי על דמי העברה. כרגע הפער עומד על 200-300 אלף אירו ולא נראה שמישהו מהצדדים יכשיל את העסקה. שתי העסקאות צפויות להיסגר עד יום ראשון, כאשר בין הפועל ירושלים ומכבי חיפה יש סיכום (נשאר רק תנאי השחקן)  ובגזרה של ברוניניו יש עוד פערים קטנים בין המועדונים.

