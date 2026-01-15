יום חמישי, 15.01.2026 שעה 23:00
ספורט אחר  >> ג'ודו

הזוג של הספורט הישראלי: שמיר ופרימו התחתנו

צפו: לאחר שביוני שחקן סכנין ביצע את הצעת הנישואין המפתיעה לג'ודאית, השניים חגגו את חתונתם הערב בנוכחות אורחים רבים מעולם הכדורגל והג'ודו

|
עדן שמיר וגפן פרימו מתחת לחופה (אחר)
עדן שמיר וגפן פרימו מתחת לחופה (אחר)

הזוג הנוצץ של הספורט הישראלי, עדן שמיר וגפן פרימו, התחתנו הערב (חמישי) ב”קאי ריזורט” בעמק חפר. הג’ודאית הבכירה וקשר בני סכנין מיסדו את היחסים, לאחר ההצעה המפתיעה ביוני 2025, בה שמיר כרע ברך ופרימו אמרה “כן” בלי לחשוב פעמיים.

אותה הצעת נישואין הגיעה ממש אחרי יום הולדתו ה-30 של שמיר, ודווקא פרימו הייתה זו שהופתעה. השניים אמורים היו לטוס לחופשה באיטליה, אך הטיסה בוטלה בעקבות המלחמה. שמיר בחר להפוך את האכזבה להזדמנות, ושלף טבעת מול חברים קרובים. עדי ראייה סיפרו שפרימו "התפרקה מהתרגשות".

אנשים מעולם הספורט, בין היתר מעולמות הכדורגל והג’ודו כמובן, הגיעו לחגוג עם הזוג המאושר, ובניהם: הגיעו לחגוג עם בני הזוג: יו”ר הוועד האולימפי יעל ארד, מאמן נבחרת ישראל בג’ודו שני הרשקו, יו”ר איגוד הג’ודו משה פונטי, רז הרשקו, דור מיכה, אלון תורג’מן, שגיא מוקי, אבישג סמברג, כל בני סכנין, רותם חטואל וגם עידן ורד.

עדן שמיר בדרך לחופה (אחר)עדן שמיר בדרך לחופה (אחר)
גפן פרימו מתרגשת (אחר)גפן פרימו מתרגשת (אחר)

בספטמבר 2024, עלה ב-ONE ראיון זוגי עם שמיר ופרימו בו הם דיברו בפודקאסט “שיחת היום” על סיפור ההתאהבות המיוחד שלהם,  ההתקדמות המשמעותית בזוגיות והחיבור בין שני הענפים: “התכתבנו בהודעות ומשם זה פשוט קרה. הג’ודו והכדורגל? זה יתרון ויודעים לתת טיפים אחד לשנייה”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */