הזוג של הספורט הישראלי: שמיר ופרימו התחתנו

הזוג הנוצץ של הספורט הישראלי, עדן שמיר וגפן פרימו, התחתנו הערב (חמישי) ב”קאי ריזורט” בעמק חפר. הג’ודאית הבכירה וקשר בני סכנין מיסדו את היחסים, לאחר ההצעה המפתיעה ביוני 2025, בה שמיר כרע ברך ופרימו אמרה “כן” בלי לחשוב פעמיים.

אותה הצעת נישואין הגיעה ממש אחרי יום הולדתו ה-30 של שמיר, ודווקא פרימו הייתה זו שהופתעה. השניים אמורים היו לטוס לחופשה באיטליה, אך הטיסה בוטלה בעקבות המלחמה. שמיר בחר להפוך את האכזבה להזדמנות, ושלף טבעת מול חברים קרובים. עדי ראייה סיפרו שפרימו "התפרקה מהתרגשות".

אנשים מעולם הספורט, בין היתר מעולמות הכדורגל והג’ודו כמובן, הגיעו לחגוג עם הזוג המאושר, ובניהם: הגיעו לחגוג עם בני הזוג: יו”ר הוועד האולימפי יעל ארד, מאמן נבחרת ישראל בג’ודו שני הרשקו, יו”ר איגוד הג’ודו משה פונטי, רז הרשקו, דור מיכה, אלון תורג’מן, שגיא מוקי, אבישג סמברג, כל בני סכנין, רותם חטואל וגם עידן ורד.

עדן שמיר בדרך לחופה (אחר)

גפן פרימו מתרגשת (אחר)

בספטמבר 2024, עלה ב-ONE ראיון זוגי עם שמיר ופרימו בו הם דיברו בפודקאסט “שיחת היום” על סיפור ההתאהבות המיוחד שלהם, ההתקדמות המשמעותית בזוגיות והחיבור בין שני הענפים: “התכתבנו בהודעות ומשם זה פשוט קרה. הג’ודו והכדורגל? זה יתרון ויודעים לתת טיפים אחד לשנייה”.