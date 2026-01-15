יום שישי, 16.01.2026 שעה 00:24
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
25974-119313הפועל ת"א
23970-116513מכבי ת"א
22993-103613הפועל העמק
221167-124613בני הרצליה
211097-104613הפועל חולון
211045-110713הפועל ירושלים
191182-116313עירוני קריית אתא
191132-109813הפועל ב"ש/דימונה
181104-107813עירוני רמת גן
181092-104213מכבי ראשל"צ
171104-102213עירוני נס ציונה
161120-106013מכבי רעננה
151140-101313אליצור נתניה
141000-85113הפועל גליל עליון

המחאה של אוהדי מכבי ת"א נגד פדרמן נמשכת

אחרי שמול הפועל ירושלים המועדון אסר את כניסת השלטים וארגון הגייט לא נכנס למשחק, כתובות "פדרמן תמכור" הונפו בהיכל במפגש היורוליג נגד ז'לגיריס


המחאה של אוהדי מכבי תל אביב נגד פדרמן (חגי מיכאלי)


המחאה של אוהדי מכבי תל אביב נגד בעלי המועדון, דני פדרמן, המשיכה גם הערב (חמישי) במשחק של הצהובים נגד ז’לגיריס במסגרת היורוליג כאשר לא מעט שלטים עם הכיתוב “פדרמן תמכור!” עלו שוב ביציעי ההיכל.

קולות המחאה נשמעים כבר זמן לא קצר, בעוד המתיחות בין הנהלת הצהובים לקהל הקבוצה מסרבת לדעוך. כזכור, לפני ההתמודדות של מכבי ת”א נגד הפועל ירושלים לאחרונה, חלק מארגון “הגייט” הניף שלט מחאה כנגד בעלי המועדון, הקורא להם למכור את חלקם. חברי הארגון החליטו שלא להיכנס ולעודד את הקבוצה במשחק מול הירושלמים כאות מחאה על כך שהמועדון אסר את הכנסת השלטים.

מכבי ת”א הגיבה אז לאותם אירועים במפגש מול היריבה מהבירה: “אוהדי ארגון ’הגייט’ לא נכנסו למשחק מול הפועל ירושלים עקב איסור הכנסת שלטי מחאה. המועדון מבקש להבהיר כי ארגון ‘הגייט’ לא עמד בסיכומים טרם המשחק, וכי המחאה שתוכננה הייתה מביאה לפגיעה במהלך התקין של ההתמודדות. משכך, מכבי אסרה את הכנסת השילוט”.

המחאה של אוהדי מכבי תל אביב נגד דני פדרמן (חגי מיכאלי)המחאה של אוהדי מכבי תל אביב נגד דני פדרמן (חגי מיכאלי)

ארגון הגייט טען מנגד: “לצערנו המועדון בחר להוציא שוב הודעה שקרית, שכמו הודעות קודמות מטרתה אחת - לפגוע בלגיטימציה של מחאה חוקית וצודקת. בניגוד לכתוב בהודעה, לא היו שום ״סיכומים״ טרם המשחק. הסיכום היחיד הוא שדני פדרמן צריך למכור”.

פדרמן עצמו הגיב גם כן בעבר למחאות, כשלפני קצת יותר משבועיים שיגר מכתב חריף לפודקאסט האוהדים "מכביבול", בעקבות דברים שנאמרו בו על המחאה נגד ההנהלה ועל מעורבותו בנעשה במועדון: “שורה של שקרים שסותרים זה את זה, אין צורך בלשון הרע”.

