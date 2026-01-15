דרבי ללא הכרעה בנערים ב', ב"ש ניצחה בצפון

שבוע של משחקי גביע בשנתון נערים ב'. בעוד שחלק מקבוצות החלק העליון של ליגת העל נטלו חלק במשחקי שמינית הגמר ואחרות היו בפגרה, קבוצות החלק התחתון החלו את דרכן במשחקי הפלייאוף העליון. חמישה משחקים, שהניבו 21 שערים, נערכו בחמשת הימים האחרונים. רק שניים מהמשחקים הסתיימו בהכרעה. כבר בשבת הקרובה ייצא לדרך המחזור השני, שיתפרש על פני שלושה ימים.

מ.כ נהלל יזרעאל - הפועל באר שבע 3:1

במשחק שהסתיים לפני זמן קצר, ניצחה הקבוצה הדרומית את קבוצת ה"צו פיוס" הצפונית. החניכים של בר הרוש פתחו את המשחק בסערה, כבר לאחר שבע דקות צעדו ביתרון 0:2 בזכות צמד שערים שכבש ימאן אלעוברה (‘3,7’). בדקה ה-21 שער שכבש יונתן כהן העלה את באר שבע ליתרון 0:3. הקבוצה המארחת הצליחה לצמק את התוצאה בדקה ה-51 עם שער שכבש נבו שקד.

הניצחון החשוב מעלה את הפועל באר שבע למקום ה-14 בטבלה, כשהיא מקדימה בשלוש נקודות את הפועל ירושלים, המדורגת במקום המוביל למשחק המבחן על הישארות בליגה. ביום שלישי, בשעה 16:30, תקווה הפועל באר שבע לרשום ניצחון נוסף, הפעם במשחק חוץ מול נועלת הטבלה, הפועל ר"ג.

מ.כ נהלל יזרעאל מקדימה כעת בשתי נקודות את המקום המוביל למשחק המבחן על הישארות בליגה. ביום ראשון בשעה 18:00, תתארח הקבוצה אצל קבוצת "צו פיוס" של מ.ס אשדוד, שאותה היא ניצחה 0:2 בחודש שעבר באותו מגרש בזכות צמד שכבש הקפטן, אור פוני. לנהלל יזרעאל יתרון של נקודה אחת על פני אשדוד.

הפועל באר שבע נערים ב (באדיבות המועדון)

בית"ר ירושלים - הפועל ירושלים 1:1

משחק הדרבי של קבוצות הבירה, שנערך אמש (רביעי) במזג אוויר קר במיוחד, הסתיים בתוצאת שוויון 1:1, זאת לאחר שבסיבוב הראשון שער שכבש מוחמד בדארנה העניק להפועל ניצחון 0:1. גול שהבקיע איתי צמח העלה את הפועל ליתרון 0:1 בדקה ה-30, אך שער שכבש נועם אלקריף בדקה ה-52 קבע את תוצאת המשחק.

הפועל מדורגת במקום ה-16, אך בשל החרגתה של עירוני קרית שמונה מירידת ליגה, היא מאיישת את המקום המוביל למשחק המבחן על הישארות בליגה. הקבוצה מקדימה בשמונה נקודות את המקום האחרון בו מדורגת הפועל ר"ג. בשבת הקרובה, בשעה 13:00, תארח במגרש שבכפר אבו גוש את הפועל ראשל"צ, שמקדימה אותה בארבע נקודות.

קבוצת "צו פיוס" של בית"ר, שמדורגת במקום ה-11, ממשיכה להקדים את הפועל בחמש נקודות. ביום שני, בשעה 18:00, תתארח הקבוצה אצל עירוני קרית שמונה, שמדורגת במקום הלפני אחרון בטבלה ואותה היא מקדימה בתשע נקודות.

בית"ר ירושלים - הפועל ירושלים (אורן בן חקון)

הפועל רמת השרון - הפועל ר"ג 3:3

בשיא הסערה של יום שלישי נערך ברמת השרון משחק מרתק בין קבוצת ה"צו פיוס" המקומית, הנחשבת להפתעת העונה, לבין נועלת הטבלה, שעליה תפס פיקוד שגיא פשכצקי, שאימן בשליש האחרון של העונה שעברה את הקבוצה הבוגרת של הפועל רמת השרון. הפועל ר"ג יכולה לחוש אכזבה, שכן היא הוליכה פעמיים ביתרון של שער אחד ולבסוף נחלצה מהפסד, כל זאת כשהיא משוועת לנקודות.

אחרי מחצית ראשונה ללא שערים הצליח דן גלר (57’) להעלות את האורחים ליתרון 0:1, אך כעבור 12 דקות שון רומנוב כבש שער שוויון 1:1. בדקה ה-72, שער שכבש שגיא אלמליח החזיר את היתרון להפועל ר"ג, אך כעבור דקה אחת שער שכבש נהוראי עגיב, שעלה כמחליף, קבע שוויון 2:2. בדקה ה-80 שון רומנוב השלים צמד וחולל מהפך, אך בתוספת הזמן שער שכבש שליו ברי, שעלה גם הוא כמחליף, קבע שוויון 3:3 דרמטי.

הפועל רמת השרון מדורגת במקום העשירי עם מספר נקודות זהה לזה של בני יהודה ת"א, השתיים מקדימות בעשר נקודות את הפועל ירושלים. ביום שני, בשעה 18:15, ייפגשו הקבוצות למשחק ליגה במגרש הסינתטי ברמת השרון.

בני יהודה ת"א - עירוני קרית שמונה 2:6

החניכים של אביב ריין היו במיטבם ביום שני האחרון, במשחק הביתי מול הקבוצה הצפונית, שהגיעה אחרי נסיעה ארוכה למגרש בשכונת התקווה. מוסא מוסראתי, מלך השערים של בני יהודה, להט עם שלושער (‘4,78,82’). שערים שכבשו איתי טוב (12’), אדר אוחנה (22’) וליאל אזולאי (69’ בפנדל) עזרו לבני יהודה לסגור עניין בשלב מוקדם. רועי וקנין (52’) ואיתמר אברו (73’) צימקו לזכות קרית שמונה.

הפועל ראשל"צ - מ.ס אשדוד 1:1

הפועל ראשל"צ שומרת על פער של ארבע נקודות מהמקום המוביל למשחקי המבחן, שאותו אשדוד מקדימה בנקודה אחת בלבד, זאת לאחר שהמשחק בין הקבוצות, שנערך בשבת האחרונה, הסתיים ללא הכרעה. אחרי מחצית ראשונה ללא שערים הצליח איתי כהן (49’) להעלות את האורחים מאשדוד ליתרון 0:1, שהחזיק מעמד שש דקות עד שנשגב שאול, מלך שערי ראשל"צ, הצליח בשער הליגה השמיני שלו העונה לקבוע שוויון 1:1.