עם שלושה שערים גדולים: 2:3 לבולוניה על ורונה

משחקי ההשלמה של המחזור ה-16 בליגה האיטלקית יינעלו בהמשך הערב (חמישי) עם מפגשה של מילאן, שתצא למשחק חוץ נגד קומו. קודם לכן, בולוניה הצליחה לגבור 2:3 על ורונה ולצאת מרצף של חמישה משחקים ללא ניצחון.

ורונה - בולוניה 3:2

דם, יזע ודמעות. כך ניתן לתאר את המפגש בין שתי הקבוצות מצפון איטליה, כשבסופו של דבר הרוסובלו יצאו עם ידם על העליונה אחרי שהצליחו לבצע מהפך. גיפט אורבן נתן מתנה לקהל הביתי עם שער יפה בדקה ה-13, אבל ריקרדו אורסוליני הגיב בתוך שמונה דקות עם בעיטה יפהפייה משלו, כששמונה דקות מאוחר יותר יינס אודגרד דאג למהפך. רגע לפני הירידה למחצית, סנטיאגו קסטרו הצטרף לחגיגה עם בעיטה שפגעה במשקוף והלכה פנימה. רמו פרוילר הלחיץ את האורחת עם שער עצמי שצימק את התוצאה בדקה ה-72, אבל כאמור, האורחת יצאה מחויכת עם שלוש נקודות משמעותיות למאבק על כרטיס לאירופה.