יום חמישי, 15.01.2026 שעה 21:46
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
4617-4320אינטר1
4015-3019מילאן2
4017-3020נאפולי3
3916-3220יובנטוס4
3912-2420רומא5
3413-2719קומו6
3119-2520אטאלנטה7
3022-2920בולוניה8
2816-2120לאציו9
2632-2220אודינזה10
2327-2320ססואולו11
2332-2120טורינו12
2228-2020קרמונזה13
2222-1420פארמה14
1929-2220גנואה15
1930-2120קליארי16
1728-1320לצ'ה17
1431-2120פיורנטינה18
1330-1520פיזה19
1334-1720ורונה20

עם שלושה שערים גדולים: 2:3 לבולוניה על ורונה

כל גול בצבע אדום-כחול: הרוסובלו הצליחו לבצע מהפך, לצאת מרצף של חמישה משחקים ללא ניצחון ולהשיג שלוש נקודות. אורסוליני, אודגרד וקסטרו כבשו

|
שחקני בולוניה ממוקדים ומרוצים (IMAGO)
שחקני בולוניה ממוקדים ומרוצים (IMAGO)

משחקי ההשלמה של המחזור ה-16 בליגה האיטלקית יינעלו בהמשך הערב (חמישי) עם מפגשה של מילאן, שתצא למשחק חוץ נגד קומו. קודם לכן, בולוניה הצליחה לגבור 2:3 על ורונה ולצאת מרצף של חמישה משחקים ללא ניצחון.

ורונה - בולוניה 3:2

דם, יזע ודמעות. כך ניתן לתאר את המפגש בין שתי הקבוצות מצפון איטליה, כשבסופו של דבר הרוסובלו יצאו עם ידם על העליונה אחרי שהצליחו לבצע מהפך. גיפט אורבן נתן מתנה לקהל הביתי עם שער יפה בדקה ה-13, אבל ריקרדו אורסוליני הגיב בתוך שמונה דקות עם בעיטה יפהפייה משלו, כששמונה דקות מאוחר יותר יינס אודגרד דאג למהפך. רגע לפני הירידה למחצית, סנטיאגו קסטרו הצטרף לחגיגה עם בעיטה שפגעה במשקוף והלכה פנימה. רמו פרוילר הלחיץ את האורחת עם שער עצמי שצימק את התוצאה בדקה ה-72, אבל כאמור, האורחת יצאה מחויכת עם שלוש נקודות משמעותיות למאבק על כרטיס לאירופה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */