"סילבס? בא בהפתעה, הכי חשוב ליצור מחויבות"

בצל התבוסה לעירוני קריית שמונה, פיטוריו של חיים סילבס וההחתמות האחרונות בחלון ינואר, מ.ס אשדוד תתארח בשבת הקרובה אצל מכבי בני ריינה במסגרת המחזור ה-19 של ליגת העל.

ניר ביטון, שיעמוד על הקווים ביחד עם אבי אבינו אחרי פיטוריו של סילבס, אמר לקראת המשחק נגד הקבוצה מהמגזר: "אני חושב שזה בא לכולנו בתור הפתעה. בסוף אני איש מועדון ומה שיבקשו ממני אני אעשה על הצד הטוב ביותר. זה מחמיא לי מאוד שג’קי ונוני חושבים שאני יכול לשאת את זה עליי כרגע. אני מעריך את זה מאוד ואני מקווה שאוכל להחזיר להם".

לגבי צירופו של אבי אבינו אמר ביטון: "אני מאוד רציתי שאבי אבינו יבוא ויהיה לצידי. דיברתי עם המון אנשים בכדורגל וכולם שיבחו את אבי, הוא יורד לדקויות ולרזולוציות הכי קטנות בכדורגל. לשם הכדורגל הולך, הכדורגל המודרני השתנה הוא כבר לא לצאת לאימון ולאמן. לפעמים צריך לתת לשחקנים את הפרטים הקטנים ואבי הוא מומחה לזה. אני בטוח שהוא יפרה אותי ואני אותו".

על האפקט הראשוני שינסו להביא: "ברגע שלקבוצה פחות הולך והיא לא מרגישה באיזור הנוחות שלה, אני חושב שזה כן חשוב להביא אנרגיות חדשות שהשחקנים ירגישו שיש מישהו מאחוריהם. בסוף זה ספורט קבוצתי ואי אפשר להצליח לבד, ברגע שהקבוצה תרוץ ותשחק טוב אז כל אחד יבוא לידי ביטוי באופן אישי. מבחינתנו הכי חשוב לפני משחק ליצור מחויבות אצל השחקנים ולהראות להם שאנחנו פה בשביל כולם".