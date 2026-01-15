הושלמה תמונת העולות לרבע גמר גביע המדינה

עם עלייתה של מ.ס כפר קאסם, רק שמונה קבוצות נותרו בגביע המדינה לעונת 2025/26, כששלב שמינית הגמר סיפק לנו אירועים גדולים, הדחות מפתיעות ודרבי אחד גדול ובלתי נשכח, שייכנס לספרי ההיסטוריה של המפעל.

העלייה של הקבוצה מהלאומית הבטיחה מתמודדת שלישית מליגת המשנה, אחרי שבני יהודה גברה בפנדלים על מכבי הרצליה ומכבי יפו הפתיעה את מכבי נתניה מליגת העל, בסנסציה הגדולה ביותר של השלב.

מהליגה הבכירה בישראל ניתן למצוא את מכבי תל אביב שכאמור הדיחה את הפועל תל אביב, את מכבי חיפה שגברה על הפועל רעננה, את בית”ר ירושלים שהדיחה את עירוני קריית שמונה, את הפועל באר שבע שצלחה את הפועל ירושלים ובני ריינה שניצחה את הפועל פתח תקווה.

ההגרלה, שהתקיימה מוקדם יותר היום (חמישי), סיפקה לנו את מפגשי רבע הגמר שם יצא שמכבי חיפה תארח בביתה את מ.ס כפר קאסם, הפועל באר שבע תצא למפגש חוץ מול בני ריינה על טהרת ליגת העל, בית"ר ירושלים תפגוש בטדי את בני יהודה ומכבי יפו תתמודד נגד מכבי תל אביב. המועדים הסופיים טרם נקבעו, אך המשחקים ישוחקו בין ה-3 ל-5 בפברואר.